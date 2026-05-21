Continuă scandalul între Ministerul Transporturilor și șeful CNAIR pe proiecte de autostradă de 10 miliarde de lei: „Nu sunt ale lui”

Continuă scandalul dintre reprezentanții USR din ministerul Transporturilor și șeful CNAIR Cristian Pistol pe preluarea proiectelor de autostradă de la CNAIR la compania înființată în urmă cu câțiva ani, CNIR. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a acuzat joi conducerea CNAIR că blochează transferul către CNIR a cinci mari proiecte de infrastructură estimate la aproximativ 10 miliarde de euro. Transferul proiectelor a fost decis prin ordin de ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță.

Conducerea CNAIR a declanșat un conflict deschis cu Ministerul Transporturilor și încearcă să blocheze în instanță transferul a cinci proiecte majore de infrastructură către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), noua structură creată prin PNRR pentru gestionarea marilor investiții rutiere.

După demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a semnat un ordin prin care cinci proiecte majore de infrastructură, estimate la aproximativ 10 miliarde de euro, sunt transferate de la CNAIR către CNIR, compania nou creată pentru gestionarea marilor investiții rutiere. Astfel, celor 11 proiecte deja repartizate companiei li se adaugă încă cinci: Drumul Expres Arad–Oradea, Autostrada București–Alexandria, secțiunea Făgăraș–Brașov a Autostrăzii Sibiu–Brașov, Alternativa Techirghiol și Podul Giurgiu–Ruse II.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, secretarul de stat din partea USR din Ministerul Transporturilor îl acuză pe șeful CNAIR Cristian Pistol că provoacă „un blocaj administrativ în care orgoliul pare să fie pus înaintea interesului public”.

„Astăzi se împlineşte termenul legal de 15 zile pentru predarea acestor proiecte la CNIR. În loc să urmărească binele proiectelor, directorul Pistol a atacat în justiţie ordinul de ministru de transfer al proiectelor. Această tentativă de tergiversare nu suspendă obligaţia legală de a-l pune în executare”, a scris Horaţiu Cosma pe Facebook.

„Toate aceste proiecte aparțin României, nu conducerii CNAIR și nu intereselor personale ale unei persoane. Nimeni nu are dreptul să se lege cu lanțuri de autostrăzile României și să le blocheze din orgoliu administrativ, în timp ce românii pierd ani în trafic, pe drumuri aglomerate, periculoase și fără alternative moderne”, a mai scris Cosma.

De partea cealaltă, CNAIR a transmis ministerului o plângere prealabilă prin care solicită revocarea integrală a ordinului, susținând că transferul a fost decis fără consultare și fără ca CNIR să aibă capacitatea administrativă necesară pentru a prelua simultan proiecte atât de mari.

Documentul susține că ordinul a fost emis ilegal, fără motivare de fond și fără verificarea capacității reale a CNIR de a prelua proiectele. CNAIR susține că ordinul a fost emis cu încălcarea principiului cooperării între instituțiile publice și că nu există dovezi că CNIR are resursele umane și capacitatea tehnică necesare pentru a prelua simultan cinci proiecte majore de infrastructură.

Totodată, compania consideră că termenul de 15 zile impus pentru predarea proiectelor este imposibil de respectat atât din punct de vedere administrativ, cât și juridic.

Ce spune directorul CNAIR despre transferul proiectelor

Cristian Pistol, directorul CNAIR, a declarat într-o intervenție în emisiunea “Sinteza zilei”, că ministrul Radu Miruță nu a fost corect inflormat când a semnat ordinul. Întrebat care este miza acestui transfer, el a răspuns:

“Eu cred că domnul ministru Miruță nu a fost corect informat de către cei care au elaborat acest ordin de ministru. Ce pot să vă spun este că, pentru prima dată, se întâmplă ca anumite proiecte – și atât de multe – să fie preluate din patrimoniu, din portofoliu, de la CNAIR și duse la această companie care nu are capacitatea să le implementeze fără o consultare prealabilă, așa cum prevede și Codul Administrativ. N-am înțeles care sunt motivele și rațiunea care a stat la baza emiterii acestui ordin pe data de 5 mai. Cert este că noi am atacat cu o cerere prealabilă, în primă fază, acest ordin, arătându-i domnului ministru acele elemente care poate nu au fost luate în calcul de cei care au elaborat documentul, iar evident că vom merge mai departe pe căile legale, așa cum prevede legea”.

Cristian Pistol a spus că transferul nu va face decât să blocheze proiectele de infrastructură: “Eu cred că Ordonanța 55 la care se face referire și care spune că CNIR-ul va prelua acest portofoliu de proiecte al CNAIR-ului tocmai menționează în mod expres: o face pentru a urgenta aceste proiecte, nu pentru a le bloca.

Gândiți-vă cum o companie care în momentul de față cu greu gestionează ce are în portofoliu – nu aș vrea să mă pronunț pe ce se întâmplă acolo – iar pe de altă parte să preia anumite alte proiecte noi pe care nu au capacitatea să le implementeze, să le ducă mai departe. Gândiți-vă că avem proceduri de avizare care sunt specifice activității în momentul de față. Asta nu înseamnă decât că se pun proiectele în întârziere”, a mai precizat Cristian Pistol.

El a precizat că nu a fost contactat direct de ministrul Radu Miruță.