USR menține decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD. Dominic Fritz, mandatat să negocieze cu Bolojan un acord politic

1 minut de citit Publicat la 18:01 05 Mai 2026 Modificat la 18:08 05 Mai 2026

USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Foto: Agepres.

Comitetul Politic al USR, format din 160 de lideri ai partidului, a votat în unanimitate să mențină decizia privind refuzul refacerii coaliției guvernamentale cu PSD, a anunțat Dominic Fritz.

În același timp, USR va propune liberalilor un acord politic pentru o abordare coordonată a pașilor următori, mandatându-l pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții cu liderul PNL, Ilie Bolojan, în acest sens.

"Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”, este decizia anunțată de Dominic Fritz.

Decizia Comitetului Politic al USR vine în contextul în care, și conducerea PNL a votat, din nou, ca PNL să nu mai participe la guvernare alături de PSD. Propunerea ar fi fost adoptată cu 33 de voturi și 10 abțineri. Ilie Bolojan a propus ca strategia partidului să meargă pe două variante: trecerea în Opoziție, sau formarea unui guvern minoritar.

Preşedintele USR Dominic Fritz a anunţat marţi, după ce moţiunea de cenzură a trecut și Guvernul Bolojan a picat, că nu vor permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut şi nu vor negocia un nou guvern cu PSD. Conducerea USR se reuneşte în şedinţă.