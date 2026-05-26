NATO se pregătește să apere Poarta Focșanilor în fața unui atac al Rusiei. „Una dintre cele mai importante zone de pe Flancul Estic”

1 minut de citit Publicat la 14:28 26 Mai 2026 Modificat la 14:28 26 Mai 2026

Soldați NATO în cadrul unui exercițiu militar în România. Foto: Profimedia Images

NATO va organiza luna viitoare, în România, un exercițiu multinațional al cărui scop principal îl va reprezenta apărarea așa-numite Porți a Focșanilor, considerată un „călcâi al lui Ahile” și o zonă strategică vitală în cazul unei invazii terestre a țării noastre de către armata rusă.

„Poarta Focșanilor reprezintă una dintre cele mai importante zone strategice de pe Flancul Estic al NATO, având un rol esențial în asigurarea mobilității forțelor aliate și în consolidarea capacității de reacție și apărare în regiunea Mării Negre”, precizează MApn.

Exercițiul poartă numele de Noble Blueprint 2026 și se va desfășura în perioada 25-27 iunie 2026. Activitatea de instruire e organizată sub coordonarea Comandamentului Întrunit Aliat de la Napoli (Joint Force Command Naples – JFC Naples), în cooperare cu Comandamentul Forțelor Întrunite.

„Exercițiul are ca obiectiv principal antrenarea și validarea unor secvențe specifice din Planul Regional de Obstacole – Sud-Est (Regional Barrier Plan – South East – RBP-SE), prin sincronizarea și coordonarea activităților de planificare operațională și tactică într-un context aliat și multinațional. Activitățile planificate includ sesiuni de lucru dedicate planificării măsurilor de mobilitate și contramobilitate, coordonarea acțiunilor între structurile participante, precum și recunoașteri în teren desfășurate în zona Porții Focșanilor”, se arată într-un comunicat al MApN.

„Poarta Focșanilor” este o porțiune de teren care se întinde pe teritoriul a patru județe: Vrancea, Galați, Brăila și Buzău. Se află în sudul zonei operaționale de est a României.

Poarta Focșanilor are o lățime de circa 85 de kilometri și merge în adâncime aproximativ 60 de kilometri, pe direcția Ianca-Nămoloasa-Cudalbi.

Limitele sale geografice sunt date de aliniamentele Râmnicu Sărat-Odobești-Panciu în vest, Panciu-Tecuci-Foltești în nord, Tichilești-Brăila-Galați-Foltești și cursurile Prutului și Dunării în est și Râmnicu Sărat-Sutești-Tichilești în sud.

Conform generalului în rezervă Cristian Barbu, armata română poate rezista singură, fără ajutor NATO, cel puțin 5 zile în fața unui asalt rusesc în zona Porții Focșanilor.