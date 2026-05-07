Continuă consultările informale la Palatul Cotroceni. După Fritz și Grindeanu, Nicușor Dan discută azi cu Ilie Bolojan și Kelemen Hunor

Consultări la Palatul Cotroceni după ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan (aprilie 2026). Foto: Administrația prezidențială

La două zile după moțiunea de cenzură, nu se întrevăd soluții pentru ieșirea din criza politică, cu atât mai mult cu cât liberalii au decis să treacă în opoziție și refuză să mai colaboreze cu PSD. La Palatul Cotroceni au fost deja chemați Sorin Grindeanu și Dominic Fritz pentru discuții informale cu Nicușor Dan. Abia astăzi au fost invitați premierul demis Ilie Bolojan și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele încă speră la refacerea coaliției, potrivit surselor Antena 3 CNN, însă nu exclude nici varianta unui guvern minoritar.

Președintele USR Dominic Fritz a fost primul lider politic care a fost chemat la discuțiile informale de la Cotroceni, după votul moțiunii de cenzură din Parlament.

De asemenea, potrivit surselor Antena 3 CNN, miercuri după-amiază, și preșdintele PSD Sorin Grindeanu a stat față în față cu Nicușor Dan.

La Palatul Cotroceni vor ajunge joi premierul demis Ilie Bolojan și președintele UDMR Kelemen Hunor.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Nicușor Dan le va cere liderilor politici să facă propria analiză asupra crizei și să vină cu soluții. Abia apoi președintele își va contura propria opinie și va chema din nou liderii partidelor la discuții pentru a le propune soluțiile sale de ieșire din criză. Este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple mai devreme de jumătatea lunii mai.

În acest moment, pe masa lui Nicușor Dan există două variante:

cel în care reușește să refacă fosta coaliție PSD-PNL-USR-UDMR în jurul unui nou premier;

cel în care guvernul va fi unul minoritar, PSD-UDMR, iar PNL și USR îl vor susține din Parlament;

Este greu de crezut că vechea coaliție mai poate fi refăcută. Liderii PNL au dat un vot majoritar pentru a intra în opoziție și au trimis PSD să facă guvern cu AUR, partid alături de care a inițiat moțiunea de cenzură prin care a fost demis Ilie Bolojan. Iar președintele PNL nu dă semne că s-ar răzgândi.

„Este răspunderea PSD să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta. România a funcționat mulți ani de zile cu guverne minoritare. E posibil să fim în această situație în perioada următoare.

Într-o situaţie dificilă, nu este uşor să fii într-o intersecţie şi să nu te prostituezi, neapărat, ca să fii la putere.



Când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu îşi respectă înţelegerile, cu care nu poţi lucra, care-ţi torpilează proiectele, ce faci? Stai în opoziţie. Niciun partid nu crapă dacă este în opoziţie”, a spus Ilie Bolojan la Observator.

Astfel, varianta unui guvern minoritar devine tot mai viabilă pentru rezolvarea crizei și pentru a detensiona situația politică. Mai exact, ar fi vorba de un guvern format din PSD, UDMR și reprezentanții minorităților, dar susținut de PNL și USR în Parlament, cu anumite condiții.

Oficial, Sorin Grindeanu a spus că PSD nu va accepta să intre într-un guvern minoritar, iar numărul doi în PSD i-a invitat pe liberali din nou la guvernare după ce se mai „liniștesc”.

„Am exclus această variantă. Nu doar să fie parte a unui guvern minoritar PSD, nici măcar varianta prin care PSD susține un guvern minoritar nu este una pe care în acest moment să o acceptăm”, a declarat președintele PSD.

Și cei de la UDMR și-ar dori refacerea vechii coaliții. Kelemen Hunor a declarat că singura soluție pentru a încheia criza politică este refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR în jurul unui premier care să nu fie un rival pentru liderii PSD și PNL și care să aibă capacitatea să coaguleze o majoritate în jurul său.

„Opțiunea noastră înainte de orice altă discuție ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD-PNL-USR-UDMR și grupul minorităților naționale. Dacă poate fi găsit un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival, vorbesc aici de partidele mari”, a spus Kelemen Hunor.

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, 5 mai, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.