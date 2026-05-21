„E timpul ca SUA să-şi pună din nou amprenta asupra Groenlandei”. Emisarul lui Trump la Nuuk reaprinde tensiunile diplomatice

2 minute de citit Publicat la 10:33 21 Mai 2026 Modificat la 10:33 21 Mai 2026

SUA ar vrea să deschidă trei noi baze militare în sudul teritoriului. Foto: Profimedia Images

Trimisul special al Statelor Unite în Groenlanda, Jeff Landry, a declarat că este timpul ca Statele Unite să „își pună din nou amprenta” asupra insulei arctice, insistând că teritoriul autonom are nevoie de SUA, relatează The Guardian. Declarația controversată vine după ce Landry a vizitat pentru prima dată insula de la numirea sa în decembrie 2025, fără să fie invitat.

„Cred că este timpul ca Statele Unite să-şi pună din nou amprenta asupra Groenlandei. Groenlanda are nevoie de Statele Unite. Cred că aţi observat că preşedintele vorbeşte despre consolidarea operaţiunilor de securitate naţională şi despre realocarea personalului în anumite baze din Groenlanda”, a spus Jeff Landry, la finalul primei sale vizite în Groenlanda.

Armata americană are în prezent de o singură bază în Groenlanda, cea de la Pituffik, în nord, faţă de cele 17 instalaţii militare existente în perioada de vârf a Războiului Rece. Potrivit unor relatări din presa, SUA ar vrea să deschidă trei noi baze militare în sudul teritoriului, scrie The Guardian.

Landry, care este şi guvernatorul republican al statului american Louisiana, situat în sudul ţării, nu a fost invitat oficial, iar prezenţa sa a stârnit controverse la faţa locului, cu atât mai mult cu cât a adus cu el și un medic care să evalueze „nevoie medicale” din regiune.

Trump nu a uitat de Groenlanda

Trump a susţinut în repetate rânduri că Statele Unite trebuie să controleze Groenlanda din motive de securitate naţională, afirmând că, în caz contrar, acest teritoriu riscă să cadă în mâinile Chinei sau Rusiei.

Groenlanda se află pe cea mai scurtă rută între Rusia şi Statele Unite pentru rachete. Ea ascunde zăcăminte neexploatate de metale rare şi ar putea juca un rol esenţial pe măsură ce gheaţa polară se topeşte şi apar noi rute maritime.

Un pact de apărare din 1951, actualizat în 2004, permite deja Statelor Unite să desfăşoare mai multe trupe şi să-şi consolideze instalaţiile militare în Groenlanda, cu condiţia să informeze în prealabil Danemarca şi Groenlanda.

În ianuarie, Trump a revenit asupra ameninţărilor sale de a prelua Groenlanda, iar un grup de lucru americano-dano-groenlandez a fost înfiinţat pentru a răspunde preocupărilor sale.

„Chiar dacă dorinţa «stăpânului» de a-şi «asigura controlul asupra Groenlandei (...) este total lipsită de respect, (...) suntem obligaţi să găsim o soluţie”, a declarat marţi în faţa jurnaliştilor, în marja unui forum economic dedicat Groenlandei, prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen.

Nielsen a declarat că discuţiile au fost „constructive”, dar a subliniat că nu există „niciun semn (...) că s-ar fi schimbat ceva” în poziţia Statelor Unite.

Autorităţile din Groenlanda şi Danemarca au subliniat în repetate rânduri că numai Groenlanda poate decide asupra viitorului său.

Emisarul lui Trump a pledat pentru independența Groenlandei

Într-un interviu publicat miercuri de cotidianul groenlandez Sermitsiaq, Landry a încercat să reaprindă speranţele de independenţă ale acestui teritoriu.

„Cred că există unele oportunități extraordinare care pot, de fapt, să îi scoată pe groenlandezi din dependență și să îi ducă spre independență. Cred că președintele Statelor Unite ar dori să vadă această țară devenind independentă din punct de vedere economic. Și cred că acest lucru este posibil aici”, a spus Landry în interviu.

Deşi sondajele arată că majoritatea groenlandezilor sunt în favoarea independenţei faţă de Danemarca în viitor, guvernul lor nu are în prezent niciun plan în acest sens, deoarece multe chestiuni rămân nerezolvate, în special cele legate de economia acestei insule, care depinde în mare măsură de Danemarca.