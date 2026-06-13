Cazul misterios al celor 3,5 miliarde de euro dispărute din Ungaria. Apropiații lui Viktor Orban ar putea fi anchetați

Orbán și partidul său, Fidesz, au înregistrat o scădere accentuată a popularității chiar și după pierderea alegerilor. Foto: Profimedia Images

Moștenirea politică a lui Viktor Orban ar putea fi compromisă definitiv. Autoritatea de Integritate din Ungaria (HIA) crede că 3,5 miliarde de euro, fonduri europene, ar fi intrat direct în buzunarul unor apropiați ai fostului premier. Ferenc Pál Biró, președintele HIA, i-a numit cu nume și prenume, într-un interviu pentru The Independent, pe cei care s-au îmbogățit spectaculos din contracte pe bani publici în cei 16 ani în care Orban a fost la putere și crede că oficiali de rang înalt din cercul fostului premier trebuie anchetați.

Oficiali de rang înalt din cercul apropiat al lui Viktor Orbán trebuie investigați în legătură cu dispariția a 3,5 miliarde de euro din fonduri europene, a declarat pentru The Independent șeful HIA

În centrul celor mai recente acuzații se află suspiciunea că mai multe companii de comunicații au primit contracte din partea guvernului ungar în valoare totală de 10 miliarde de euro în ultimii patru ani, iar aproximativ 3,5 miliarde de euro din această sumă ar putea proveni din supraevaluarea artificială a prețurilor, potrivit Autorității de Integritate din Ungaria.

Aliații lui Orban au strâns averi uriașe

Aceste acuzații riscă să afecteze și mai mult moștenirea politică a lui Orbán. În cei 16 ani de mandat, marcați de acuzații repetate de corupție și favoritism din partea Bruxelles-ului, unii dintre cei mai apropiați aliați ai săi au acumulat averi impresionante prin obținerea unor contracte publice importante.

Lőrinc Mészáros, cel mai bogat om din Ungaria potrivit revistei Forbes, a fost prieten din copilărie cu Orbán în localitatea Felcsút. După victoria electorală a lui Orbán din 2010, averea sa a crescut spectaculos, ajungând la aproximativ 5 miliarde de dolari. Miliardarul a atribuit succesul său „lui Dumnezeu, norocului și lui Orbán”.

De asemenea, István Tiborcz, ginerele fostului lider, ocupă locul 27 în clasamentul celor mai bogați ungari, cu o avere estimată la 245 de milioane de dolari.

HIA este un organism independent creat de Budapesta în 2022, la presiunea Uniunii Europene, pentru a monitoriza cheltuirea fondurilor europene. Instituția a avut un rol important în eforturile de combatere a corupției din ultimii ani ai conducerii lui Orbán.

O analiză a unor tranzacții între instituții guvernamentale și companii asociate, realizată prin compararea valorii contractelor cu prețurile de piață, a ridicat semne de întrebare privind sume foarte mari de bani.

Cazul misterios al celor 3,5 miliarde de euro dispărute

Autoritatea susține că trei companii au primit în ultimii patru ani contracte guvernamentale pentru bunuri și servicii în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro. O parte semnificativă a acestei sume ar fi fost umflată artificial.

„În final, am constatat că, dacă comparăm aceste contracte cu prețurile și condițiile normale de piață, aproximativ o treime din sumele care au circulat prin aceste canale reprezintă, în opinia noastră, o supraevaluare și, ca atare, prezintă un risc ridicat de corupție”, a declarat Ferenc Pál Biró, președintele Autorității de Integritate.

Contractele au fost atribuite de organisme centralizate de achiziții, despre care autoritatea afirmă că sunt controlate direct de ministerele guvernamentale.

„Din ceea ce înțelegem până acum, fără a formula acuzații, aceste entități sunt deținute sau controlate de ministere, iar ministerele sunt conduse de miniștri. Legătura de cauzalitate și responsabilitatea concretă rămân aspecte care trebuie investigate”, a spus Biró.

Autoritatea acordă o atenție specială unui grup de companii care a câștigat majoritatea licitațiilor guvernamentale din domeniul comunicațiilor în perioada regimului Orbán.

„Una dintre companiile pe care le analizăm este destul de cunoscută în Ungaria. Mă refer la grupul Lounge, asociat cu Gyula Balasy”, a declarat Biró.

La începutul acestei luni, Gyula Balasy, fondatorul grupului, a anunțat că va transfera statului firmele sale care au furnizat servicii de comunicare pentru guvernul Orbán, împreună cu o parte din investițiile sale.

Potrivit unui raport publicat în aprilie de Corruption Research Centre Budapest (CRCB), numărul contractelor câștigate de companiile lui Balasy a crescut de la zero la aproximativ 150 pe an între 2012 și 2025.

Firmele sale au fost implicate în realizarea campaniei electorale anti-Ucraina a lui Orbán, a campaniilor anti-imigrație și a altor proiecte de comunicare guvernamentală.

Decizia de a transfera companiile către stat a venit după ce noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, liderul partidului de centru-dreapta Tisza Party, a promis revizuirea contractelor publice, combaterea corupției și recuperarea „activelor statului furate”, în cadrul campaniei electorale care a adus partidului său o victorie categorică la mijlocul lunii aprilie.

„Nu fac acest lucru pentru că aș avea ceva de ascuns sau pentru că am fi făcut ceva ilegal ori greșit, ci pentru că activitățile pe care le-am desfășurat pentru stat depășesc sfera comunicării comerciale și, prin urmare, își au locul în sectorul public”, a declarat Balasy.

El a susținut că firmele sale au câștigat contractele publice prin proceduri „complet transparente”.

Peter Magyar a comentat pe Facebook interviul lui Balasy, afirmând că „acest sistem s-ar putea prăbuși mult mai repede decât și-ar imagina cineva”, făcând referire la apropiații lui Orbán.

„Nu fac acest lucru pentru că aș avea ceva de ascuns sau pentru că am fi făcut ceva ilegal ori greșit, ci pentru că activitățile pe care le-am desfășurat pentru stat depășesc sfera comunicării comerciale și, prin urmare, își au locul în sectorul public”, a declarat Balasy.

El a susținut că firmele sale au câștigat contractele publice prin proceduri „complet transparente”.

Magyar a comentat pe Facebook interviul lui Balasy, afirmând că „acest sistem s-ar putea prăbuși mult mai repede decât și-ar imagina cineva”, făcând referire la apropiații lui Orbán.

Lovitură devastatoare pentru moștenirea politică a lui Orban

Orbán și partidul său, Fidesz, au înregistrat o scădere accentuată a popularității chiar și după pierderea alegerilor. Noi acuzații de corupție și clientelism politic ar putea afecta și mai mult imaginea fostului lider.

Zoltán Pogátsa, profesor la Universitatea din Vestul Ungariei, a analizat averile celor mai bogați 50 de ungari din clasamentul Forbes și a concluzionat că 38 dintre aceștia și-au construit sau și-au mărit averile prin contracte publice obținute în timpul guvernării Orbán.

„Cred că acest caz al Autorității pentru Integritate ar putea fi devastator pentru moștenirea lui Orbán”, a declarat Péter Kreko.

„Vedem deja că popularitatea Fidesz este în cădere liberă. Dacă apar cazuri de corupție la nivel înalt, poate chiar cu implicarea lui Orbán, cred că moștenirea Fidesz ar putea fi complet distrusă.”

Potrivit indicelui de percepție a corupției realizat de Transparency International, Ungaria ocupă ultimul loc dintre statele membre ale Uniunii Europene și locul 84 la nivel mondial.

Poate Peter Magyar să transforme cu adevărat Ungaria?

Budapesta se află într-un moment critic, încercând să își schimbe statutul de „oaie neagră” a Europei și să redevină un membru de încredere și valoros al Uniunii Europene.

Peter Magyar a vizitat Bruxelles-ul pentru a încerca deblocarea miliardelor de euro din fondurile europene suspendate din cauza preocupărilor privind statul de drept și corupția.

„Capacitatea lui Peter Magyar de a combate corupția va depinde în mare măsură de disponibilitatea sa de a acționa chiar și împotriva propriilor oameni dacă aceștia sunt suspectați de practici corupte”, spune Kreko.

El avertizează că fenomenul corupției este atât de adânc înrădăcinat în administrația de stat încât desființarea rețelelor existente ar putea paraliza temporar anumite segmente ale aparatului administrativ.

Totuși, Kreko consideră că obiectivul este realizabil, mai ales dacă vor fi înlocuite anumite componente ale elitei politice și economice.

Magyar beneficiază și de sprijinul HIA. Ferenc Pál Biró afirmă că are încredere că intențiile noului guvern sunt corecte. „Cred că sunt capabili. Cu siguranță au sprijinul Autorității pentru Integritate și cred că, dacă toate instituțiile și structurile guvernamentale lucrează împreună pentru același scop, este un obiectiv dificil, dar realizabil”, a concluzionat el.