Axios: Cuba s-a pregătit de război cu SUA. Peste 300 de drone militare ar putea fi folosite pentru a lovi Guantanamo Bay sau Florida

4 minute de citit Publicat la 08:00 18 Mai 2026 Modificat la 08:00 18 Mai 2026

Cuba a cumpărat peste 300 de drone militare și a început recent să discute planuri de folosire a acestora pentru a ataca baza americană de la Guantanamo Bay, nave militare americane și, posibil, Key West, Florida, aflată la 145 km nord de Havana, potrivit unor informații clasificate, relatează Axios.

Informațiile — care ar putea deveni un pretext pentru o acțiune militară americană — arată măsura în care administrația Trump vede Cuba drept o amenințare, din cauza evoluțiilor din domeniul războiului cu drone și a prezenței unor consilieri militari iranieni la Havana, a spus un oficial american de rang înalt.

„Când ne gândim la astfel de tehnologii aflate atât de aproape și la o serie de actori ostili, de la grupări teroriste și carteluri de droguri până la iranieni și ruși, este îngrijorător”, a spus oficialul. „Este o amenințare în creștere.”

Directorul CIA, John Ratcliffe, a călătorit joi în Cuba și i-a avertizat direct pe oficialii de acolo să nu acționeze ostil față de SUA. De asemenea, i-a îndemnat să renunțe la guvernarea autoritară pentru a pune capăt sancțiunilor americane care au paralizat economia cubaneză, a declarat pentru Axios un oficial CIA.

„Directorul Ratcliffe a transmis clar că Cuba nu mai poate servi drept platformă prin care adversarii să promoveze agende ostile în emisfera noastră”, a spus oficialul. „Emisfera vestică nu poate fi terenul de joacă al adversarilor noștri”.

Miercuri, Departamentul Justiției urmează să facă public un act de inculpare împotriva liderului de facto al Cubei, Raul Castro, acuzat că ar fi ordonat doborârea, în 1996, a două avioane pilotate de o organizație umanitară cu sediul la Miami, numită Brothers to the Rescue.

Noi sancțiuni care vizează insula ar putea fi anunțate săptămâna aceasta.

Cuba s-a pregătit cu drone rusești și iraniene încă din 2023

Cuba a achiziționat din Rusia și Iran drone de atac cu „capacități variate” încă din 2023 și le-a depozitat în puncte strategice de pe insulă, spun oficialii americani.

În ultima lună, oficialii cubanezi au încercat să obțină mai multe drone și echipamente militare din Rusia, a spus oficialul american de rang înalt citat. Acesta a invocat interceptări de informații care indicau, de asemenea, că oficialii serviciilor cubaneze „încearcă să înțeleagă cum a rezistat Iranul în fața noastră”.

Rusia și China au în Cuba instalații de spionaj de înaltă tehnologie pentru colectarea de „informații din semnale”, cunoscute drept SIGINT.

„De mult timp ne îngrijorează faptul că un adversar străin folosește un asemenea amplasament atât de aproape de țărmurile noastre; este extrem de problematic”, i-a spus secretarul apărării, Pete Hegseth, reprezentantului Mario Diaz-Balart, republican din Miami, în timpul unei audieri în Congres, marți.

Răspunzându-i lui Diaz-Balart, Hegseth a confirmat, de asemenea, „complicitatea” lui Castro în ordonarea doborârii avioanelor Brothers to the Rescue.

Ambasada Cubei nu a răspuns inițial unei solicitări de comentarii din partea Axios, dar ulterior a publicat pe Twitter o declarație scrisă în care nu a negat că deține drone de atac.

„Ca orice țară, Cuba are dreptul să se apere împotriva agresiunii externe. Se numește auto-apărare și este protejată de dreptul internațional și de Carta ONU”, se arată în declarație.

„Cei din SUA care urmăresc supunerea și, de fapt, distrugerea țării cubaneze prin agresiune militară și război nu pierd nicio clipă fabricând pretexte, creând și răspândind neadevăruri și prezentând drept extraordinară pregătirea firească necesară pentru a face față unei potențiale agresiuni”.

Îngrijorările privind atacuri cu drone asupra forțelor americane au crescut după folosirea acestor aparate fără pilot de către Iran în răspunsul său la atacurile americane începute pe 28 februarie.

Dronele Iranului au avariat baze americane din Orientul Mijlociu, au contribuit la închiderea Strâmtorii Ormuz și au amenințat statele vecine din Golful Persic, alături de atacurile cu rachete.

Militari cubanezi au luptat în Ucraina de partea Rusiei

Oficialii americani estimează că până la 5.000 de militari cubanezi au luptat pentru Rusia în invazia acesteia din Ucraina și că unii dintre ei i-au informat pe liderii militari ai insulei despre eficiența războiului cu drone. Rusia a plătit guvernului Cubei aproximativ 25.000 de dolari pentru fiecare militar desfășurat în Ucraina, estimează oficialii americani.

„Fac parte din mașinăria de război a lui Putin. Învață tacticile iraniene. Este un lucru pentru care trebuie să ne pregătim”, a spus oficialul de rang înalt citat de Axios.

Regimul Castro este mai aproape ca oricând de prăbușire de când a preluat puterea prin revoluția din 1959. Cuba este clasificată de SUA drept stat care sponsorizează terorismul și este considerată „capul șarpelui”, exportând „marxism revoluționar” în America Latină.

După înlăturarea lui Maduro în Venezuela, SUA au început să normalizeze relațiile cu Venezuela — și au aflat mai multe despre programul de drone al Cubei.

Oficialii americani nu cred că Cuba reprezintă o amenințare iminentă sau că plănuiește activ să atace interese americane. Însă, informațiile obținute de serviciile americane arată că oficialii militari ai insulei au discutat planuri de război cu drone pentru cazul în care ar izbucni ostilități, pe fondul deteriorării continue a relațiilor cu SUA.

Cuba nu are capacitatea de a închide Strâmtoarea Floridei în același fel în care Iranul a paralizat transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz. Oficialii americani nu cred nici că Cuba reprezintă o amenințare militară comparabilă cu cea din timpul crizei rachetelor cubaneze din 1962.

„Nimeni nu se teme de avioane de vânătoare cubaneze. Nici măcar nu este clar că au vreunul care poate zbura”, a spus sursa citată.

„Dar merită remarcat cât de aproape sunt — 145 km”, a adăugat oficialul. „Nu este o realitate cu care să ne simțim confortabil.”