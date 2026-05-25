Scandalul majorării salariilor demnitarilor. Deputat USR: "Vom propune ca sumele acestea să fie îngheţate. Nu e justificat să crească"

1 minut de citit Publicat la 22:38 25 Mai 2026 Modificat la 22:38 25 Mai 2026

Scandalul majorării salariilor demnitarilor. Sursa foto: Profimedia Images

Deputatul USR George Gima a declarat, luni, la emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3 CNN, că partidul din care face parte va propune ca salariile demnitarilor să fie "îngheţate", după ce Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a anunţat că remuneraţiile respective ar urma să crească, potrivit noii Legi a salarizării.

"Legea ajunge într-adevăr târziu în dezbatere. Responsabilitatea este şi a celor care au deţinut acest portofoliu, al Muncii, ani de zile. Pentru că asta ne reduce timpul de dezbatere.

Referitor la demnitari, da, cel puţin noi vom propune ca sumele acestea să fie îngheţate. Nu consider justificat ca, în acest moment, să crească salariile demnitarilor.

N-o să-mi pună nimeni mie, în faţă, o lege şi o să-mi spună: Voteaz-o. Urmează discuţii, asta nu înseamnă că nu văd utilitatea acestei legi", a afirmat George Gima.

Salariul lui Pîslaru creşte cu 2.500 lei

Dragoş Pîslaru s-a dat pe el exemplu şi a spus că remuneraţia sa ar urma să fie majorată cu 2.500 de lei ca urmare a noului sistem de salarizare, ceea ce înseamnă o creștere de 22%.

"Având în vedere situaţia grea a românilor, grilele demnitarilor nu au mai crescut de ani. Am întrebat Comisia Europeană dacă e posibil să fie înghețată aplicarea grilelor pentru demnitari. Pe 18 mai, Comisia Europeană a spus că legea trebuie să fie aplicată unitar şi în acelaşi timp pentru toţi. Am mai cerut și în scris acest lucru", a transmis Pîslaru, care apoi şi-a calculat propriul salariu:

"Vreau să asigur românii că nicio grilă nu crește subiectiv. Pentru salariul meu de ministru, creşterea e de 22%. Va fi o creştere de 2.500 de lei".

Întrebat la mijlocul lunii mai cât câștigă, ministrul interimar a spus că este vorba de 2.300 de euro.