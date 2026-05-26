CNAIR dezminte zvonurile despre deschiderea Transalpinei. Când s-ar relua circulaţia pe cel mai înalt drum din România

1 minut de citit Publicat la 12:15 26 Mai 2026 Modificat la 12:15 26 Mai 2026

Supranumit "Drumul Regelui" Transalpina este cunoscut sub denumirea de DN67C.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat marţi că în mediul online circulă informații false privind deschiderea Transalpinei (DN 67C), precizând că nu a fost stabilită o dată oficială pentru redeschiderea sectorului montan Rânca - Obârșia Lotrului. Pe de altă parte, reprezentanţii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov că speră ca vremea să fie favorabilă în următoarele săptămâni, astfel încât circulația pe cel mai înalt drum din România să poată fi redeschisă cât mai repede.

"Atenție la informațiile false privind deschiderea Transalpinei! În spațiul online au apărut informații potrivit cărora circulația pe DN 67C – Transalpina ar urma să fie deschisă începând cu data de 27.05.2026.

Precizăm clar că, până la această oră, nu a fost anunțată oficial o dată pentru redeschiderea circulației pe sectorul montan Rânca – Obârșia Lotrului.

Singurele instituții abilitate să comunice oficial redeschiderea acestui sector de drum sunt: CNAIR, DRDP Craiova şi Poliţia Rutieră", s-a precizat în comunicatul publicat de DRDP Craiova pe pagina de Facebook a instituţiei.

În prezent, pe Transalpina continuă lucrările de îndepărtare a zăpezii și de asigurare a sectorului de drum, iar circulația va fi reluată doar după evaluarea comisiei de specialitate, în condiții de siguranță pentru participanții la trafic.

"A ieșit soarele și pe strada noastră! După zile întregi de vreme mohorâtă, ploi și frig în zona alpină, azi am lucrat, în sfârșit, cu vizibilitate maximă și soare din plin pe DN7C - #Transfăgărășan Sperăm ca vremea să țină cu noi și în săptămânile următoare astfel încât să putem redeschide circulația cât mai repede. #totpedrum", au scris cei de la DRDP Brașov într-o postare pe Facebook.