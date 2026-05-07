Ciprian Ciucu explică în ce condiții PNL se întoarce la guvernare: "Noi nu ne mai asumăm o coaliție cu PSD"

Ciprian Ciucu a spus că Ilie Bolojan a reiterat la Cotroceni, în dicuțiile cu Nicușor Dan decizia luată deja de conducerea PNL. Foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat joi, la Antena 3 CNN că liberalii se întorc la guvernare, doar dacă PSD nu vor putea faceo majoritate. Atunci PNL va accepta o guvernare minoritară, fără refacerea coaliției.

Ciprian Ciucu a spus că Ilie Bolojan a reiterat la Cotroceni, în dicuțiile cu Nicușor Dan decizia luată deja de conducerea PNL:

“Cel mai probabil, pentru că nu am vorbit cu Ilie Bolojan, s-a dus cu mandatul pe care l-a dat PNL. Noi mergem în opoziție, nu ne asumăm formarea unui Guvern”.

“Noi, în câteva rânduri, am luat decizii politice și rezoluții în care am afirmat că dacă PSD dărâmă Guvernul nu mai facem o altă alianță cu PSD. Am avertizat asta. Nimeni nu a ținut cont, au mers mai departe, nimeni nu a făcut nimic să preîntâmpine criza politică.

Noi nu ne mai asumăm o guvernare cu PSD. Cine a creat criza si a creat această majoritate care a dărâmat Guvernul, aceasta este responsabilă să formeze un nou Guvern. În cazul în care ei refuză să formeze un nou guvern fără PNL, în această situație, spunând că nu își asumă această responsabilitate, noi putem în condițiile unui guvern minoritar să o asumăm. Aceasta este condiția ca PNL să se întoarcă la guvernare.

Da, dar nu în această coaliție care și-a epuizat toate resursele de încredere. Aici vorbim de atacuri sistematice planificate, asumate strategic pe care PSD le-a făcut în ultimele luni. Nu vorbim că s-au supărat de la ceva. Ilie Bolojan a fost atacat pe toate părțile planificat”.

Ciprian Ciucu a spus că există posibilitatea ca PSD să formeze un guvern minoritar cu UDMR și cu minoritățile naționale, dar nu a precizat dacă PNL ar vota un astfel de guvern.

“Nu am un mandat. În cazul acesta, în care agreăm, pentru că e mai bine un guvern minoritar decât niciun guvern. Dacă PSD nu își asumă acest guvern minoritar, îl poate asuma invers în oglindă PNL”.

Ciprian Ciucu a spus că premier într-un guvern minoritar trebuie să fie personalitatea politică cu cea mai mare încredere în rândul românilor. “Lumea îți iese în stradă automat, dacă nu ai 10-15%. Trebuie sa căutăm cea mai credibilă persoană din acest angrenaj politic. Poate fi Ilie Bolojan? Eu zic că da. Poate fi altul? Rămâne de văzut”.

Întrebat dacă Cătălin Predoiu ar putea fi premier într-un guvern minoriotar PNL, USR, UDMR, Ciprian Ciucu a răspuns:

"Despre colegii mei voi vorbi întotdeauna doar de bine. Mai ales că față de domnul Predoiu am o considerație specială pentru că am colaborat cu dânsul în 2016. Am rămas în relații mai mult decât decente, chiar bune. Este un ministru competent, este un ministru cu multă, multă experiență. Acum ar trebui să vedem dacă are acest grad de încredere de care am vorbit mai devreme. Politicienii pot fi măsurați. Permiteți-mi să emit ipoteza că nua re niveluld e încredere de care se bucură Ilie Bolojan".