Grindeanu nu exclude un guvern minoritar PSD-UDMR: „Un scenariu luat în calcul”. Ce spune despre varianta în care să fie numit premier

Ambasadorii statelor UE l-au întrebat pe Grindeanu care sunt scenariile politice după moțiune. FOTO: PSD

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, despre un guvern minoritar PSD-UDMR că nu este o variantă pe care și-o dorește, dar că "pare în acest moment un scenariu care poate fi luat în calcul".

Întrebat dacă un guvern PSD-UDMR poate fi o soluție de compromis, Grindeanu a răspuns: "Nu e o variantă pe care mi-o doresc, chiar dacă PSD este cel care formează acel guvern minoritar sau sunt alții, dar pare că este un scenariu care poate fi luat în calcul."

Întrebat dacă o soluție ar fi un guvern de tranziție, liderul PSD a răspuns că și-ar dori "mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid."

"Asta este de dorit. Din perspectiva noastră, este de dorit o variantă stabil", a spus el.

Despre varianta ca el să fie premier, Grindeanu a spus că deciziile în partid se iau într-un cadru larg și că, "dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic."

"Inclusiv un guvern tehnocrat nu este o variantă pe care să ne-o dorim", a mai spus Grindeanu, care a subliniat că există și varianta ca PSD să treacă în opoziție.

Sorin Grindeanu a făcut aceste declarații după întâlnirea cu ambasadorii UE de luni dimineață și a spus că aceștia au dorit să afle scenarii post-moțiune.

”Le-am spus că tot ceea ce am convenit la Cotroceni legat de PNRR, SAFE, OECD nu comportă schimbări”, a transmis șeful PSD. Grindeanu a mai declarat că le-a spus ambasadorilor ”prin viu grai că nu a avut nicio înțelegere cu AUR”: ”O întâlnire în care am explicat situația la zi, din punct de vedere economic și politic. Am răspuns întrebărilor domniilor lor care au dorit să clarifice eventuale scenarii post-moțiune. Au fost întrebări legate și de partea economică, eu le-am spus din start că tot ceea ce am convenit în urmă cu 10 zile, două săptămâni, la Cotroceni și anume lucruri legate de PNRR, SAFE, OECD nu comportă schimbări. Suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide astfel încât lucrurile să meargă în direcția enunțată de Nicușor Dan”.

”Am spus mereu că ar trebui să impulsionăm industria națională, că este nevoie de programul de modernizare a armatei, de SAFE. Modul în care facem acest lucru ține de management. Asta este valabil și la PNRR, unde ar fi trebuit să intre în dezbatere, în Senat, legea salarizării. Calendarul se știa foarte bine. Înțeleg că proiectul este blocat de două săptămâni. Ne-am dat acordul pe lucrurile mari, dar fiecare poate să dezvolte dezbateri parlamentare și pot exista nuanțe, ceea ce este normal. Dar nu suntem împotriva PNRR, SAFE, OCDE sau a cadrului fiscal negociat”, a adăugat el.

Criza politică fără precedent de la vârful statului nu are nicio rezolvare. Majoritatea parlamentară pentru guvern pare imposibilă acum, iar Nicuşor Dan amână noile consultări cu liderii politici pentru a se concentra pe Summitul B9 de la Bucureşti. O soluţie posibilă ar fi un guvern minoritar, de tranziţie, care să aibă un program de guvernare acceptat de partidele fostei coaliţii.

Ideea, în momentul de față, este că atât PSD, cât și celelalte partide din coaliția de guvernare își doresc neapărat instalarea unui guvern cât mai rapid la Palatul Victoria, fie că este vorba despre un guvern minoritar sau unul majoritar. Însă prima soluție pe care și-ar dori-o atât Președintele, cât și PSD, este aceea a unui guvern majoritar, o largă coaliție care să aibă un sprijin consistent în Parlament.

Totuși, în momentul de față, acest scenariu pare puțin probabil, în condițiile în care PNL nu vrea să negocieze. Au apărut însă două variante, prezentate chiar de Kelemen Hunor după discuțiile de la Palatul Cotroceni: ideea unui guvern minoritar, care nu a fost exclusă de Președintele Nicușor Dan.

Guvernul minoritar de dreapta ar fi format din PNL, UDMR, USR și minoritățile naționale, fiind susținut în Parlament de PSD, deși social-democrații spun de mai bine de o lună că „nu vor vota un guvern minoritar”.

Celălalt scenariu, tot un guvern minoritar, dar de stânga, ar fi compus din PSD, UDMR și minoritățile naționale. Și aici apare condiționarea sprijinului pe care ar trebui să îl ofere în Parlament PNL și USR.

Nicușor Dan a purtat prima serie de discuții neoficiale cu toți liderii fostei Coaliții, pe 7 mai, după căderea Guvernului la moțiunea de cenzură. Președintele nu are o soluție pentru ecuația complicată a celor patru partide care fiecare vrea altceva.

Guvernul Bolojan a fost demis, pe 5 mai, cu 281 de voturi, prin moțiune de cenzură PSD-AUR.