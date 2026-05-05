Se decide soarta lui Bolojan în ședința de criză a PNL. Cătălin Predoiu a cerut rămânerea la guvernare. ”Opoziția este iluzorie”

Ce se va vota în ședința PNL
Surse din conducerea PNL susțin că în ședința de la ora 17, Ilie Bolojan va cere vot pentru trecerea în Opoziție a partidului, iar tabăra adversă va cere vot pentru rămânerea la guvernare, alături de PSD, sau pentru guvern minoritar cu premier de la PNL.
Ciprian Ciucu, primar al Capitalei și prim-vicepreședinte PNL a declarat, marți, la Antena 3 CNN, că dacă moțiunea de cenzură trece în Parlament și Guvernul cade, partidul are două variante: fie rămâne la guvernare într-un executiv minoritar, fie intră în opoziție.
„Avem două opțiuni: ori să rămânem într-un guvern minoritar, este foarte greu, în acest context, să mai facem o majoritate, ori să mergem în opoziție”, a spus liberalul.
Ciucu a exclus posibilitatea unei noi alianțe cu PSD. „Dacă PSD pică acest guvern, nu vom mai face altă alianță cu PSD. Este exclusă posibilitatea unei reconcilieri cu PSD. Ei au răspunderea că au adus țara aici, ei trebuie să guverneze. Nu PNL este responsabil de această criză”, a spus Ciucu.
Sursele citate susțin că se va încerca o temporizare a evoluției lucrurilor, pentru a nu se ajunge la un conflict mult prea mare între cele două aripi liberale. Având în vedere că Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să convoace consultări cu partidele pentru formarea unui nou Guvern, liberalii cred că există timp la dispoziție inclusiv pentru a se organiza conferințe județene care să voteze pentru rămânerea la guvernare, astfel încât Ilie Bolojan să fie obligat să accepte decizia luată de membrii din teritoriu.
Premierul demis și-ar dori chiar și organizarea unui Congres, lucru pe care ceilalți nu îl doresc neapărat. Tradiția PNL în perioade de criză este să instituie o ”conducere colectivă” care să gestioneze strategiile partidului până se ajunge la organizarea unui Congres.
Cătălin Predoiu, primvicepreședintele PNL, vehiculat a fi propunerea PNL pentru funcția de premier, a declarat, imediat după vot, că ar fi trebuit să se continue discuțiile și negocierile cu PSD ”Până se cădea sub masă”
”PNL trebuie să se gândească, să nu ia o decizie pripită și să fugă de guvernare. Trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment”, a declarat Predoiu. Acesta a spus că partidul trebuie să cântărească ce opțiuni are și să își asume responsabilitățile.
Despre rolul lui Ilie Bolojan ca președinte, Predoiu a spus că nu se pune problema demiterea acestuia. Soluția trecerii în Opoziție este ”facilă și iluzorie”.
”Trebuie să cântărim în acest moment, PNL trebuie să își lase opțiunile deschise”
Despre nominalizarea sa ca premier, Predoiu a spus că acest lucru trebuie să fie decis de partid.
PNL trebuie să aleagă între o supărare firească provocată de aliații din Coaliția și datoria față de o responsabilitate mai importantă, a declarat Cătălin Predoiu.
La ora 17 se reunește conducerea PNL într-o ședință de criză, ședință extinsă a Biroului Național, pentru a lua o decizie după ce Parlamentul a votat, cu cel mai mare scor din istoria postdecembristă, demiterea Guvernului Bolojan.
Ilie Bolojan vrea să propună partidului să treacă în Opoziție. PNL a adoptat deja o rezoluție, înainte de depunerea moțăiunii de cenzură de către PSD și AUR,m care spune că partidul nu va mai accepta să facă nouă coaliție de guvernare cu PSD, însă, acum, Bolojan are nevoie de un vot pentru aceeași decizie pentru că acest vot ar echivala cu unul de încredere din partea liberalilor pentru el însuși. Scorul cu care a fost învins în Parlament, la moțiunea de cenzură, este unul istoric, niciun premier nu a mai fost demis cu atât de multe voturi, lucru care îi face lui Bolojan mai dificilă poziția în propria sa formațiune.
Surse din PNL au declarat pentru Antena3.ro că încă de luni, înaintea votului pentru moțiunea de cenzură, la ședințele cu parlamentarii PNL; Ilie Bolojan a vorbit despre trecerea în Opoziție și rolul benefic pe care aceasta l-ar avea asupra reconstrucției partidului.
Lucru care i-a iritat pe o parte dintre liberali, știut fiind faptul că Bolojan are în partid o garnitură de contestatari, condusă de președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma. Opozanții lui Bolojan nu sunt de acord ca PNL să plece de la guvernare și își doresc să refacă alianța cu PSD, la guvernare.