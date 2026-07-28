Trump îi primește marți pe Netanyahu și Zelenski. Ce vrea fiecare dintre cei doi de la președintele american

Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump îi primește marți la Washington pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un moment critic pentru războaiele din Iran și Ucraina și în condițiile în care relațiile sale cu cei doi lideri au evoluat în direcții diferite, scrie Reuters.

Legăturile dintre Trump și Zelenski s-au îmbunătățit, după ce Ucraina a reușit să încetinească înaintarea trupelor ruse. Netanyahu ajunge însă la Washington pe fondul unei nemulțumiri tot mai mari la Casa Albă față de lipsa progreselor către o soluționare mai amplă a conflictului din Iran. În același timp, o parte dintre susținătorii lui Trump critică posibilitatea unei implicări mai profunde a Statelor Unite în Orientul Mijlociu.

Netanyahu și Zelenski se află la Washington pentru a participa la ceremonia de comemorare a senatorului Lindsey Graham, un republican cunoscut pentru pozițiile sale ferme în politica externă. Graham a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Trump și a încercat în repetate rânduri să îl convingă să ofere un sprijin mai mare Ucrainei.

Atât războiul din Ucraina, cât și conflictul tot mai amplu din Orientul Mijlociu au ajuns în momente decisive. După prăbușirea armistițiului din războiul cu Iranul, Trump a anunțat că a suspendat atacurile aeriene americane pentru a acorda diplomației încă o șansă. Zelenski, în schimb, vine încurajat de succesele recente ale Ucrainei.

Cu toate acestea, niciunul dintre cele două conflicte nu pare aproape de încheiere.

Netanyahu caută sprijinul lui Trump pentru realegere

Relația dintre Netanyahu și Trump a trecut prin perioade de apropiere, dar și de tensiune. Uneori, președintele american a fost nevoit să îl tempereze pe liderul israelian și să îl convingă să nu atace ținte din Liban în încercarea de a slăbi gruparea Hezbollah, susținută de Iran.

Tensiunile dintre cei doi lideri au ieșit la suprafață în urma unei convorbiri telefonice aprinse din luna iunie, în timpul căreia Trump l-ar fi numit pe Netanyahu „complet nebun”. Discuția a fost dezvăluită inițial presei, iar ulterior a fost confirmată public chiar de președintele american.

Surse familiarizate cu situația au declarat că Netanyahu urmărește să obțină sprijinul lui Trump pentru campania sa de realegere înaintea scrutinului programat pe 27 octombrie.

O întâlnire cu Trump, care să scoată în evidență relația tradițional apropiată dintre cei doi lideri, l-ar putea ajuta pe Netanyahu în plan intern, într-un moment în care premierul israelian se confruntă cu dificultăți în sondajele de opinie.

„În aceste vremuri complicate, trebuie să acționăm atât cu multă hotărâre, cât și cu multă înțelepciune. Vom discuta toate subiectele aflate pe agendă, în primul rând Iranul”, a declarat Netanyahu într-un mesaj video publicat înainte de plecarea spre Washington. „Desigur, obiectivul nostru este să ne protejăm securitatea, dar și să extindem cercul păcii din jurul nostru”, a adăugat premierul israelian.

Un oficial de la Casa Albă a precizat că Trump va discuta cu Netanyahu despre conflictul din Iran, dar și despre tensiunile dintre Israel și Liban. Președintele libanez a fost primit de liderul american săptămâna trecută.

Cei doi vor aborda și subiectul Acordurilor Abraham, seria de înțelegeri intermediate de Trump pentru normalizarea relațiilor diplomatice dintre Israel și Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan.

„Bibi a fost extraordinar”, spune Trump

Trump dorește ca și Arabia Saudită să adere la Acordurile Abraham. Săptămâna trecută, el a condiționat un acord de cooperare în domeniul nuclear civil cu regatul de normalizarea relațiilor dintre Riad și Israel.

Arabia Saudită a refuzat până acum să se alăture acordurilor în lipsa unei perspective clare pentru crearea unui stat palestinian.

„Bibi a fost extraordinar”, le-a declarat Trump reporterilor aflați la bordul aeronavei Air Force One, în timpul deplasării sale de luni către Michigan, folosind porecla premierului israelian. „A fost un premier pe timp de război. Am lucrat foarte bine împreună.”

Zelenski și Trump au avut mai multe confruntări în primele luni ale celui de-al doilea mandat al președintelui american. Relațiile dintre cei doi s-au îmbunătățit însă în ultimele luni, pe fondul succeselor mai mari înregistrate de Ucraina pe câmpul de luptă, inclusiv prin intensificarea atacurilor asupra industriei petroliere a Rusiei.

Zelenski ar urma să aibă o scurtă întâlnire privată cu Trump la Casa Albă, cel mai probabil fără accesul presei, potrivit unei surse familiarizate cu programul vizitei.

O sursă ucraineană a declarat că interceptoarele pentru sistemele antiaeriene Patriot reprezintă prioritatea Kievului. „Suntem atacați în fiecare zi, așa că avem nevoie de aprobarea lui Trump și a echipei sale pentru a putea cumpăra rachete pentru sistemele Patriot. Este prioritatea noastră principală pentru salvarea de vieți”, a declarat sursa.

Zelenski este așteptat să îi ceară lui Trump consolidarea urgentă a capacităților de apărare antiaeriană ale Ucrainei și finalizarea unui acord privind dronele cu Statele Unite. Cei doi lideri vor discuta probabil și despre promisiunea făcută de Trump la summitul NATO de a permite Ucrainei să producă sub licență interceptoare pentru sistemele Patriot.

Zelenski a discutat săptămâna trecută cu trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre perspectivele reluării negocierilor de pace cu Rusia. Liderul ucrainean a declarat că oficiali din Ucraina și Statele Unite s-ar putea întâlni în următoarele zile pe teritoriul american.

„Președintele Trump va discuta cu președintele Zelenski despre procesul de pace aflat în desfășurare între Rusia și Ucraina. Acum este momentul ca războiul să se încheie”, a declarat oficialul de la Casa Albă.

După întâlnirea de la Casa Albă, Zelenski este așteptat să se deplaseze la Capitoliu pentru o reuniune cu toți cei 100 de senatori americani.

Vizita sa are loc în contextul în care o scrisoare transmisă parlamentarilor de Pentagon arată că administrația Trump a informat Congresul că nu va finaliza cheltuirea celor 400 de milioane de dolari aprobate pentru sprijinirea Ucrainei înainte de anul fiscal 2029. Decizia vine într-un moment în care Kievul se confruntă cu o lipsă critică de arme necesare pentru a respinge atacurile cu rachete lansate de Rusia.

Democrații și o parte dintre republicanii lui Trump au criticat Pentagonul pentru că întârzie acordarea ajutorului destinat Kievului, deși fondurile au fost aprobate anul trecut cu sprijinul ambelor partide.