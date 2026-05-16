Serviciul spaniol Bizum începe să facă concurență cu Visa și Mastercard. Totul a început ca un experiment de interoperabilitate

Aplicația de plăți dezvoltată în Spania face cel mai important pas de până acum, introducând plățile direct între conturi la casele de marcat fizice și ridicând miza pentru giganții americani din domeniul cardurilor de plată. Bizum, aplicația care a făcut deja ca banii cash să devină inutili la mesele festive din toată Spania, își face acum intrarea în magazinele fizice, scrie Euronews.

Schimbarea este una tehnică, dar implicațiile sale se extind mult dincolo de plăți. Până acum, atunci când îți atingeai telefonul sau cardul de un cititor, tranzacția se desfășura prin rețelele Visa sau Mastercard. Pentru fiecare plată, comerciantul plătește comisioane interbancare și de servicii către aceste carduri. Între timp, datele privind cheltuielile sunt procesate pe servere de peste Atlantic și pot fi utilizate pentru a crea profiluri de consumatori.

Începând cu 18 mai, acest lucru se schimbă. Folosind tehnologia NFC, Bizum Pay va direcționa banii direct din contul unui client către cel al comerciantului prin transfer instantaneu, eliminând intermediarii străini și reducând dependența de infrastructura deținută de SUA.

„Armada” spaniolă a lui Bizum

Ceea ce a început ca un experiment de interoperabilitate între băncile spaniole a devenit, în liniște, un ecosistem căruia atât Bruxelles-ul, cât și New York-ul îi acordă o atenție deosebită.

Platforma numără acum peste 30 de milioane de utilizatori, practic întreaga populație bancară adultă din Spania, alături de 111.000 de companii deja integrate în ecosistemul digital și aproximativ 40 de instituții bancare, formând un bloc unificat care a realizat ceea ce Germania și Franța nu pot decât să viseze.

În 2025, Bizum a ajuns la 3,4 milioane de transferuri instant pe zi.

Lansarea inițială va fi condusă de bănci precum CaixaBank, Sabadell și Bankinter. Se așteaptă ca restul băncilor să urmeze în etape, implementarea completă fiind anticipată înainte de sfârșitul anului, deși principalul impuls din partea consumatorilor este așteptat în septembrie sau octombrie.

Ce se schimbă și pentru cine

Dacă ne luăm după comerțul electronic, unde Bizum a încheiat anul 2025 cu peste 100 de milioane de plăți și a redus în mod demonstrabil ratele de abandon al coșului de cumpărături, creșterea comerțului fizic cu amănuntul ar putea fi semnificativă.

Pe un orizont de doi până la trei ani, cea mai realistă așteptare este ca Bizum să capteze între 25% și 35% din volumul total de plăți în magazinele fizice din Spania. Avantajul său nu constă doar în costul pentru comercianți, ci și în faptul că pentru utilizatori este deja metoda de plată implicită.

Atunci când sistemele interne precum Pix în Brazilia sau UPI în India le-au erodat cota de piață, rețelele americane au activat din punct de vedere istoric două pârghii.

Primul este fidelizarea: multiplicarea programelor de cashback, a asigurărilor de achiziții și a punctelor de recompensă pe care Bizum, ca sistem de transfer direct, nu le oferă încă.

Al doilea este creditul: plata amânată rămâne atuul lor. Bizum mută bani reali instantaneu, în timp ce Visa și Mastercard vând timp. Așteptați-vă ca ei să apere segmentul de achiziții de mare valoare și să concureze puternic pe micro-plăți.

De ce nu există un Bizum în limba franceză sau germană? Răspunsul este fragmentarea.

În timp ce băncile spaniole au convenit rapid asupra unui standard unic, restul sistemelor europene s-au născut divizate. Spania nu numai că are un model de exportat, ci este deja lider în Alianța EuroPA.

Modelul spaniol este poziționat acum ca fundament al Inițiativei Europene de Plăți (EPI), cu ambiția ca un spaniol să poată plăti într-o zi într-o cafenea din Milano sau un bar din Lisabona la fel de ușor ca și cum ar trimite astăzi 10 euro pentru un cadou de ziua de naștere.

Pentru companiile cu o bază de clienți exclusiv spaniolă, plata comisioanelor către agregatori internaționali precum Stripe, Adyen sau PayPal va începe probabil să aibă mai puțin sens.

Bizum oferă decontare instantanee și comisioane semnificativ mai mici pentru comercianți decât comisioanele tipice de 0,2%-2% percepute de rețelele de carduri. Dacă experiența utilizatorului în magazin este aceeași cu cea online, comerțul local va avea un stimulent financiar direct să prefere transportul feroviar intern.