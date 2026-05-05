DOCUMENT. Decizia PNL, după moțiunea care l-a demis pe Bolojan: PSD să-și asume guvernarea. PNL va rămâne în Opoziție

3 minute de citit Publicat la 22:02 05 Mai 2026 Modificat la 22:13 05 Mai 2026

Ciprian Ciucu spune că e exclusă o reconciliere cu PSD. Foto: Agerpres

Partidul Național Liberal (PNL) a anunțat marți seara, după ședința conducerii PNL, că va rămâne în Opoziție, în urma votului din Parlament asupra moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR. Liberalii susțin că „PSD nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern” și că trebuie să-și asume guvernarea.

PNL acuză că prin votul din Parlament, PSD și AUR au contribuit la formarea unei noi majorități, motiv pentru care „ar trebui să își asume guvernarea și responsabilitatea politică”.

Totodată, liberalii susțin că PNL este "un partid cu demnitate" și că, având în vedere contextul actual politic, partidul va rămâne în Opoziție.

DOCUMENTUL INTEGRAL

„Având în vedere rezultatul votului exprimat în Parlamentul României asupra moțiunii inițiate de Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), prin care s-a creat, de facto, o nouă majoritate parlamentară, Partidul Național Liberal (PNL), în acord cu deciziile statutare adoptate anterior ca răspuns la criza politică declanșată de PSD, adoptă prezenta:

1. Clarificarea responsabilității politice

Criza politică a fost generată de PSD prin boicotarea sistematică a Programului de guvernare la negocierea și adoptarea căruia a participat în mod direct. Reformele asumate prin acest program de către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de liderii social-democrați. PSD este astfel responsabil pentru agravarea crizei politice, care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Prin asocierea la inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AUR partajează responsabilitatea politică, în egală măsură, cu PSD. Partidele care au creat criza politică au datoria să-și asume consecințele.

2. Asumarea guvernării de către nouă majoritate creată de PSD

PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni.

În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern.

3. Poziția PNL în actualul context politic

În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv, în interesul cetățenilor și al stabilității economice.

4. Angajamentele PNL

PNL își reafirmă angajamentele, pe care le va susține și în opoziție cu toate mijloacele parlamentare în perioada următoare:

finalizarea obiectivelor din PNRR și adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor;

susținerea programului de relansare economică;

Programul SAFE;

procesul de aderare la OECD”, au transmis liberalii, după ședința partidului.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost votată marți de 281 de parlamentari, din cei 288 care au votat, cu doar 4 voturi împotrivă și trei anulate. Este cel mai mare număr de voturi „pentru" o moțiune de cenzură din istoria Parlamentului României. Erau necesare 233 de voturi.

După vot, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a cerut demisia lui Bolojan și din funcția de premier interimar. A spus că PSD este dispus să găsească rapid o soluție de guvernare și că toate opțiunile sunt deschise, inclusiv varianta unui premier tehnocrat, pe care „nu a dorit-o, dar nu vrea să o excludă.”

Ulterior, după vot, liberalii s-au reunit, la ora 17.00, la ședința Biroului Politic Național PNL în format extins, în sala de grup a partidului de la Camera Deputaților. Potrivit surselor Antena 3 CNN, imediat după începerea ședinței BPN, s-a votat, din nou, ca PNL să nu mai participe la guvernare alături de PSD. Propunerea a fost adoptată cu 33 de voturi și 10 abțineri.

Ilie Bolojan a propus ca strategia partidului să meargă pe două variante: trecerea în Opoziție, sau formarea unui guvern minoritar.

În timpul dezbaterilor din plen, Ilie Bolojan a susținut un discurs în care a apărat măsurile guvernamentale și a criticat inițiatorii moțiunii, afirmând că aceasta „este mincinoasă, cinică și artificială”.

El a susținut că guvernul său a redus deficitul bugetar, a crescut veniturile statului și a menținut investițiile, în ciuda contextului economic dificil.