USR a decis să rămână „în spatele lui Bolojan”. Ședință de urgență și la UDMR. Grindeanu: Ori opoziție totală, ori resetarea guvernării

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Partidele din Coaliție au intrat în ședințe, înaintea crizei politice care începe luni, 20 aprilie, odată cu decizia PSD de a retragere susținerea premierului Ilie Bolojan. Liderii USR și UDMR s-au reunit, vineri, în ședinței de partid în care să discute poziționarea partidelor după deputul crizei politice. În același timp, la Maramureș are loc întâlnirea regională a social democraților în care se discută planul schimbării premierului liberal.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, USR e în ședință de Birou Național. Liderii partidului discută despre situația din Coaliție. Potrivit surselor citate, dacă PSD votează o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, USR va refuza să mai negocieze cu PSD sau să facă parte din altă Coaliție cu PSD.

În ședință, USR a analizat toate scenariile aflate la orizont. Indiferent ce va urma, liderii USR au stabilit că rămân în spatele lui Bolojan până la final. Dacă premierul le va cere să asigure interimarul pentru ministerele PSD, aceștia vor accepta.

De asemenea, Conducerea UDMR s-a reunit la ora 10.00, la Cluj Napoca într-o ședință de urgență. E vorba de conducerea restransă a formațiunii, Consiliul Permanent al Uniunii, format din 32 de membri din care fac parte miniștri, șefii grupurilor parlamentare, reprezentanții primarilor.

Liderii UDMR fac o analiză a rezultatului alegerilor din Ungaria și vor discuta și despre situația din Coaliție. Stabilesc liniile directoare ale UDMR în cazul ieșirii PSD de la guvernare. Care va fi direcția politică a UDMR, cu cine colaborează, din ce formule de Coaliție de guvernare pot face parte și din care nu.

Social democrații pregătesc decizia de luni. „Ori opoziție totală, ori resetarea guvernării”

În Maramureș, social democrații au penultima reuniune regională înaintea deciziei de luni. Liderul PSD Sorin Grindeanu discută cu liderii din teritoriu plannul partidului după decizia de pe 20 aprilie.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, acesta le-a transmis membrilor PSD prezenți la reuniune că după ziua de luni, va fi „ori opoziție totală, ori resetarea guvernării”.

Vorbesc unii despre haos și despre criză?! Nu trăim într-o Românie în care scade consumul de 8 luni, șomajul începe să ia dimensiuni alarmante, în care prețul mare al energiei lovește în toți, în care toți oamenii de afaceri se uită cu îngrijorare la viitor? Dacă nu am fi încercat să propunem soluții de relansarea economiei, dacă nu aș fi văzut cum sunt ignorate, cum se încearcă păcălirea oamenilor, cum sunt vândute acum cele mai profitabile companii de stat pe ascuns, aș fi avut ce să-mi reproșez. Dar responsabilitatea pentru întreaga situație îi revine domnului Bolojan, și m-aș bucura dacă măcar acum ar înțelege lucrul acesta. Într-o Coaliție poți propune, poți negocia și spera, dar nu poți sta la nesfârșit într-o mare minciună. Nu putem gira saracirea romanilor si prabusirea economiei”, a spus Grindeanu.

Despre consultare internă, liderul PSD a spus: „Luni vom cere părerea oamenilor, ale celor care înțeleg exact care sunt problemele la firul ierbii, care sunt consecințele și vă spun sincer că nu exclud nici o variantă. Au înțeles că nu mai merge așa, că România se duce pe fundul prăpastiei, iar aici singurul lucru pe care îl putem face este să dăm un semnal politic. Domnul Bolojan pare să nu înțeleagă sensul real al ideii de reformă: se face pentru oameni, pentru a duce o viață mai bună. Până acum am văzut doar măsuri de tăieri de venituri și majorări de taxe. Uneori mi se pare că suntem într-o mașină condusă de un șofer care se uită în telefon. La comentariile corului de lăudători. Ori opoziție totală, ori resetarea guvernării”.