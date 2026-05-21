Un lift în care se aflau șase oameni s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor

1 minut de citit Publicat la 10:46 21 Mai 2026 Modificat la 11:12 21 Mai 2026

Echipele de salvatori au început să scoată victimele din lift. Foto: captură Antena 3 CNN

Un lift în care se aflau șase persoane s-a prăbușit în Palatul CFR din București, care este sediul Ministerului Transporturilor. Incidentul a avut loc în urmă cu câteva minute. Pompierii au scos toate victimele din lift și în aceste momente le sunt acordate îngrijiri medicale.

ACTUALIZARE: Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, lucrări de mentenanță au avut loc miercuri la acest lift, care a căzut în gol trei etaje. Ar fi fost schimbate niște cabluri. Lifturile sunt monitorizate frecvent de firma specializată.

Nu ar fi însă pentru prima dată când lifturile din clădire au probleme. În urmă cu doar trei zile, potrivit unui angajat, chiar liftul care s-a prăbușit astăzi ar fi rămas blocat. Alte persoane care lucrează în clădire i-au spus reporterului Antena 3 CNN că se „abuzează” de aceste lifturi și se înghesuie și câte 12-14 persoane la interior, deși capacitatea acestora este de 8 persoane.

După intervenția salvatorilor, poliția va începe cercetarea la fața locului și va deschide dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, accident de muncă.

ACTUALIZARE: Trei persoane rănite vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare.

--Știrea inițială--

Operațiunea de salvare continuă. Nu este clar cât de grav au fost rănite persoanele care se aflau în lift.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, liftul a căzut pur și simplu în gol de la mezanin la parter. Deocamdată nu se cunoaște cauza defecțiunii.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență din București a transmis că intervine cu două echipaje SMURD și două autospeciale de stingere.

„În urmă cu scurt timp am intervenit la Palatul CFR, bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift. În interior se aflau 6 persoane, care au fost scoase din lift. În acest moment i se acordă primul ajutor unei persoane cu dureri la nivelul gleznei”, a transmis ISU București-Ilfov.

--Știre în curs de actualizare--