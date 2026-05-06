Numărul doi din PSD cheamă PNL la guvernare și spune că decizia de a intra în opoziție e „la cald”: „Îi așteptăm să se liniștească”

Claudiu Manda, secretar general al PSD, a vorbit, miercuri, despre soluțiile pentru un nou guvern, după ce alianța PSD-AUR din Parlamentul României a dărâmat guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură. Manda a repetat poziția anterioară a PSD că formațiunea vrea să refacă coaliția cu PNL, USR și UDMR, dar cu un alt premier, în ciuda faptului că două partide din fosta coaliției - PNL și USR - au anunțat deja că intră în opoziție și că nu vor mai face din nou guvern cu PSD-iștii.

Manda a spus că declarațiile celor de la PNL sunt „la cald” și că îi așteaptă pe liberali „să se liniștească”.

„Le considerăm că au fost afirmații și decizii la cald, îi așteptăm să se liniștească, știm că PNL a zis că nu face alianță cu PD și au ajuns să fuzioneze.

Există mai multe variante, prima opțiune pe care o avem este ca PNL pe restul de un an de zile să facă o propunere și să mergem mai departe”.

Numărul doi din PSD a spus și că formațiunea ar putea să dea premierul în următoarea perioadă dacă se reface coaliția și dacă i se cere acest lucru. În această situație ipotetică, propunerea partidul de prim-ministru ar fi Sorin Grindeanu.

„Dacă se cere ca PSD să dea premierul, nu fugim de această obligație și numele pe care noi îl propunem este Sorin Grindeanu”.

Întrebat pe cine ar prefera să fie premier de la PNL, Manda a spus că PSD vrea un premier „de dialog”.

„Nu vrem să răspundem noi pentru înainte de a decide cei de la PNL. Este decizia PNL, în măsura în care există un premier de dialog, care să înțeleagă și nevoile românilor, care să înțeleagă că e un guvern în care există aproape jumătate de susținere a unui partid de stânga.

Opțiunea noastră e de construcție pro-europeană”.

Întrebat dacă ar putea să facă un guvern „de avarie”, încropit cu ajutorul UDMR și minorităților naționale, Manda a spus că PSD nu ia în calcul soluții de avarie și că are în acest moment doar două opțiuni - refacerea fostei coaliții cu alt premier sau intrarea în opoziție

„Există în momentul de față pentru PSD doar două opțiuni – o construcție pro-europeană cu o majoritate în Parlament sau cealaltă – mergem în opoziție. Variante de avarie nu luăm astăzi în calcul. V-am spus care-s variantele sau scenariile”.

PNL și USR au anunțat că intră în opoziție și nu mai fac guvern cu PSD

Partidul Național Liberal a votat, marți seară, după ce moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut cu 281 de voturi, pentru intrarea în opoziție și a menținut rezoluția prin care a hotărât că nu va mai face guvern cu PSD după ce acesta din urmă a dărâmat guvernul.

Ilie Bolojan a declarat, marți după ședința conducerii PNL că menținerea deciziei de a nu face o nouă coaliție cu PSD confirmă că PNL este „un partid cu demnitate”. Bolojan a anunțat că partidul intră în Opoziție. Decizia a fost luată după o ședință de patru ore. Potrivit surselor din partid au fost 50 de voturi pentru și 4 abțineri.

„A fost o dezbatere lungă, au fost discuții legate de traiectoria Partidului Național Liberal, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare pentru România și pentru cetățenii țării noastre. Prin decizia de astăzi, Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare, a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre".

Ciprian Ciucu a anunțat că PNL a decis să intre în opoziție: „Reformele au fost întârziate sau blocate de PSD, deci este responsabil cu criza politică ce a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Partidele care au creat criza trebuie să-și asume consecințele".

Ciprian Ciucu a mai spus că PSD trebuie "să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere".

„Nu mai este un partener credibil de guvernare. PNL va rămâne în opoziție”.

Comitetul Politic al USR, format din 160 de lideri ai partidului, a votat, de asemenea, în unanimitate să mențină decizia privind refuzul refacerii coaliției guvernamentale cu PSD.

USR va propune liberalilor un acord politic pentru o abordare coordonată a pașilor următori, mandatându-l pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții cu liderul PNL, Ilie Bolojan, în acest sens.

„Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului Național Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”, este decizia anunțată de Dominic Fritz.