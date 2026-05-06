Kelemen Hunor cheamă PSD, PNL și USR la discuții: „E singura soluție. Trebuie găsit un premier responsabil, care să nu fie un rival”

Întrebat pe cine ar vedea în funcția de premier, Kelemen Hunor a spus că nu are un nume, dar România nu are nevoie de un premier „de balet”. Foto: Agerpres

Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, în Parlament, că singura soluție pentru a încheia criza politică este refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR în jurul unui premier care să nu fie un rival pentru liderii PSD și PNL și care să aibă capacitatea să coaguleze o majoritate în jurul său. Liderul formațiunii maghiare a spus că nu are un nume, dar a îndemnat toate partidele să se așeze la masa discuțiilor și să nu se ridice până nu ajung la un consens.

Președintele UDMR crede că în maxim trei săptămâni criza politică trebuie învestit un nou guvern. Kelemen Hunor a declarat că toate partidele din fosta coaliție de guvernare trebuie să discute până când se pun de-acord asupra unui nume de premier, capabil să coaguleze o majoritate în jurul său.

„Și așa deja sunt probleme legate de percepția noastră în străinătate. Finanțarea deficitului costă, trebuie să recunoaștem, și va costa din ce în ce mai mult dacă nu găsim o soluție. Două trei săptămâni cred eu până când un nou guvern trebuie învestit.

Nu e vorba de premier de balet. Premierul seara semnează, indiferent ce se întâmplă în pe timpul zilei, responsabilitatea este a lui. Nu e vorba de a găsi un premier de nu știu care, nu, trebuie un om responsabil, care poate coagula o coaliție din aceste formațiuni politice. Asta e singura soluție. Stai la masă și discuți”, a spus Kelemen Hunor, în Parlament.

Kelemen Hunor a adăugat, când a fost întrebat dacă PNL ar putea să renunțe la Ilie Bolojan și să propună un alt premier, că Bolojan „nu va ceda”.

„Dumneavoastră nu îl cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu îl cunoașteți. Nu va ceda. Credeți-mă. Eu îl știu pe Ilie Bolojan”, a spus liderul UDMR.

Au fost primele declarații făcute de Kelemen Hunor după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut. Președintele UDMR a declarat că nu a discutat deocamdată cu liderii celorlalte partide și a subliniat că formațiunea maghiară își dorește un guvern cu o majoritate puternică în Parlament.

„Votul de ieri este un vot foarte categoric, o majoritate foarte largă, peste 280 de voturi pentru a demite Guvernul și tot în Parlament trebuie găsită o soluție pentru a învesti un nou guvern. Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă. Nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă, fiindcă în spatele fiecărui parlamentar, partid, există voturi și votul trebuie respectat.

Opțiunea noastră înainte de orice altă discuție ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD-PNL-USR-UDMR și grupul minorităților naționale. Dacă poate fi găsit un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival, vorbesc aici de partidele mari.

Sigur, deciziile PNL sunt cunoscute, dar discuțiile pot fi continuate. Se poate gândi și la alte formule majoritare. Nu m-aș gândi acum la o formulă minoritară pentru că am văzut că și o coaliție majoritară funcționează greu. Eu m-aș gândi la o formulă majoritară sau o formulă prin care se poate asigura o majoritate foarte clară, foarte transparentă, în Parlament fără a negocia în fiecare zi fiecare proiect pentru un vot în Parlament”, a spus Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a adăugat că așteaptă să fie contactat de Nicușor Dan. „Așteptăm să fim invitați la discuții cu președintele Dan. Încă nu am fost contactați. Și așteptăm discuțiile cu colegii noștri din PSD, PNL, USR, cu grupul condus de domnul Pambuccian. Încă nu am discutat cu nimeni de ieri de când a fost acest vot.”

„Nu e vorba de premier de balet, trebuie un om responsabil”

Întrebat pe cine ar vedea în funcția de premier, Kelemen Hunor a spus că nu are un nume, dar România nu are nevoie de un premier „de balet”, ci de un om responsabil.

„Nu am o propunere. Am spus ca doar ca soluție teoretică sau cum ar trebui să abordăm acest subiect, dacă vrem să ține, coaliția. Sigur că după decizia PNL și USR e greu să te întorci cu un premier din PSD la aceeași formulă, sau cu un premier de la PNL exclus pentru că PNL a luat decizia pe care o cunoașteți. Eu nu spun cine trebuie să fie. Nu știu numele. Dar trebuie găsită o soluție. Trebuie găsit un om care reușește să îi aducă pe toți la aceeași masă. Nu cred că nu există un astfel de om în România”, a spus liderul UDMR.

„Nu calitatea de membru de partid e problema, calitatea omului e importantă. Important e să știe să gestioneze o criză politică, o criză guvernamentală și o criză bugetară”, a mai spus Kelemen Hunor când a fost întrebat dacă un premier tehnocrat ar putea fi o soluție.

Întrebat dacă ar accepta să facă parte dintr-un guvern alături de fie PSD, fie PNL, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu am discutat această variantă. Nu există nicio discuție în acest sens. Nu am discutat nici cu domnul Grindeanu, nici cu domnul Bolojan, nici cu domnul Fritz”.

În ceea ce privește decizia PNL de a nu mai intra într-o nouă alianță cu PSD, președintele UDMR a amintit că în politică istoria se repetă și nu e prima „aventură” de acest fel.

„Am avut un caz similar în 2021, când Exevutivul condus de Florin Cîțu a fost demis. O moțiune de cenzură, dar sigur că oamenii uită repede, inițiată de AUR și USR și votată de PSD. 281 de voturi. Exact ca azi. Nu a fost nicio diferență. După care s-a format o coaliție cu PSD PNL UDMR din care noi, la un moment dat, am fost dați afară. Deci avem experiența la ce se întâmplă după o astfel de aventură. Nu s-a schimbat lumea din 2021”, a spus liderul maghiar.

Întrebat cum ar putea PSD să garanteze că peste 10 luni într-un nou guvern nu inițiază o nouă moțiune de cenzură, Kelemen Hunor a afirmat că nu există astfel de garanții.

„Niciodată nu există nicio garanție pentru ceea ce se va întâmpla ulterior, din păcate. Asta e experiența noastră. Experiența mea din 2023 cu toate protocoalele tot s-a întânplat ce s-a întâmplat. Nimeni nu poate găsi o astfel de garanție. Depinde de intenția fiecăruia și dacă înțelegem că trecem printr-un moment extrem de dificil și orice aventură politică ne costă enorm de mult, ne costă în buzunare, în perspectiva României pentru anii urmează. Eu nu pot să dau garanții, politica vrei nu vrei este și despre...experiențe”, a spus liderul UDMR.

Ce spune Kelemen Hunor despre scenariul anticipatelor

În ceea ce privește scenariul anticipatelor, pe care Nicușor Dan l-a exclus, Kelemen Hunor a spus că este de acord cu președintele și a avertizat că dacă ar avea loc alegeri acum ele ar fi câștigate de AUR.

„Sunt de acord cu președintele că nu o să ajungem la anticipate. Nu ar trebui să ajungem la anticipate. Ce se poate teoretic, se poate și practic, dar eu cred că astăzi, dacă mergem în anticipate înseamnă că dăm pentru o perioadă lungă de timp guvernarea țării celor de la AUR. Trebuie să vedem că ei au în acest moment susținerea cea mai largă. Votul din 2024 a fost pentru 4 ani de zile, de aceea cei care au obținut atunci votul cetățenilor au responsabilitatea de a găsi și acum o soluție”, a spus președintele UDMR.

România se află în plină criză politică. Guvernul Bolojan a fost demis, marți, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. În timp ce social-democrații au anunțat că vor să rămână la guvernare și fosta coaliție să fie refăcută „poate ajustată” inclusiv cu un alt premier de la PSD, PNL și USR au anunțat că nu mai vor să intre într-o nouă alianță cu PSD și liberalii au anunțat chiar că vor trece în opoziție.