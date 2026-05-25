CNAIR anunţă că a câştigat şi la Roma un proces împotriva companiei Webuild, pentru întârzieri în construcţia Podului de la Brăila

1 minut de citit Publicat la 23:26 25 Mai 2026 Modificat la 23:27 25 Mai 2026

Foto: Scriosteanu/Facebook

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat, luni, că a câşigat şi la Roma un proces de peste 87 de milioane de lei împotriva constructorului italian WeBuild, după întârzieri înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila.

"CNAIR câștigă inclusiv în instanțele de judecată din Italia procesele deschise de Webuild.

Constructorul italian nu a reușit să blocheze nici în instanța de la Roma executarea de către CNAIR a garanției pentru mai mult de 87 de milioane de lei, aferente întârzierilor înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila.

Vom continua să apărăm în instanțele de judecată de oriunde interesul legitim al României, indiferent de numele companiilor sau al persoanelor care încearcă să îl afecteze", a transmis CNAIR.

Podul peste Dunăre de la Brăila, care a fost inaugurat în 2023, este cel mai mare pod suspendat construit vreodată în România, al treilea ca dimensiune din Europa şi ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră.

Totuşi, după ce podul a fost dat în folosinţă, au apărut denivelări şi şuruburi slăbite, aşa încât conducerea CNAIR a cerut constructorului să remedieze deficienţele, avertizând că, în caz contrar, nu va recepţiona lucrarea.

Valoarea iniţială a proiectului Podului peste Dunăre a fost de 1,996 miliarde de lei, fără TVA, fonduri externe nerambursabile, iar constructorul Asocierea Astaldi S.P.A. - IHI Infrastructure System Co. Ltd., denumit în prezent WeBuild.