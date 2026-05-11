Surse: Nicușor Dan are pe masă varianta unui guvern politic sau tehnocrat. Președintele va convoca consultări la finalul săptămânii

Surse oficiale au declarat pentru Antena 3 CNN că președintele Nicușor Dan va convoca, cel mai probabil, la finalul săptămânii consultările formale la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor citate, acesta are pe masă atât varianta unui guvern politic cât și cea a unui guvern tehnocrat.

Consultările de la Palatul Cotroceni, la care vor fi invitate toate partidele parlamentare, ar putea avea loc la finalul acestei săptămâni, după Summitul B9 de la București.

Potrivit unor surse oficiale, aceasta, foarte probabil, nu va fi singura rundă de consultări. Așadar, la finalul săptămânii nu va fi desmenată o persoană pentru funcția de premier.

Președintele ia în calcul atât un guvern politic, cât și unul tehnocrat. „Indiferent de soluție, Președintele va pune niște condiții de politici publice, o foaie de parcurs”, au declarat sursele citate.

Luni, liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu a exclus un guvern minoritar PSD-UDMR, deși a spus că nu e o soluție „de dorit”.

În același timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus că un guvern minoritar nu este o opțiune și că se încearcă refacerea coaliției pentru că „nu ai cum să guvernezi în această perioadă cu un guvern minoritar.”

„Noi încercăm să refacem coaliția majoritară. Nu ai cum să guvernezi în această perioadă cu un guvern minoritar. Nu poți să iei decizii, nu poți să susții deciziile. Ceea ce ne așteaptă nu e ceva la care un guvern minoritar să facă față”.

Acesta spune că principala variantă de lucru e „refacerea coaliției cu un premier care poate fi acceptat de toată lumea.”

Întrebat, luni, despre varianta ca Ilie Bolojan să fie din nou propus premier, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. „Trebuie văzut dacă se poate sau nu, din punct de vedere constituțional”, a spus acesta.

„Nu vreau să mă bag în discuție (n.red. Ilie Bolojan propus din nou premier). Trebuie văzut dacă se poate sau nu, din punct de vedere constituțional. Din acest punct de vedere există și o problemă logică: ai fost dat jos cu 281 de voturi. De unde găsești a doua zi 233 de voturi să fii pus înapoi”, a declarat Kelemen Hunor, după o discuție cu Sorin Grindeanu.

Nicușor Dan a purtat prima serie de discuții neoficiale cu toți liderii fostei Coaliții, pe 7 mai, după căderea Guvernului la moțiunea de cenzură. Președintele nu are o soluție pentru ecuația complicată a celor patru partide care fiecare vrea altceva.

Guvernul Bolojan a fost demis, pe 5 mai, cu 281 de voturi, prin moțiune de cenzură PSD-AUR.