Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro

2 minute de citit Publicat la 11:10 19 Mai 2026 Modificat la 11:14 19 Mai 2026

Jose Luis Abalos a fost dat afară din guvern și exclus din Partidul Socialist. Foto: Profimedia Images

Fostul ministru al Transporturilor din guvernul Sanchez de la Madrid ar fi beneficiat, în 2021, de serviciile a două prostituate din România. Cei trei ar fi întreținut relații intime chiar în reședința oficială de la guvern, cu doar câteva zile înainte să fie demis. O a doua întâlnire ar fi avut loc la un hotel de lux din Zaragoza. Firma de construcție care le-a trimis pe cele două tinere - Rosalia și Ofelia - la ministru ar fi primit ulterior contracte publice în valoare de 125 de milioane de euro, potrivit El Espaniol.

Jose Luis Abalos este în centrul unui scandal de corupție de proporții. El Espaniol a obținut documente din dosarul „Kaldo”, care este pe rolul Curții Supreme din Spania. Abalos este acuzat de luare de mită, delapidare de fonduri, trafic de influență și de apartenența la o grupare de crimă organizată.

Procurorii susțin că acesta a abuzat de poziția sa în guvern pentru a-l favoriza pe omul de afaceri Victor Aldama, livrându-i constant contracte publice de milioane de euro în timpul pandemiei. Fostul său consilier, Koldo Garcia, ar fi acționat ca intermediar, iar Abalos ar fi primit diverse favoruri și beneficii în schimbul acestor contracte.

Jose Luis Abalos a fost dat afară din guvern și exclus din Partidul Socialist. În prezent, el este parlamentar independent și susține că este nevinovat. Procurorii cer o pedeapsă de 24 de ani de închisoare pentru el.

Scandal de corupție cu prostituate din România

Din documentele și capturile de WhatsApp obținute de El Espaniol reiese că fostul ministru al Transporturilor ar fi beneficiat de serviciile a două prostituate din România de două ori.

În aprilie 2021, cele două femei, cunoscute sub numele de Rosalia și Ofelia, s-ar fi întâlnit cu Abalos pentru prima dată la un hotel de lux din Zaragoza. Înainte, au participat la o petrecere privată, unde s-ar fi consumat și substanțe ilegale.

Cele două au călătorit alături de el. Oficial acestea au fost prezentate drept „tehnicieni de studiu” ai unei firme de construcții. Deplasarea din Zaragoza a avut loc în plină pandemie, când circulația era aspru restricționată.

O a doua întâlnire, în iulie 2021, cu cinci zile înainte să fie demis, a avut loc chiar la reședința oficială a fostului minstru. Conversațiile cu Koldo Garcia, consilier al ministrului, arată că cele două femei au petrecut patru ore alături de Abalos în reședința de ministru din cartierul El Viso din Madrid.

Koldo Garcia este cel care ar fi organizat logistica pentru întâlnirea celor două lucrătoare sexuale din Valencia cu fostul ministru. Acesta ar fi colaborat cu fiul lui Abalos, Victor Abalos.

Rozalia și Ofelia, aceasta din urmă cunoscută sub porecla Gabriela, s-au odihnit după ce au plecat de la reședința oficială a fostului ministru într-un hotel din Madrid, unde camera a fost rezervată pe numele lui Victor Abalos Aguado.

Firma de construcție care i-ar fi trimis prostituatele lui Abalos a primit ulterior contracte cu statul în valoare de 125 de milioane de euro, a mai scris presa de la Madrid.