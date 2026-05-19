Cetățenii Sectorului 4 vor vota dacă numele parcului Tudor Arghezi se schimbă în „Donald Trump”. Băluță: „Decizia vă aparține”

Publicat la 11:46 19 Mai 2026

Cetățenii din Sectorul 4 vor putea să voteze online cum se va chema Parcul Tudor Arghezi, după ce inițial primarul Daniel Băluță a vrut să-l denumească „Donald J. Trump”. Potrivit lui Băluță, platforma unde se va desfășura votul urmează să fie lansată în cursul zilei de marți iar decizia vine pentru că „unii au îmbrățișat această idee, alții au fost extrem de nervoși”.

„Decidem, împreună, ce denumire vor primi atât extinderea Parcului Tudor Arghezi, cât și patinoarul Berceni Arena. Începând de mâine dimineață, vom avea la dispoziție o platformă online în care vom putea vota, iar, la final, decizia pe care o vom implementa va fi cea pe care întreaga comunitate o va alege. Revin cât se poate de repede cu denumirea platformei și cu ora la care aceasta va fi disponibilă”, a scris Daniel Băluță pe Facebook.

Primarul spune că a luat această decizie după ce a văzut controversele iscate de propunerea inițială.

„Acum câteva zile am propus ca extinderea Parcului Tudor Arghezi să se numească Parcul Donald Trump. Unii dintre voi au îmbrățișat această idee, alții au fost extrem de nervoși pe acest subiect. De aceea am decis ca de îndată să facem o platformă pe care să votăm. Și decizia să nu-mi aparțină, ci să vă aparțină. Să facem cum credeți voi că este mai bine. Pentru că, scopul nostru, și al meu și al vostru, este acela ca lucrurile să iasă perfect”, a spus Băluță, în videoclip.

Pe 7 aprilie, Daniel Băluță a anunțat că noul parc amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi, va fi denumit „Donald J. Trump” în onoarea Președintelui american și a legăturilor României cu SUA.

„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit”, scria atunci Băluță, pe Facebook.

El afirma că parcul va purta numele actualului președinte al Statelor Unite „ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”.

„În semn de considerație pentru aceste valori, m-am întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Excelența Sa, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre”, mai spunea Băluță.

Anul trecut, Primăria Sectorului 4 a început lucrările de extindere a Parcului Tudor Arghezi, de pe Bulevardul Metalurgiei, cu încă 4 hectare.

„Din suprafața totală de 40.000 de metri pătrați care va fi adăugată parcului, trei sferturi va fi doar spațiu verde, cu peste 1000 de arbori, arbuști, flori și fâșii plantate, iar restul va găzdui locuri de joacă pentru copiii mai mici ai Sectorului 4 (peste 6.000 de metri pătrați), alei pietonale și infrastructură necesară iluminatului public”, anunța atunci Primăria Sectorului 4.

Lucrările ar urma să fie gata anul acesta.