Nicușor Dan a anunțat programul consultărilor pentru noul guvern. Sunt chemate la Cotroceni și partidele AUR, SOS și POT

1 minut de citit Publicat la 18:36 14 Mai 2026 Modificat la 18:39 14 Mai 2026

Consultări la Palatul Cotroceni după ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan (aprilie 2026). Foto: Administrația prezidențială

Președintele Nicușor Dan va organiza consultări cu partidele luni, 18 mai, a anunțat oficial Administrația Prezidențială, joi. La discuțiile de la Cotroceni pentru formarea noului guvern sunt invitate și partidele AUR, SOS și POT.

De asemenea, a fost publicat și programul acestor discuții formale:

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 12:00 - Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Potrivit unor alte surse oficiale, Președintele are pe masă atât varianta unui guvern politic cât și cea a unui guvern tehnocrat. Mai mult, Nicușor Dan nu ia în calcul posibilitatea de a-l nominaliza din nou premier pe Ilie Bolojan. El a afirmat că are un premier tehnocrat „în minte”, dar a subliniat că „nu o să fac experimente”.

Majoritatea parlamentară pentru guvern pare imposibilă acum, iar Nicuşor Dan a amânat noile consultări cu liderii politici pentru a se concentra pe Summitul B9 de la Bucureşti.

Ideea, în momentul de față, este că atât PSD, cât și celelalte partide din coaliția de guvernare își doresc neapărat instalarea unui guvern cât mai rapid la Palatul Victoria, fie că este vorba despre un guvern minoritar sau unul majoritar.

Două scenarii vehiculate sunt fie un guvern minoritar de stânga, fie de dreapta.

Nicușor Dan a purtat prima serie de discuții neoficiale cu toți liderii fostei Coaliții, pe 7 mai, după căderea Guvernului la moțiunea de cenzură. Președintele nu are o soluție pentru ecuația complicată a celor patru partide care fiecare vrea altceva

Guvernul Bolojan a fost demis, pe 5 mai, cu 281 de voturi, prin moțiune de cenzură PSD-AUR.