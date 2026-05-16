Putin a semnat un decret care simplifică procedura de obţinere a cetăţeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria

1 minut de citit Publicat la 10:13 16 Mai 2026 Modificat la 10:13 16 Mai 2026

Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică procedura de obţinere a cetăţeniei pentru locuitorii din Transnistria, regiunea Moldovei ocupată de Rusia, scrie Kyiv Independent.

Solicitanţii eligibili pot fi scutiţi de cerinţele privind rezidenţa în Rusia, de testele de istorie şi de educaţie civică şi nu sunt obligaţi să demonstreze cunoaşterea limbii ruse.

Reprezentanţii ruşi care controlează teritoriul încă din anii 1990 se bazează în mare măsură pe sprijinul Moscovei şi au solicitat ajutorul Rusiei în trecut.

Moscova a folosit de mult timp mecanisme de eliberare a paşapoartelor pentru a-şi exercita influenţa asupra populaţiei din teritoriile ocupate şi din regiunile controlate de reprezentanţii ruşi.

Putin a emis decrete similare şi în trecut. În mai 2025, Moscova a simplificat procesul de obţinere a cetăţeniei ruse pentru locuitorii teritoriilor din Georgia ocupate de Rusia, Abhazia şi Osetia de Sud.

Pe 4 martie, Putin a semnat un decret care prelungeşte pe termen nelimitat procedura simplificată de obţinere a cetăţeniei ruse în teritoriile ocupate ale Ucrainei.

„Scopul noului decret este de a le elibera paşapoarte câtor mai multe persoane, exercitând presiuni asupra lor”, a declarat Nataliia Iurlova, avocată a organizaţiei neguvernamentale Donbas SOS, pentru Kyiv Independent.

Între timp, autorităţile de ocupaţie obligă părinţii din regiunea ocupată Herson să obţină paşapoarte ruseşti, sub ameninţarea pierderii drepturilor părinteşti, a raportat Centrul de Rezistenţă Naţională pe 30 iulie.