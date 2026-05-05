Sorin Grindeanu, în primul interviu după demiterea lui Bolojan: Demersul cu AUR, o decizie pragmatică. PSD vrea să rămână în Coaliție

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depusă de PSD și AUR, a trecut cu un număr record de voturi: 281.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că social-democrații își doresc în continuare să facă parte dintr-o coaliție alături de PNL, USR și UDMR, „poate ajustată”. Liderul PSD a reiterat că partidul pe care îl conduce nu va susține un guvern minoritar, iar despre alianța cu AUR din Parlament a spus că a fost o decizie „pragmatică”, altfel existând riscul anihilării reciproce. Sorin Grindeanu a adăugat că există „soluții după Ilie Bolojan”, cu care a spus că are o relație „chiar ok”, și că PSD vrea o soluție rapidă pentru ca România să aibă din nou un guvern cu puteri depline.

Moțiunea PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan a trecut, marți, cu 281 de voturi pentru. Astfel, Guvernul a fost demis de Parlament, iar Ilie Bolojan rămâne premier interimar cel mult 45 de zile.

A fost o bătălie grea în ultimele zile pentru a aduna acest număr uriaș de voturi?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: Să știți că nu. Dacă e să discut din perspectiva introducerii dumneavoastră; PSD și AUR au împreună 218-219, ca să treacă o moțiune ai nevoie de 233, iată că s-au obținut 281. Record. Un record de voturi pentru o moțiune. Asta spune multe. Sigur că au existat în aceste zile discuții, încercări de convingere inversă, noi când am depus această moțiune, am depus-o cu 254 de voturi.

De unde au venit surprizele?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: În Parlament, dincolo de grupurile bine definite, PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, avem așa, avem și o parte dintr-un grup POT care a rămas, avem la Cameră S.O.S, avem la Senat PACE, avem neafiliați, în total sunt peste 60 de voturi, fără minorități. De acolo.

Vă bazați pe aceste voturi? Începând din acest moment, Guvernul a fost demis. Premierul Bolojan rămâne interimar cel mult 45 de zile, încep negocierile politice între partide, vă așteptați probabil la consultări rapide la Cotroceni, vă bazați și pe cei 60 de parlamentari pentru o eventuală majoritate parlamentară? De unde pornesc discuțiile pentru o nouă majoritate?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: Am să vă spun, ce am tot spus în ultimele săptămâni. Nu s-a schimbat nimic. Ok, nu mai e Bolojan. Asta e bine. Noi, la PSD, am spus de când am început această consultare internă, nu a fost un vot care a venit așa pe o emoție.

Noi de câteva săptămâni bune am mers în țară, ne-am întâlnit cu primarii, cu consilierii județeni, au fost mii de oameni cu care ne-am întâlnit în această perioadă, am votat, am făcut o consultare internă, aproape 98% dintre colegii mei au spus să trebuie să retragem sprijinul, să îl schimbăm pe Ilie Bolojan. Asta am făcut. N-a venit acest vot de azi dintr-o dată. Revin, am spus în toate aceste săptămâni, spun și acum după moțiune.

Noi ne dorim să găsim rapid o majoritate în interiorul acestei coaliții de guvernare. Nu vom vota guverne minoritare. PSD e deschis în acest moment la orice variantă care s-ar degaja urmare a consultărilor de la Cotroceni.

Premier PSD sau de la PNL?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: Am spus că sunt toate variantele pe masă. Dacă e să se respecte în continuare, ceea ce s-a semnat în urmă cu un an și ceva, ar trebui să fie PNL. Nu vreau să fiu interpretat greșit. Eu nu dau lecții, nu îi îndrum pe cei de la PNL ce să facă. Eu pot să vorbesc în numele PSD, care își dorește continuarea acestei coaliții de guvernarea, găsirea unei soluții, așa cum a spus și președintele Nicușor Dan, în interiorul acestei coaliții.

În urmă cu puțin timp Cătălin Predoiu spunea că PNL nu trebuie să ia o decizie pripită și să treacă în opoziție, trebuie să se gândească foarte bine. A pronunțat și cuvântul „continuitate”. Înainte de discuțiile cu Nicușor Dan, veți discuta și cu foștii colegi de coaliție de la PNL?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: Nu știu și nu cred în acest moment. Cred că rolul primei consultări, chiar dacă e informală, e să se vadă unde se situează fiecare partid și care ar fi scenariile pentru a găsi un numitor comun.

Vă așteptați ca PNL să își anuleze rezoluția?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: Orice aș spune acum ar fi interpretat. Eu vă spun că îmi doresc să continuăm în această coaliție, să facem cu adevărat lucruri bune pentru români, pentru că de 10 luni de zile, nu e nimeni fără pată, dar de 10 luni nu se guvernează așa cum trebuie în România. Și nu o spune doar Sorin Grindeanu și PSD, ci 80% dintre români, care vor altceva. E de datoria noastră să lăsăm deoparte aceste orgolii de partid și să găsim o soluție pentru România. PSD e deschis la a contribui la găsirea acestei soluții pentru români.

În această criză politică, începută cu decizia PSD de a-și retrage miniștrii din Guvern, de a retrage încrederea guvernului și acum la moțiune de cenzură, cursul de euro a ajuns la 5,21, dobânzile sunt din ce în ce mai mari, toate aceste lucruri arată o direcție economică deloc bună într-o perioadă complicată pentru întreaga planetă...

Sorin Grindeanu, președintele PSD: De aceea doresc, și eu așa interpretez și ce a spus președintele și alte personalități din statul român, să găsim rapid o soluție.

Pare că această soluție de care vorbiți, cel puțin în rezoluții, în rezoluția PNL, în rezoluția USR, nu se găsește o înțelegere. Au spus clar dacă PSD va dărâma acest guvern, nu vor mai face o altă alianță cu PSD. Există varianta chiar și a unui guvern minoritar. Ne spuneați la începutul acestei discuții că nu luați în calcul guvernul minoritar. Adică mergeți în Opoziție?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: PSD nu susține un guvern minoritar. Să știți că se pot face majorități în Parlament și fără PSD. Eu spun că PSD are doar 128 de de parlamentari din 464, că atâtea mandate sunt validate în acest moment. Deci se pot face, în principiu, majorități și fără noi. Eu pot să vorbesc în numele nostru. Am spus că îmi doresc o majoritate în interiorul acestei coaliții, altfel, evident, există și varianta de a merge în opoziție, nu văd altceva.

Președintele era încrezător că într-o săptămână-două ajungem la finalul acestei crize politice și vom avea o guvernare pro-occidentală. Credeți că ar putea continua această coaliție în această formulă, inclusiv cu USR? Sau vă așteptați ca cei de la USR să nu mai intre la guvernare? Și doi îl acceptați pe Cătălin Predoiu, dacă într-un final acesta va fi propunerea PNL pentru premier?

Sorin Grindeanu: Nu fac eu nominalizări la PNL. Nu e corect să dau lecții și drumuri celor de la de la PNL. Ceea ce am încercat, să știți, în ultimele 10 zile, chiar poate începând cu ultima consultare de la Cotroceni, am încercat să dezescaladăm acest discurs public.

Eu cel puțin asta am făcut. De ce? Am spus și în sală, în Parlament, n-am vrut să iau cuvântul, tocmai fiind că știam că orice aș spune ar genera tensiuni deoparte și de alta și am vrut să aplanez lucrurile, asta fac de vreo 10 zile. De ce? Pentru că tot noi trebuie să găsim o soluție. N-am putut să nu răspund la câteva chestiuni care au fost lansate și pe care le-am spus de la tribuna Parlamentului tocmai pentru a le stabili adevărul. Dar, repet, eu am încercat în aceste zile să dezescaladez.

Până la urmă PSD a escaladat discursul public până la momentul consultării...

Sorin Grindeanu: De ce am făcut acest lucru? Pentru că eu consider că cine escaladează acum și chiar înainte de moțiune, în aceste ultime zile, de fapt nu dorește o soluție. După mine, potopul. Cam așa ar fi în viziunea unora și nu cred că e corect față de România.

Există soluții și fără Ilie Bolojan. În acest moment și-a luat cel mai mare număr de voturi împotrivă la o moțiune. Eu nu vorbesc de Ilie Bolojan ca persoană, cu care am o relație chiar ok. Eu vorbesc de modelul în primul rând economic pe care Ilie Bolojan de 10 luni de zile l-a implementat în România, care și-a arătat rezultatele, și-a arătat limitele și tocmai de aceea avem acest număr record de voturi pentru moțiune.

Sigur, dincolo de faptul că PSD a fost la guvernare în toate aceste luni, uneori v-ați asumat alteori mai puțin. Ministrul Finanțelor, care acum este din partea PNL, Alexandru Nazare, probabil se va regăsi, dacă va fi același guvern pro-european, și în viitorul guvern. Aveți reproșuri și față de Ministerul Finanțelor?

Sorin Grindeanu: Credeți că eu acum fac caracterizări ale miniștrilor? Nu fac lucrul ăsta.

Poate să fie Ilie Bolojan singurul de vină?

Sorin Grindeanu: Alex Nazare și-a făcut treaba, a fost un ministru bun al Finanțelor. Sunt și alți miniștri buni, care nu sunt membri PSD, care au făcut treabă în guvern, dar sunt și alții care nu au făcut deloc treabă bună.

Dacă ar fi ca cei de la USR și de la PNL să se întoarcă la masa negocierilor cu dumneavoastră, miniștrii lor ar rămâne în funcție, dacă ar pleca Ilie Bolojan sau ar veni PNL cu un alt premier, sau s-ar schimba structura guvernamentală?

Sorin Grindeanu: E o chestiune la care nu pot să vă răspund acum. Aceste variante se vor degaja sau aceste scenarii vom merge pe ele urmarea consultărilor de la Cotroceni.

În situația în care vă întoarceți la guvernare, care sunt primele măsuri pe care le veți lua? În această moțiune de cenzură ați vorbit inclusiv despre indexarea pensiilor cu inflația.

Sorin Grindeanu: Eu am să ies împreună cu colegii mei în perioada imediat următoare cu propuneri concrete, indiferent de poziția în care se va afla PSD-ul ca parte a coaliției de guvernare și spun răspicat da, ne dorim să facem în continuare parte dintr-o coaliție de acest tip, așa cum a fost și până acum, poate ajustată.

Dar eu cred că aceste măsuri trebuie să fie prezentate și dacă, să spunem, să construiești o majoritate care să nu includă PSD-ul, pentru că, până una, alta, în acest moment, PSD a demonstrat. Este principala forță politică în Parlament, e partidul care are cel mai mulți aleși locali, e partidul cel mai bine conectat la realitatea din România, iar propunerile pe care le vom face vin de jos spre noi. Consultările pe care le-am făcut în săptămânile trecute să știți că au însemnat și această componentă.

Eu n-am mers împreună cu colegii mei în județele țării în aceste săptămâni doar să vorbim care sunt scenariile. Colegii, foști miniștri, și-au prezentat un raport de activitate, ce au făcut în aceste 10 luni, 11 luni și au venit și cu propuneri. Așa că într-un cadru organizat, de asemenea, le vom prezenta.

Și o ultimă întrebare Domnule Grindeanu, colaborarea cu AUR se încheie astăzi, după această moțiune de cenzură sau este posibilă pe proiecte punctuale, poate și pe viitor?

Sorin Grindeanu: Nu, știm ceea ce am spus și când s-a depus moțiunea: a fost o moțiune semnată și de PSD, și de AUR, și de alții. V-am spus, împreună nu facem numărul necesar.

N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune. De ce s-a făcut acest demers? Pentru că dacă am fi depus separat moțiuni de cenzură, PSD-ul, moțiunea noastră, cei de la AUR, moțiunea lor, exista riscul de anihilare reciprocă.

Și atunci a fost o decizie, dacă vreți pragmatică, să tragem o singură dată, dacă pot să folosesc acest cuvânt, într-o singură moțiune, dar care să aibă șanse mari. Și s-a încheiat această această etapă în urmă cu câteva minute.

