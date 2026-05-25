Lobby la Sfântul Scaun: Google, Meta și Amazon vor să-l convingă pe Papă că AI-ul poate fi etic

7 minute de citit Publicat la 23:45 25 Mai 2026 Modificat la 23:53 25 Mai 2026

Papa Leon al XIV-lea. sursa foto: Getty

Prima enciclică (cel mai important document doctrinar pe care îl poate emite un papă – n.r.) a Papei Leon al XIV-lea, așteptată luni, va stabili poziția Bisericii Catolice față de inteligența artificială. Dar până să ajungă la forma finală, documentul a fost precedat de o ofensivă discretă de lobby: reprezentanți ai Google, Meta, Amazon și Anthropic au defilat prin Roma în ultimele luni, prezentându-se drept parteneri în dezvoltarea etică a tehnologiei. În paralel, și Washingtonul și-a deschis propriile canale spre Vatican, într-un moment în care relația dintre administrația Trump și noul Papă e deja tensionată, scrie Politico.

Într-o zi însorită de primăvară, părintele Éric Salobir a condus o delegație prin Piața Sfântul Petru, pe lângă mulțimile de credincioși, spre Papa Leon al XIV-lea.

Îl însoțeau reprezentanți ai Meta, Google și Amazon, parte dintr-un grup restrâns reunit la Roma pentru a discuta despre protecția copiilor în era inteligenței artificiale. Întâlnirea cu Papa a fost scurtă. Discuțiile care au urmat, la sediul ambasadei Franței pe lângă Sfântul Scaun, în centrul Romei, au durat ore întregi.

Acolo, Paolo Ruffini, cel mai înalt oficial al Vaticanului pentru comunicare, a stat față în față cu reprezentanții companiilor tech pentru a dezbate o întrebare aflată acum în centrul tânărului pontificat al lui Leon: Cum ar trebui ca una dintre cele mai vechi autorități morale ale lumii să judece tehnologia de ultimă generație pe care Silicon Valley se întrece să o construiască?

Reuniunea din 29 aprilie a fost cea mai recentă dintr-o serie de întâlniri care, puse cap la cap, constituie o discretă ofensivă de lobby a industriei tech înainte de prima enciclică a lui Leon, potrivit declarațiilor a șapte persoane contactate pentru acest articol. Documentul papal oficial, așteptat luni, va stabili poziția Bisericii Catolice față de inteligența artificială.

Silicon Valley a petrecut ani încercând să convingă guvernele și publicul larg că inteligența artificială poate fi dezvoltată în mod responsabil. Acum, industria și-a prezentat aceleași argumente în interiorul Vaticanului.

În ultimele luni, reprezentanți ai sectorului tech s-au deplasat la Roma pentru a se întâlni cu oficiali ai Bisericii implicați în dezbatere, prezentându-se drept parteneri în dezvoltarea etică a inteligenței artificiale. Mesajul lor a ajuns la Vatican prin intermediul evenimentelor organizate de ambasade, al întâlnirilor în grupuri restrânse și al unor intermediari catolici cu legături profunde în lumea tehnologiei.

Efortul reflectă miza neobișnuită a primei enciclici a lui Leon. Documentul urmează să fie prezentat personal de Papă luni, dar pregătirea sa a atras contribuții din partea cardinalilor, experților și companiilor – toți așteptând să vadă cum se va poziționa Biserica față de o tehnologie care remodelează economia globală, piața muncii și sfere tot mai largi ale vieții cotidiene.

Sarah El Haïry, înaltul comisar al guvernului francez pentru drepturile copiilor, prezentă la evenimentul din aprilie, a spus că documentul ar putea avea reverberații care depășesc cu mult granițele Vaticanului. L-a comparat cu enciclica din 1891 a Papei Leon al XIII-lea privind drepturile muncitorilor, care a contribuit la definirea doctrinei sociale catolice în timpul Revoluției Industriale.

„Enciclica Papei ar putea avea un impact destul de enorm, în același mod în care enciclica lui Leon al XIII-lea a contribuit la stabilirea unei viziuni comprehensive despre cum să orchestrezi revoluția industrială”, a declarat ea pentru POLITICO. „Mai multe țări s-au inspirat, fiecare în felul ei, din această doctrină.”

Papa inteligenței artificiale

Leon al XIV-lea a semnalat încă de la început că tehnologia – și inteligența artificială în particular – va fi un element central al pontificatului său.

În primul său discurs adresat colegiului cardinalilor, a recunoscut că alegerea numelui papal a fost o referință deliberată la Leon al XIII-lea, cunoscut în Biserică pentru apărarea demnității umane, în special a muncitorilor, și a indicat că își va dedica învățătura „ca răspuns la o nouă revoluție industrială și la evoluțiile inteligenței artificiale.”

Chiar și imaginea publică a lui Leon a oferit momente de modernitate. Când și-a ridicat brațele pentru a celebra prima liturghie după alegere, mâneca sutanei a alunecat, lăsând să se vadă un Apple Watch la încheietură.

Când Leon va prezenta enciclica luni, se așteaptă să fie însoțit de Christopher Olah, co-fondator al Anthropic, compania americană de inteligență artificială care a făcut din siguranță elementul central al identității sale publice.

Anthropic a intrat în conflict cu Departamentul american al Apărării din cauza refuzului de a permite folosirea tehnologiei sale pentru supravegherea cetățenilor americani sau pentru alimentarea armelor autonome și a cultivat legături cu Vaticanul pe tema eticii inteligenței artificiale.

Relația este anterioară lansării de luni. În ianuarie, Anthropic a publicat o „constituție” care stabilește valorile ce vor ghida dezvoltarea modelului său principal de inteligență artificială, Claude. Printre contribuitorii externi creditați se numărau doi consilieri ai Sfântului Scaun: episcopul Paul Tighe, secretar al Dicasterei pentru Cultură și Educație a Vaticanului, și părintele Brendan McGuire, un preot din Silicon Valley și fost inginer, care consiliază Vaticanul în probleme de tehnologie.

Rețeaua de la Roma

Tighe și McGuire nu sunt singurele figuri care leagă Vaticanul de lumea tech. Un alt canal important a fost Éric Salobir, un preot dominican francez care și-a început cariera ca bancher de investiții înainte de a intra în Biserică.

Acum expert pe lângă Sfântul Scaun, Salobir conduce comitetul executiv al Human Technology Foundation, o organizație care promovează reflecția etică asupra tehnologiei și care îi numără printre membrii săi pe Google, Palantir și Qualcomm.

Împreună cu Ambasada Franței pe lângă Sfântul Scaun, Salobir a contribuit la lansarea, în 2024, a unui „Observator francez al inteligenței artificiale la Roma”, creând un forum pentru schimburi de opinii cu ușile închise între sectorul tech și oficialii Vaticanului. Începute sub pontificatul Papei Francisc, aceste întâlniri au devenit mai frecvente în ultima perioadă.

Reuniunea din 29 aprilie a fost una dintre ele. Pe lângă Salobir și oficialul guvernului francez El Haïry, printre participanți s-au numărat Benoit Tabaka, director de relații instituționale și politici publice al Google pentru sudul Europei; Claire Scharwatt, director de politici publice la Amazon Franța; Claudia Trivilino, manager de politici publice pentru Italia și Grecia la Meta; și Adrien Abecassis, director de inițiative de politici publice la Paris Peace Forum și fost consilier al președintelui francez Emmanuel Macron.

Tema centrală a întâlnirii a fost protecția copiilor în era inteligenței artificiale, dar discuția s-a extins rapid la „impactul profund al inteligenței artificiale asupra sociabilității umane”, a spus unul dintre participanți, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber. „Am avut discuții ample despre fundamentele dezvoltării umane și despre riscurile care apar atunci când ai un instrument mereu disponibil pentru o comunicare fără bariere, cum este inteligența artificială.”

Tonul, a spus participantul, a fost „mai degrabă umanist decât teologic.” Unii directori din sectorul tech au părut personal investiți în discuție, în timp ce alții s-au ținut mai aproape de punctele lor de comunicare prestabilite. „În orice caz, întâlnirea arată că o parte a Vaticanului nu respinge tehnologia ca atare, ci vrea să o pună în slujba umanității”, a adăugat participantul.

După întâlnire, participanții au redactat o notă de sinteză care a fost trimisă Clarei Chappaz, ministru delegat al Franței pentru inteligență artificială și afaceri digitale, cu scopul de a alimenta discuțiile privind politicile digitale ale Franței în contextul G7.

Washingtonul intervine

Industria tech nu este singura care încearcă să modeleze gândirea Vaticanului.

Enciclica a atras atenția și din partea Washingtonului, chiar în condițiile în care relația administrației Trump cu Leon a devenit deschis tensionată. În aprilie, Trump l-a criticat pe „un papă care îl critică pe președintele Statelor Unite”, adăugând că „nu este un mare fan” al acestuia.

Însă în spatele fricțiunilor diplomatice, oficialii americani au lucrat și ei pentru a menține un canal de comunicare deschis pe tema inteligenței artificiale. La începutul lunii mai, Ambasada SUA pe lângă Sfântul Scaun a găzduit o serie de evenimente despre inteligența artificială și muncă, cu sprijinul ambasadelor Australiei, Marii Britanii, Japoniei și Taiwanului.

Printre cei prezenți s-a numărat George Osborne, fostul ministru de finanțe britanic care conduce acum departamentul de relații cu statele al gigantului tech american OpenAI. Discuția lui Osborne cu Tighe pe tema „muncitorului viitorului și puterii inteligenței artificiale” a inclus riscul ca tehnologia să adâncească inegalitățile.

Noam Yuchtman, cercetător la London School of Economics care a vorbit la un eveniment organizat de ambasada SUA, a spus că demersul a avut ca scop, cel puțin parțial, să demonstreze Vaticanului că există „persoane și companii cu o abordare etică a inteligenței artificiale.”

Dar dacă Vaticanul oferă companiilor un forum moral, acest lucru nu garantează că liderii politici vor accepta necritic concluziile lui Leon.

JD Vance, vicepreședintele american și un convertit la catolicism, a avertizat că nu va lua neapărat enciclica Papei drept adevăr absolut.

„Când Papa emite o enciclică despre inteligența artificială, va avea o anumită influență”, a recunoscut Vance în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, săptămâna trecută. „Sunt sigur că va conține multe idei valoroase, cu unele dintre care probabil voi fi de acord, cu altele poate nu. Dar cred că va fi un document foarte, foarte important.”

Acest amestec de așteptare și prudență înconjoară acum textul final.

După luni de evenimente la ambasade, întâlniri private și contribuții din exterior, cei care au încercat să modeleze gândirea Vaticanului așteaptă acum să vadă care dintre argumente va fi asumat de Leon ca fiind al său.

„Enciclicile sunt, în orice caz, texte menite să dureze”, a spus un contributor apropiat Vaticanului, căruia i s-a acordat anonimatul. „Principiul Bisericii este că nu revine niciodată asupra a ceea ce a scris.”