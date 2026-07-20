Trump spune că Netanyahu nu va fi arestat la New York „sub nicio formă”. Mamdani anunțase că analizează opțiuni pentru arestarea sa

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Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a declarat că analizează dacă administrația sa l-ar putea aresta pe Benjamin Netanyahu în cazul în care, așa cum este de așteptat, prim-ministrul israelian va veni în oraș în septembrie, pentru Adunarea Generală a ONU. O zi mai târziu, luni, a venit și reacția de la Washington: Donald Trump a spus că „Netanyahu nu va fi arestat sub nicio formă și în nicio împrejurare cât timp se află în Statele Unite ale Americii”.

În declarațiile făcute în ediția de sâmbătă a podcastului „The Interview”, realizat de New York Times, Mamdani a reluat pozițiile sale din campania pentru primărie, de anul trecut, a relatat The Guardian, duminică.

„Cred că locul prim-ministrului Netanyahu este la Haga”, a declarat Mamdani, făcând referire la orașul olandez unde se află sediul Curții Penale Internaționale. Această organizație internațională a emis în noiembrie 2024 un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu pentru presupuse crime de război comise în Gaza.

„Este un criminal de război acuzat de Curtea Penală Internațională, iar această opinie este împărtășită de mulți oameni, pur și simplu din cauza consecințelor acțiunilor sale din ultimii ani”.

Mamdani a afirmat că nu îi este clar dacă dispune de autoritatea legală de a cere Departamentului de Poliție din New York, aflat în subordinea sa, să rețină un lider străin precum Netanyahu. El a precizat, însă, că poartă „discuții active” cu departamentul juridic al orașului în această privință.

„Vom face tot ceea ce ne permite legea să facem în New York”, a adăugat Mamdani. „Dar nu vom inventa propriile legi pentru a ajunge la acest rezultat”.

Mandatul de arestare emis de CPI pe numele lui Netanyahu și al altor lideri israelieni îi acuză de crime de război și crime împotriva umanității comise în Gaza, inclusiv de „folosirea înfometării ca metodă de război, precum și de omor, persecuție și alte acte inumane”.

Reacția lui Trump

Donald Trump, în schimb, a spus că Netanyahu „nu va fi arestat sub nicio formă” când ajunge în Statele Unite. Președintele american a scris un mesaj pe Twitter în care a spus că premierul israelian nu are de ce să se teamă că va păți ceva în New York.

Rămâne neclar dacă poliția din New York are vreo autoritate să-l aresteze pe Netanyahu.

„Benjamin Netanyahu nu va fi arestat sub nicio formă și în nicio împrejurare cât timp se află în Statele Unite ale Americii. El luptă împotriva Republicii Islamice Iran, care a ucis recent 52.000 de protestatari nevinovați și care, în ultimii 47 de ani, a ucis militari americani și numeroase alte persoane.

Singurii care ar trebui arestați sunt cei care au împins Iranul în această SPIRALĂ FĂRĂ PRECEDENT A MORȚII ȘI DISTRUGERII, o situație care ar fi trebuit rezolvată cu ani în urmă de președinții anteriori!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Israelul spune că mandatul de arestare emis de CPI este „lipsit de orice temei”

Netanyahu călătorește în mod tradițional la New York în fiecare lună septembrie, pentru reuniunea anuală a liderilor mondiali din cadrul Adunării Generale a ONU.

Israelul a reacționat, duminică, la declarațiile lui Mamdani printr-o postare pe Twitter, în care a descris Curtea Penală Internațională drept un „tribunal de fațadă”, iar mandatul de arestare emis pe numele lui Netanyahu drept „lipsit de orice temei”, scrie Reuters.

„Mamdani pare interesat să abată atenția publicului de la propriile sale greșeli și să îl atace pe liderul statului evreu și al singurei democrații din Orientul Mijlociu”, se arată în mesaj.

CPI a fost înființată în 2002 și are competența internațională de a judeca genocidul, crimele împotriva umanității și crimele de război. Statele Unite și Israelul nu sunt membre ale Curții.