Cristian Mungiu, după ce a câștigat al doilea Palme D'Or: Nu sunt mândru de ce le lăsăm copiilor noștri. Schimbarea să înceapă cu noi

1 minut de citit Publicat la 10:42 24 Mai 2026 Modificat la 10:54 24 Mai 2026

După cele 12 minute de aplauze cu ocazia lansării de la Cannes, pelicula "Fjord" a confirmat și a obținut trofeul Palme d'Or la finalul celei de-a 79 ediții a festivalului de film.

Cu ocazia decernării premiului, regizorul Cristian Mungiu a vorbit despre mesajul operei sale în contextul realităților contemporane.

"Starea lumii de azi nu este, să spunem, cea mai bună. Nu sunt foarte mândru de ce le lăsăm moștenire copiilor noștri. Cred că, înainte de a le cere să facă schimbări, este important să facem noi o mică schimbare. Iar această schimbare trebuie să înceapă cu noi", a declarat regizorul român.

Sebastian Stan și Renate Reinsve sunt protagoniștii acestei drame despre o familie româno-norvegiană care se mută într-un sat izolat din țara nordică.

Viața lor e dată peste cap în momentul în care intră în conflict cu reprezentanții sistemului norvegian de protecție a copilului.

Cristian Mungiu: Este bine, din când în când, să vă verificați sistemul de valori

"Sunt foarte fericit, pentru că filmul nu e doar divertisment. Sper că-l veți găsi antrenant, sper că-l veți găsi uman și că va transmite oamenilor mesajul despre necesitatea de a intra în dialog cu ceilalți.

Sper că va trezi mai multe îndoieli în rândul celor care sunt siguri că ei au dreptate și că toți ceilalți greșesc.

E bine ca, din când în când, să vă verificați valorile, să înțelegeți că nu există o singură soluție pentru problemele lumii.

Dacă sunteți toleranți, veți putea înțelege că marile întrebări ale umanității pot primi răspunsuri foarte diferite", a spus regizorul român într-o declarație.

Mungiu, alături de Francis Ford Coppola în "clubul" celor care au câștigat Palme d'Or de două ori

La auzul veștii, actrița Ana Bodea nu și-a putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi.

"Toți am fost emoționați. Felicitări în primul rând lui Cristian Mungiu, care este, după părerea mea, un geniu. Am învățat cât de importantă este atenția la detalii, cât de importante sunt răbdarea și pasiunea și cât de important este adevărul pe care îl porți în tine", a afirmat ea.

După reușita de sâmbătă, Cristian Mungiu intră în clubul select, cu doar 10 membri, dintre care unul este celebrul Francis Ford Coppola, al cineaștilor ce reușesc să cucerească Palme d'Or de două ori.

Prima reușită a lui Mungiu a fost în urmă cu 19 ani, în 2007, cu filmul "4 luni, 3 săptămâni și 2 zile", în care a realizat o descriere dureroasă a poveștii nașterilor obligatorii din sistemul comunist românesc.