Ciprian Ciucu spune că prețul biletului la STB nu va crește încă: „Să mai dea afară din pile şi relaţii, apoi să ceară majorarea”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, la Digi24, că atât timp cât Societatea de Transport București (STB) refuză să facă reformă, el nu va pune pe ordinea de zi a Consiliului General solicitarea de creștere a prețului biletului. Edilul a adăugat că, în cadrul STB, numărul personalului TESA este egal cu cel al persoanelor care conduc vehiculele și a cerut să fie dați afară cei angajați pe bază de „pile și relații”.

„Să mai dea afară din pile şi relaţii, nu din şoferi muncitori şi vatmani, să mai dea afară din pile şi relaţii, pentru că a crescut şi a fost căpuşată structura STB, după care să vină să ceară majorarea biletului. Că nu vreau să majorăm biletul numai aşa, ca să îşi umple unii buzunarele prin funcţiile pe care le ocupă”, a declarat primarul la Digi24.

Edilul a adăugat că dezbaterea din Consiliul General al Municipiului Bucureşti privind posibilitatea majorării tarifelor pentru transportul asigurat de STB a avut loc la iniţiativa unor membri ai Adunării Generale a Acţionarilor (AGA).

„O să discutăm foarte serios despre STB în perioada următoare. De aceea, când PSD şi PNL, prin cei doi membri pe care i-au pus mai demult, până să vin eu primar, în AGA, au venit şi au cerut creşterea biletului, am zis: ok, pot să pun pe ordinea de zi pentru că toate documentele erau deja făcute. PSD nu a votat atunci, a picat proiectul, dar eu l-am pus la iniţiativa lor.

După care am zis aşa: o să mai pun creşterea biletului după ce văd că managementul companiei va lua deciziile corecte. Nu 'creştem biletul, dar nu ne reformăm în interior'”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul municipiului Bucureşti a declarat că STB este „căpușată” și a cerut conducerii să propună un plan de reorganizare, dar aceasta nu este obligată să-l asculte, deoarece această companie nu se află în subordinea sa.

„Am cerut STB-ului, care este o companie profund nereformată şi căpuşată, să vină cu un plan de reorganizare. Eu am cerut, dar STB-ul nu este în subordinea mea, este în subordinea Consiliului General. Nu eu i-am pus acolo.

Dar le-am zis că au două alternative: ori să încerce să scadă costurile şi să crească calitatea serviciilor, ori intră în insolvenţă că nu le mai dăm bani. Singura mea competenţă pe STB este în pixul meu, care le dă bani sau nu le dă bani. Dar în rest, n-am niciun fel de competenţă, poate află şi acest lucru bucureştenii”, a explicat el.

STB are aproximativ 9.700 de angajați, 4.540 fiind în categoria personal auxiliar. Alți 4.349 sunt conducători de vehicule.

Decizia cu privire la managementul STB o are majoritatea formată din primarii din Ilfov, Bucureştiul având doar un vot. Recent, compania a propus ca prețul unei călătorii să fie majorat de la 3 lei la 5 lei.