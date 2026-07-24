Polonia se oferă să participe în comun cu Ucraina şi SUA la fabricarea de rachete pentru sistemele Patriot

Polonia se oferă să participe în comun cu Ucraina şi SUA la fabricarea de rachete pentru sistemele Patriot. Sursa foto: Getty Images

Polonia s-a oferit să producă împreună cu SUA şi Ucraina rachete pentru sistemul de apărare antiaeriană Patriot, a declarat un adjunct al ministrului polonez al Apărării, joi seara, în timpul unei vizite la Washington, adăugând că aceasta ar putea ajuta la rezolvarea problemelor legate de securitatea producţiei, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat în cadrul summitului NATO de la Ankara din această lună că SUA vor acorda Ucrainei o licenţă pentru fabricarea rachetelor de interceptare Patriot, ceea ce ar conferi un imens impuls eforturilor Kievului de a-şi completa apărarea antiaeriană, mai ales că autorităţile ucrainene solicită de mult timp permisiunea de a produce aceste arme defensive.

La momentul respectiv, două surse au declarat pentru Reuters că noile interceptoare vor fi probabil fabricate în Germania sau într-o altă ţară europeană, pentru a evita să devină o ţintă pentru eventualele atacuri ruseşti în Ucraina.

Viceministrul polonez al Apărării, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a declarat joi că Varşovia s-a oferit să colaboreze cu Kievul şi Washingtonul pentru ca producţia se se desfăşoare într-un loc sigur.

"Oferta pe care am prezentat-o astăzi în numele Poloniei răspunde la anumite preocupări exprimate de partea americană", a declarat ea presei.

"Am propus o cooperare trilaterală – între SUA, Ucraina şi Polonia –, întrucât prioritatea este securizarea procesului de producţie şi garantarea faptului că acesta se desfăşoară într-un loc sigur", a afirmat oficialitatea poloneză.

Statele Unite au anunţat, de asemenea, la Ankara că vor înfiinţa o unitate de mentenanţă pentru rachetele avansate de apărare aeriană PAC-3 ale companiei Lockheed Martin, destinate sistemului Patriot din Europa.

Sobkowiak-Czarnecka a spus că a prezentat argumente pentru amplasarea şi a acestei facilităţi în Polonia.

Polonia este un susţinător ferm al efortului de război al Ucrainei încă de la începutul invazia Rusiei în 2022, dar relaţiile dintre cele două ţări vecine s-au tensionat recent din cauza unor dispute legate de istorie.

Tensiunile au culminat luna trecută când preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, i-a retras lui Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincţie a ţării (Vulturul alb), după ce preşedintele ucrainean a stârnit indignare în Polonia acceptând să denumească o unitate militară în onoarea Armatei Insurgente Ucrainene (UPA), acuzată că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a masacrat polonezi.