Cubanezii au primit instrucțiuni în caz de război. Liderul de la Havana avertizează că un atac al SUA „va provoca o baie de sânge”

Publicat la 09:25 19 Mai 2026 Modificat la 09:25 19 Mai 2026

Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a avertizat luni că un atac militar al Statelor Unite asupra Cubei „va provoca o baie de sânge cu consecințe greu de anctyicipa”, în condițiile în care cresc tensiunile dintre Havana și Washington, scrie CNN.

„Cuba nu reprezintă o amenințare și nu are planuri sau intenții agresive împotriva niciunei țări. Nu are astfel de intenții împotriva SUA și nu a avut niciodată, lucru pe care guvernul acelei națiuni îl știe foarte bine”, a scris liderul cubanez într-o postare pe X.

Díaz-Canel a adăugat că Cuba „suferă deja o agresiune din partea SUA” și că are „dreptul absolut și legitim de a se apăra împotriva unui atac militar”. Totuși, el a susținut că acest lucru „nu poate fi folosit în mod logic sau onest ca pretext pentru a impune un război împotriva nobilului popor cubanez”.

Relațiile bilaterale se află la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii, pe fondul presiunilor reînnoite exercitate de președintele american Donald Trump și al unei crize energetice tot mai grave pe insula condusă de comuniști. Săptămâna trecută, ministrul cubanez al Energiei a declarat că petrolul venit ca ajutor din Rusia s-a epuizat și că populația va trebui să suporte noi pene de curent.

Luni, administrația Trump a anunțat noi sancțiuni împotriva guvernului cubanez, inclusiv împotriva principalei sale agenții de informații și a Ministerului de Interne. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat într-un comunicat că „noi măsuri de sancționare ar putea fi impuse în zilele și săptămânile următoare”.

Statele Unite au sancționat, de asemenea, 11 oficiali cubanezi, printre care ministrul Justiției și ministrul adjunct al Forțelor Armate Revoluționare ale Cubei.

O altă lovitură pentru insulă a venit duminică, atunci când Reuters a relatat că marile companii de transport maritim Hapag-Lloyd și CMA CGM nu vor mai efectua transporturi către sau dinspre Cuba, pentru a se conforma noilor reguli impuse de administrația Trump.

Măsura va contribui, cel mai probabil, la agravarea penuriei de alimente de pe insulă. De decenii, prăbușirea sectorului agricol cubanez și administrarea economică defectuoasă au făcut ca guvernul să importe o mare parte din alimentele consumate în țară. Chiar și produse precum zahărul, cafeaua și tutunul, pe care insula le producea odinioară în cantități mari, sunt acum importate.

În ultimele luni, Trump a prezis frecvent sfârșitul regimului Castro în declarațiile făcute presei. „Cred că vor fi nevoiți să vină la noi”, a declarat Trump pentru Fox News, într-un interviu difuzat vineri. „Este o națiune eșuată. Este o națiune complet eșuată.”

Dincolo de embargoul economic de lungă durată și de blocada petrolieră care a împins criza energetică a insulei la limită, Statele Unite pregătesc, potrivit unor surse, un rechizitoriu împotriva fostului președinte Raúl Castro. O astfel de inculpare ar marca o escaladare semnificativă a poziției SUA față de guvernul cubanez. Vineri, Trump a refuzat să comenteze posibilul dosar împotriva lui Castro, afirmând că va lăsa Departamentul Justiției „să comenteze pe această temă”, dar a adăugat că „ei, cubanezii, au nevoie de ajutor, după cum știți”.

Ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodríguez, a scris luni pe X că Cuba „are dreptul la autoapărare legitimă împotriva oricărei agresiuni externe”.„Cei care caută să atace ilegitim Cuba recurg la orice pretext, oricât de înșelător și ridicol, pentru a justifica un atac care contravine opiniei publice din SUA și din lume”, a scris oficialul cubanez.

Cu o zi înainte, Rodríguez afirmase că administrația Trump „construiește, zi după zi, un dosar fraudulos pentru a justifica războiul economic nemilos împotriva poporului cubanez și o eventuală agresiune militară”.

Directorul Agenției Centrale de Informații, CIA, John Ratcliffe, a călătorit săptămâna trecută la Havana pentru o întâlnire rară cu oficiali ai Ministerului de Interne și cu șefi ai serviciilor de informații ale insulei.

Pentru mulți cubanezi, un posibil atac militar american pare iminent, iar aceștia se pregătesc în consecință.

În anticiparea unui astfel de scenariu, Apărarea Civilă a Cubei a distribuit în ultimele zile „un ghid de familie privind modul de acțiune în cazul unei ipotetice agresiuni militare împotriva Cubei”, recomandând, printre altele, pregătirea unui rucsac cu produse neperisabile. Ghidul îi îndeamnă pe oameni să fie atenți la sirenele de raid aerian și poartă titlul „Protejează, rezistă, supraviețuiește și învinge”.