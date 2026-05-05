Cu ce mesaj va merge PSD la Cotroceni. Grindeanu: Dorim păstrarea în mare a Coaliției, nu vom susține un guvern minoritar

1 minut de citit Publicat la 14:43 05 Mai 2026 Modificat la 14:48 05 Mai 2026

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat, marți, după adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului Bolojan, că votul din Parlament a fost unul „covârșitor” și a adăugat că PSD este dispus să participe rapid la consultări pentru un nou guvern. „Dorim păstrarea în mare a Coaliției, nu vom susține un guvern minoritar”, a conchis Grindeanu.

„Votul la această moțiune a fost unul record. Moțiunea a întrunit susținerea masivă a parlamentarilor”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a afirmat că PSD a încercat, în perioada anterioară votului, să reducă tensiunile politice și să mențină deschise canalele de dialog cu celelalte partide. Potrivit acestuia, partidele responsabile au acum obligația de a găsi o soluție politică pentru perioada următoare.

Sorin Grindeanu a spus că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să convoace partidele la consultări la Cotroceni.

El a adăugat că, în opinia sa, Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze din funcția de premier, chiar dacă e interimar, având în vedere votul din Parlament.

Liderul PSD a mai transmis că își dorește ca discuțiile de la Cotroceni să aibă loc rapid, astfel încât partidele să ajungă la o formulă de guvernare. „Mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție pentru a merge înainte”, a declarat el.

Grindeanu a precizat că PSD va merge la consultări cu propunerea de a păstra, în mare, actuala formulă de coaliție, dar a subliniat că social-democrații nu vor susține un guvern minoritar. „Voi merge cu colegii mei la Cotroceni spunând că dorim păstrarea, în mare, a coaliției. Nu vom susține guverne minoritare”, a spus liderul PSD.

„PSD este dispus rapid la găsirea unei soluții. Îmi doresc să avem repede un guvern. Toate opțiunile sunt deschise”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre varianta unui premier tehnocrat, Grindeanu a spus că nu e exclusă nicio soluție, dar nu este de dorit.

„La prima rundă de întâlniri de la Cotroceni se vor decanta soluții”, a conchis Sorin Grindeanu.