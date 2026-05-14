Cu o zi înainte să fie demis, Guvernul a adoptat un memorandum cu Mastercard. Șefii companiei au discutat anterior cu Oana Gheorghiu

6 minute de citit Publicat la 20:33 14 Mai 2026 Modificat la 20:38 14 Mai 2026

Vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

La o zi după ce a avut o discuție cu reprezentanții Schwarz Group, vicepremierul Oana Gheorghiu a avut o întâlnire și cu mai mulți reprezentanți ai Mastercard. Agenda discuției: accelerarea digitalizării serviciilor publice din România. La cinci luni de la această ședință, cu o zi înainte ca Guvernul Bolojan să fie demis de Parlament, Executivul a adoptat un memorandum cu Mastercard pentru servicii de asistență pentru portofelul digital european. Fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, a declarat că, în această situație, ar fi fost nevoie de o licitație publică.

La data de 20 ianuarie 2026, vicepremierul Oana Gheorghiu a înregistrat în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) - platforma unde fiecare demnitar trebuie să raporteze întâlnirile cu entitățile private - o ședință cu reprezentanți ai Mastercard.

Oana Gheorghiu a trecut doar numele reprezentanților companiei. Nu au fost trecute alte persoane. Agenda discuției înregistrată de vicepremier a fost: accelerarea digitalizării serviciilor publice din România.

Memorandum adoptat după întâlnirea Mastercard-Gheorghiu

Câteva luni mai târziu, la data de 4 mai, cu o zi înainte ca Guvernul Bolojan să fie demis de Parlament, pe ordinea de zi a ședinței guvernului a apărut un memorandum, care a și fost adoptat: „MEMORANDUM cu tema: Aprobarea unui memorandum privind acordul de colaborare cu Mastercard, care să ofere asistență în dezvoltarea ecosistemului național aferent portofelului european de identitate digitală”.

Iată ce a scris Guvernul în descrierea memorandumului:

„Guvernul României și Mastercard Europe S.A. vor semna un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea, la nivel național, până în luna decembrie 2026, a unei soluții naționale de portofel pentru identitate digitală, interoperabilă la nivel european, potrivit Memorandumului adoptat de Guvern.

Inițiativa are în vedere sprijinirea implementării în România a portofelului european de identitate digitală, în conformitate cu cadrul legislativ european, și dezvoltarea unui sistem național coerent, care să permită utilizarea facilă și sigură a identității digitale de către cetățeni, atât în relația cu instituțiile publice, cât și cu mediul privat.

Portofelul va permite stocarea documentelor digitale emise de surse de încredere, de la diplome universitare, carduri de sănătate și permise de conducere până la certificări profesionale sau bilete de transport, facilitând accesul la servicii într-un cadru interoperabil la nivel european.

Parteneriatul cu Mastercard Europe, companie cu experiență solidă în domeniul identității digitale care a operat astfel de soluții în numeroase state europene, reprezintă un cadru de cooperare tehnică și nu implică costuri pentru bugetul public.

Programul de parteneriat digital pe o perioadă de cinci ani între Guvern și Mastercard va cuprinde patru piloni, pentru fiecare dintre aceștia Guvernul urmând să desemneze un reprezentant la nivel de minister care va fi responsabil pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a acestuia.

Statul român rămâne proprietarul și administratorul ecosistemului, iar Mastercard are exclusiv rolul de furnizor de servicii”.

Ce scrie în memorandumul adoptat de Guvern

Antena 3 CNN a obținut, în exclusivitate, memorandumul. Iată ce scrie în document:

„Mastercard intenționează să sprijine Obiectivele Guvernului menționate mai sus și își declară dorința și disponibilitatea de a coopera și de a participa la realizarea acestora. (...)

În acest scop, Mastercard intenționează să dezvolte și să implementeze, în cooperare și consultare cu Guvernul, un program de parteneriat digital pe cinci în România ("Programul de Parteneriat Digital România" sau "Programul") care va cuprinde următorii piloni și inițiative care implică atât participanți din sectorul public, cât și din cel privat:



Guvernul se angajează să ofere cooperare activă, sprijin și conducere în legătură cu dezvoltarea și punerea în aplicare a Programului de Parteneriat Digital România și a inițiativelor descrise mai sus, inclusiv să coordoneze și să asigure participarea deliberată a tuturor instituțiilor guvernamentale, ministerelor, agențiilor, departamentelor și părților interesate relevante”, se arată în documentul citat.

Memorandumul mai cuprinde un pasaj care prin care Guvernul se angajează să nu dezvăluie existența sau conținutul acestui memorandum.

„Niciuna dintre Părți nu va face dezvăluiri publice sau nu va emite anunțuri, comunicate de presă sau alte forme de publicitate sau reclame (denumite în mod colectiv "Publicitate") referitoare la existența prezentului MDI, la conținutul acestuia sau la discuțiile sau activitățile prevăzute în temeiul acestuia, fără a obține în prealabil acordul scris al celeilalte Părți”, scrie în documentul citat.

Ce spune fostul șef al ADR

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, întrebat dacă nu ar fi fost nevoie de o licitație înainte de a încheia acest memorandum cu Mastercard, acesta a răspuns:

„Ba da. Noi tot ce am făcut, investițiile din PNRR, cloud-ul guvernamental, automatizarea proceselor și așa mai departe, am făcut prin licitații deschise prin care înainte de atribuire am avut aviz conform necondiționat de la Autoritatea Națională de Achiziții Publice”.

Mai mult, fostul șef al ADR susține că instituția a înaintat un proiect de ordonanță către Ministerul Economiei și Digitalizării pentru acest portofel digital, care trebuie implementat până în decembrie 2026.

„Despre proiectul în sine, portofelul digital pentru statul român, noi ADR am înaintat în luna ianuarie, la o săptămână după întâlnirea cu Schwarz, a fost o altă întâlnire tot la Guvern în care noi am prezentat un proiect de ordonanță și arhitectura tehnică și instituțiile responsabile, a plecat de la noi de la ADR către domnul ministru Darău, în vederea promovării acestuia. (...) Nu mai știu nimic (de proiect n.red), la minister era, ca și alte proiecte au fost blocate”, a explicat fostul șef de la ADR.

Oana Gheorghiu, acuzată că a intervenit în favoarea Schwarz

Vicepremierul Oana Gheorghiu este acuzată, de asemenea, că a trimis de pe adresa de e-mail de vicepremier, două mesaje către șefii ADR și Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), prin care îi întreba dacă sunt interesați de produsele grupului german Schwarz, care deține și Kaufland.

Aceste e-mailuri ar fi fost trimise după o ședință între reprezentanții Schwarz, Oana Gheorghiu, Dragoș Vlad (fost șef ADR), Cătălin Giulescu (fost șef ADR) și Mircea Stoian (consilier onorific al ministrului Irineu Darău).

„Prima parte a fost de cunoaștere și de prezentare a companiei, unde au participat Oana Gheorghiu, Darău, consilierul lui Darău și consilierul lui Gheorghiu, actualul președinte ADR, colegi de la STS, eu împreună cu secretarul general ADR și membri din afara Guvernului. Vorbim de întâlnirea de pe 19 ianuarie”, a spus Vlad la emisiunea Decisiv.

În plus, el a spus că au avut loc discuții chiar în biroul Oanei Gheorghiu.

Oana Gheorghiu: „Când aprinzi lumina, sistemul vine să te atace”

Vicepremierul a respins aceste acuzații:

„Când aprinzi lumina, sistemul vine să te atace. După 4 ani de "performanță", Guvernul l-a demis pe șeful Autorității pentru Digitalizarea României, susținut de PSD.

Dumnealui vine astăzi în spațiul public cu acuzații privind un trafic de influență pe care l-aș fi făcut în favoarea unei firme, prin niște întâlniri publice și mail-uri date de pe adresele oficiale.

"Faptele" s-ar fi petrecut în ianuarie, însă dumnealui abia acum, după ce a fost demis, a decis să dezvăluie public aceste situații reprobabile.

Să ne înțelegem: persoana în cauză n-a mers să depună vreo plângere penală, așa cum legea ar fi impus-o dacă era vorba cu adevărat de vreo faptă ilegală. În schimb, a dat presei "pe surse" un e-mail.

Și de aici, un mare, mare scandal, bazat, în fapt, pe absolut nimic. Ce nu înțeleg toți acești băieți deștepți este că oamenii nu pot fi prostiți cu fake news-uri. După zeci de ani de combinații, Ilie Bolojan a început curățenia în cămară. Gata cu sinecurile, gata cu privilegiile, gata cu risipa. Nothing Else Matters”, a scris Gheorghiu pe Facebook.