Cine este Max Korzh, rapper-ul care va susţine un concert sold out sâmbătă, pe Arena Naţională. Artistul e interzis în Belarus şi Rusia

2 minute de citit Publicat la 13:31 21 Mai 2026 Modificat la 13:46 21 Mai 2026

După ce trupa Metallica a concertat în 13 mai pe Arena Naţională, din Bucureşti, cel mai mare stadion al ţării va găzdui un nou eveniment de anvergură. Rapper-ul belarus Max Korzh va cânta şi el în faţa a 50.000 de oameni, sâmbătă, 23 mai, notează Pro TV. Artistul este interzis şi în ţara natală, şi în Rusia, după ce a condamnat invazia din Ucraina şi chiar a compus piese cu mesaje anti-război. Jandarmeria Română a intrat deja în alertă, iar, miercuri seară, peste 30 de torțe și petarde au fost găsite asupra unor persoane adunate în Piața Constituției, fani ai lui Max Korzh.

Rapper-ul Max Korzh are 37 de ani şi este căsătorit. Reprezintă unul dintre cele mai mari nume din hip hop-ul din Europa de Est. Sâmbătă, 23 mai, va susţine un concert şi la Bucureşti. Biletele pentru acest eveniment s-au epuizat rapid, deşi n-au fost tocmai ieftine: preţurile au plecat de la 290 de lei și a ajuns până la 520 de lei.

Max Korzh cântă în limba rusă despre prietenie, iubire, erori, speranţe şi regăsirea propriei personalităţi. În ultimii ani a susţinut concerte la Varşovia, Kiev, Minsk, Moscova şi Odesa, unde a cântat despre valorile în care crede. Sâmbătă, artistul din Belarus ajunge pentru prima dată şi la Bucureşti.

A intrat pe lista neagră a Kremlinului

Fanii aşteaptă un show grandios în Capitala României, cu sunet puternic, efecte speciale dinamice şi un spectacol de lumini impresionant. Stilul lui Max Korzh îmbină energia puternică cu versuri sincere şi mesaje aparent simple, dar profund emoţionale. De exemplu, el a reacţionat imediat după invazia Rusiei în Ucraina. A compus piese anti-război şi a devenit persona non-grata la Kremlin.

Max Korzh a primit interzis şi în ţara natală, dar şi în Rusia. A fost inclus pe lista neagră, iar acum şi-a mutat activitatea în diferite ţări din Europa.

Cei care au participat la concertele lui Max Korzh au susţinut că muzica şi energia sa reuşesc să unească publicul din ţări diferite într-o experienţă comună intensă.

Jandarmeria a găsit torțe și petarde la fanii lui Max Korzh

Peste 30 de torțe și petarde au fost găsite miercuri seară de jandarmi după verificarea unui grup de persoane adunate în Piața Constituției, fani ai artistului din Belarus Max Korzh. Persoanele în cauză au fost predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor.

"În contextul adunării fanilor lui Max Korzh în Piața Constituției, în jurul orei 19:30, jandarmii au efectuat verificarea unui grup de aproximativ 30 de persoane. Asupra acestora au fost găsite 31 de materiale pirotehnice (torțe și petarde) a căror deținere este interzisă de cadrul legal în vigoare. Acestea erau ascunse în instalația de sonorizare a unui autovehicul", precizează Jandarmeria Capitalei, notează Agerpres.

Astfel, au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare, iar persoanele și obiectele au fost predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor.