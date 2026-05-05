Se decide soarta lui Bolojan în ședința de criză a PNL. Cătălin Predoiu a cerut rămânerea la guvernare. ”Opoziția este iluzorie”

Surse din conducerea PNL susțin că în ședința de la ora 17, Ilie Bolojan va cere vot pentru trecerea în Opoziție a partidului, iar tabăra adversă va cere vot pentru rămânerea la guvernare, alături de PSD, sau pentru guvern minoritar cu premier de la PNL.

Ciprian Ciucu, primar al Capitalei și prim-vicepreședinte PNL a declarat, marți, la Antena 3 CNN, că dacă moțiunea de cenzură trece în Parlament și Guvernul cade, partidul are două variante: fie rămâne la guvernare într-un executiv minoritar, fie intră în opoziție.

„Avem două opțiuni: ori să rămânem într-un guvern minoritar, este foarte greu, în acest context, să mai facem o majoritate, ori să mergem în opoziție”, a spus liberalul.

Ciucu a exclus posibilitatea unei noi alianțe cu PSD. „Dacă PSD pică acest guvern, nu vom mai face altă alianță cu PSD. Este exclusă posibilitatea unei reconcilieri cu PSD. Ei au răspunderea că au adus țara aici, ei trebuie să guverneze. Nu PNL este responsabil de această criză”, a spus Ciucu.

Sursele citate susțin că se va încerca o temporizare a evoluției lucrurilor, pentru a nu se ajunge la un conflict mult prea mare între cele două aripi liberale. Având în vedere că Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să convoace consultări cu partidele pentru formarea unui nou Guvern, liberalii cred că există timp la dispoziție inclusiv pentru a se organiza conferințe județene care să voteze pentru rămânerea la guvernare, astfel încât Ilie Bolojan să fie obligat să accepte decizia luată de membrii din teritoriu.

Premierul demis și-ar dori chiar și organizarea unui Congres, lucru pe care ceilalți nu îl doresc neapărat. Tradiția PNL în perioade de criză este să instituie o ”conducere colectivă” care să gestioneze strategiile partidului până se ajunge la organizarea unui Congres.