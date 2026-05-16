Putin merge în China săptămâna viitoare, ca să afle „de la sursă” ce a vorbit Xi Jinping cu Trump. Pentru el nu vor fi parade și fast

Publicat la 10:31 16 Mai 2026 Modificat la 11:04 16 Mai 2026

Președintele rus Vladimir Putin este așteptat să facă o vizită în China săptămâna viitoare, a relatat vineri South China Morning Post, citând surse familiarizate cu acest subiect. Acestea au afirmat că deplasarea liderului rus nu va avea, cel mai probabil, aceeași „amploare și fast” ca summitul SUA-China desfășurat la Beijing în această săptămână.

Vizita, programată pentru miercuri, este considerată de surse anonime o întâlnire obișnuită între Moscova și Beijing, fără ceremonii ample sau primiri fastuoase.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat vineri că pregătirile pentru vizita lui Putin în China sunt în desfășurare, spunându-le reporterilor că data va fi anunțată „foarte, foarte curând”.

„Agenda este clară. În primul rând, este vorba despre relațiile noastre bilaterale, care sunt relații speciale, ale unui parteneriat strategic privilegiat”, a declarat Peskov în timpul briefingului zilnic.

El a spus că Putin și președintele chinez Xi Jinping vor face „un schimb de opinii” cu privire la întâlnirea pe care liderul chinez a avut-o cu Trump în această săptămână. „Sperăm să obținem aceste informații direct de la sursă atunci când vom fi în China”, a spus Peskov.

Trump a fost primit miercuri pe covorul roșu, în cadrul primei sale vizite în China din 2017, din timpul mandatului anterior de la Casa Albă. El a plecat vineri, afirmând că a încheiat „acorduri comerciale fantastice” cu Xi.

South China Morning Post a relatat că vizitele consecutive ale lui Putin și Trump vor marca prima dată când China găzduiește liderii Rusiei și Statelor Unite pentru discuții bilaterale în aceeași lună, sugerând că Beijingul încearcă să mențină un echilibru în relațiile sale cu cele două țări.

Putin a vizitat ultima dată China în septembrie, pentru un summit regional al liderilor. Ultima dată când liderul de la Kremlin a purtat discuții bilaterale cu Xi a fost în mai 2024, la scurt timp după realegerea sa.