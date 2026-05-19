Revoltă în Groenlanda, după ce SUA au trimis un doctor să evalueze nevoile medicale din teritoriu: „Nu suntem subiecți de experiment”

Publicat la 12:41 19 Mai 2026

Președintele SUA a amenințat în mod repetat că va invada Groenlanda. Foto: Getty Images

Groenlandezii sunt revoltați după ce Statele Unite au trimis un medic în teritoriul autonom ca să evalueze „nevoile medicale” din regiune. Gestul a fost condamnat de mai mulți lideri politici, cu atât mai mult cu cât subiectul sistemului medical din regiune este unul extrem de sensibil, după abuzurile medicilor danezi asupra populației locale. Ministra Sănătății a spus că prezența medicului american în Groenlanda este „extrem de problematică” și a avertizat că groenlandezii nu sunt „subiecți de experiment”, relatează The Guardian.

Ministra Sănătății de la Nuuk, Anna Wangenheim, a criticat dur sosirea medicului american, alături de emisarul special al lui Donald Trump, Jeff Landry, calificând-o drept „profund problematică”.

„Sectorul sănătății din Groenlanda a fost, din punct de vedere istoric, subiectul intereselor geopolitice.

O societate cu distanțe mari, o lipsă cronică de personal medical și o evoluție demografică ce pune presiune pe sistem ne face vulnerabili și tocmai de aceea este profund problematic atunci când persoane cu o misiune politică de a face Groenlanda parte a Statelor Unite trimit un așa-numit medic voluntar la Nuuk pentru a ‘ne evalua nevoile’.

Greenlandezii nu sunt subiecți de experiment într-un proiect geopolitic. Sistemul nostru de sănătate trebuie dezvoltat prin cooperare respectuoasă și autodeterminare groenlandeză, nu prin emisari politici cu interese strategice ascunse”, a spus ministra.

Doctorul Joseph Griffin a declarat că s-a alăturat delegației ca voluntar pentru a „evalua nevoile medicale” ale insulei arctice, pe care președintele SUA a amenințat în mod repetat că o va invada.

La rândul său, premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a criticat prezența medicului, la finalul întâlnirii cu emisarul lui Trump și cu ambasadorul SUA în Danemarca.

„Dacă vrei să afli despre condițiile de sănătate din Groenlanda, trebuie să contactezi Groenlanda prin canalele corecte”, a spus Nielsen.

Prezența lui Griffin în Groenlanda pare a fi cel mai recent efort al SUA de a interveni în sistemul de sănătate al insulei, după ce Trump a declarat în februarie că o navă-spital era „pe drum”. Oferta a fost respinsă de Nuuk. Nava nu a mai ajuns niciodată.

Vizita delegației americane are loc în contextul continuării discuțiilor dintre SUA și Groenlanda privind viitorul teritoriului.

Afirmațiile repetate ale lui Trump că SUA trebuie să achiziționeze sau să controleze insula au generat tensiuni între Washington și Copenhaga, ambele membre fondatoare NATO, și mai larg în Europa.

Nielsen a spus că întâlnirea cu emisarul lui Trump și ambasadorul SUA a fost „desfășurată cu respect reciproc și într-un ton bun”, dar că guvernul groenlandez a precizat clar că teritoriul lor nu este de vânzare.

„Ne angajăm să continuăm dialogul și să găsim cele mai bune soluții pentru Groenlanda. Am reiterat că poporul groenlandez nu este de vânzare, iar dreptul nostru la autodeterminare nu este negociabil”, a spus el.

„Avem unele linii roșii. Nu vom vinde Groenlanda. Vom deține Groenlanda pentru totdeauna”, a adăugat ministrul de Externe al insulei, Múte B. Egede.

Abuzuri asupra populației locale

Sistemul de sănătate este un subiect deosebit de sensibil în Groenlanda, după abuzurile anterioare ale medicilor danezi asupra populației locale.

Anul trecut, Mette Frederiksen, care era atunci prim-ministrul Danemarcei și este în prezent prim-ministru interimar în contextul negocierilor de coaliție, și-a cerut scuze oficial victimelor scandalului legat de dispozitivele intrauterine (DIU) și a anunțat crearea unui fond de reconciliere.

Mii de femei și fete, unele de doar 12 ani, au fost supuse inserării de DIU fără știrea sau consimțământul lor între 1966 și 1970, într-o aparentă încercare de a reduce populația Groenlandei.