Măştile mortuare ale Regelui Carol I şi Reginei Maria, printre piesele unei licitaţii. Un tablou a fost estimat la 8.000 de euro

"Regina Maria", de Pierre Auguste Bellet şi "Margine de pădure", semnată de Arthur Verona. Sursa colaj foto: artmark.ro

Peste 220 de lucrări ale lui Emil Wilhelm Becker, sculptor şi medalist al Casei Regale a României, provenite de la urmaşii direcţi ai artistului, printre care măştile mortuare ale Regelui Carol I şi Reginei Maria, se regăsesc marţi în cadrul licitaţiei speciale a Casei A10 by Artmark, potrivit Agerpres. Lucrarea "Margine de pădure", semnată de Arthur Verona a fost estimată la 2.500 de euro, iar pentru "Regele Carol al II-lea al României" (1932), de Aurel Bordenache, specialiștii au stabilit un preț de pornire de 5.000 de euro, estimând totuși că aceasta s-ar putea vinde cu 8.000 de euro.

O geantă Hermès care i-a aparținut Elenei Ceaușescu și mai multe bijuterii istorice se regăsesc într-o altă licitație Artmark, programată la începutul lunii viitoare. Potrivit unui comunicat al Artmark, vor fi prezentate o serie de măşti mortuare realizate de Becker, între care şi măştile mortuare ale Regelui Carol I – primul rege al României, Principesei Marioara şi Reginei Maria, realizate din ipsos, care au, fiecare, un preţ de pornire de 250 de euro.

Printre lucrările din licitaţie se remarcă sculptura alegorică "Abundenţa", cu un preţ de pornire de 1.500 de euro, dar şi numeroase studii şi machete dedicate monumentelor sale, precum şi o pictură cu Regina Maria, de Pierre Auguste Bellet, macheta pentru statuia ecvestră a Regelui Carol I. O altă lucrare licitată este un portret al Regelui Carol al II-lea realizat de Aurel Bordenache în 1932.

› Vezi galeria foto ‹

Licitaţia include şi bustul omului politic Ion Gheorghe Duca realizat de Emil Wilhelm Becker în 1934, la scurt timp după asasinarea fostului prim-ministru liberal pe peronul gării din Sinaia de către un comando legionar. Varianta în ipsos prezentă în licitaţie, semnată şi datată "Emil Becker, 1934", are un preţ de pornire de 300 de euro.

Dimensiunea de colecţionar a lui Emil Wilhelm Becker este evidenţiată printr-o selecţie de picturi importante semnate de artişti reprezentativi ai epocii sale, printre care "Peisaj din Balcic", de Cecilia Cuţescu-Storck, şi "Florăreasă", de Nicolae Vermont - de la 900 de euro, "Amiază la sat", de Dimitrie Mihăilescu - de la 500 de euro - şi "Margine de pădure", de Arthur Verona - de la 1.500 de euro şi poate ajunge până la 2.500 de euro.

Licitaţia se va desfăşura şi online, pe platforma Artmark Live.

Una dintre figurile esenţiale ale sculpturii româneşti din prima jumătate a secolului XX, remarcat în epocă şi apropiat cercurilor regale din vremea lui Carol I al României, Emil Wilhelm Becker a fost sculptor oficial al Casei Regale şi portretist al elitei, contribuind decisiv la definirea imaginii monumentale a Bucureştiului modern.

Format sub îndrumarea sculptorului şi pictorului Ioan Georgescu, artistul a dezvoltat o practică amplă, de la sculptură funerară şi medalistică la monumente publice şi decoruri arhitecturale.

Emil Wilhelm von Becker a realizat repere majore pentru memoria colectivă, precum intervenţiile sculpturale de la Mausoleul de la Mărăşeşti, cariatidele de pe faţada Universităţii din Bucureşti sau monumentul "Avântul Ţării", aflat în Piaţa Valter Mărăcineanu, lângă Cişmigiu şi dedicat eroilor români din campania din 1913.