Forțele SUA și ale Nigeriei au ucis un comandant de rang înalt al ISIS, anunță Trump: ”O misiune meticuloasă executată impecabil”

2 minute de citit Publicat la 09:28 16 Mai 2026 Modificat la 09:28 16 Mai 2026

Forțele SUA și ale Nigeriei au ucis un comandant de rang înalt al ISIS, anunță Trump. Foto: US Air Force/Facebook

Forțele americane și nigeriene au ucis vineri un comandant de rang înalt al ISIS, a declarat președintele Donald Trump, într-o operațiune despre care a afirmat că a „diminuat considerabil” puterea grupării militante, scrie CNN.

„În această seară, la ordinul meu, curajoasele forțe americane și Forțele Armate ale Nigeriei au executat impecabil o misiune planificată cu meticulozitate și foarte complexă pentru a elimina de pe câmpul de luptă cel mai activ terorist din lume”, a scris Trump într-o postare publicată vineri seară, ora Coastei de Est a SUA, pe Truth Social.

Președintele a identificat ținta drept „Abu-Bilal al-Minuki, al doilea om în ierarhia globală a ISIS”, adăugând: „El nu va mai teroriza popoarele Africii și nu va mai ajuta la planificarea unor operațiuni care să îi vizeze pe americani”.

Potrivit documentelor Oficiului pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, al-Minuki s-a născut în 1982 în statul Borno, din nord-estul Nigeriei, regiune aflată la granița cu Camerun, Ciad și Niger.

Trump nu a precizat unde a avut loc atacul. El a spus că al-Minuki „credea că se poate ascunde în Africa, dar nu știa că aveam surse care ne-au ținut la curent cu ceea ce făcea”.

Președintele american a mulțumit, de asemenea, guvernului nigerian pentru cooperare și a afirmat că, „prin eliminarea lui, operațiunea globală a ISIS este considerabil diminuată”.

Nu este primul atac letal ordonat de Trump împotriva unor presupuşi militanți ISIS din Nigeria, pe care i-a acuzat că îi persecută pe creștinii din statul vest-african. În decembrie, Trump a declarat că a ordonat un „atac puternic și mortal împotriva ISIS” în nord-vestul Nigeriei, susținând că militanții ucideau creștini nevinovați.

Cu o lună înainte, Trump a spus că ia în calcul o acțiune militară ca răspuns la ceea ce a descris drept un „masacru în masă” al creștinilor comis de insurgenți islamiști. Guvernul nigerian a respins atunci acuzațiile potrivit cărora nu ar face suficient pentru a-i proteja pe creștini de violență, afirmând că este nedumerit de sugestia lui Trump privind o posibilă intervenție militară.

Creștinii și musulmanii reprezintă cele două principale grupuri religioase din Nigeria, cea mai populată țară din Africa, cu o populație estimată la 237,5 milioane de locuitori.

Experții și analiștii spun că realitatea de pe teren este nuanțată, ambele comunități fiind victime ale atacurilor comise de islamiști radicali. Țara se confruntă de ani de zile cu probleme profunde de securitate, generate de mai mulți factori, inclusiv atacuri motivate religios.

Observatorii afirmă că alte conflicte violente au la bază tensiuni comunitare și etnice, precum și dispute între fermieri și crescătorii de animale pentru accesul limitat la pământ și resurse de apă.