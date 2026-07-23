Trump pune condiții Arabiei Saudite după semnarea acordului nuclear. Regatul saudit trebuie să recunoască Israelul ca stat

1 minut de citit Publicat la 21:00 23 Iul 2026 Modificat la 21:00 23 Iul 2026

Foto: Getty Images

Casa Albă a anunțat, joi, că acordul deja semnat cu Arabia Saudită în domeniul energiei nucleare civile nu va mai fi pus în aplicare dacă regatul nu recunoaște Israelul ca stat, relatează CNN.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a amintit declarațiile repetate ale lui Donald Trump, care a cerut în trecut mai multor țări, inclusiv Arabiei Saudite, să adere la Acordurile Abraham.

Ea nu a explicat însă pe deplin de ce această nouă condiție impusă de Trump nu a fost precizată înainte ca acordul să fie semnat, miercuri.

„Președintele este întotdeauna cel care ia decizia finală într-o negociere, după cum știți”, a spus ea. „Este un lucru pe care l-a menționat în numeroase rânduri”.

Leavitt a negat că prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-ar fi cerut lui Trump să introducă această condiție.

„Din câte știu, nu. După cum v-am spus, este o idee pe care președintele o susține de multă vreme”.

Ea a precizat că Trump va continua discuțiile cu liderii saudiți privind normalizarea relațiilor, dar că președintele nu a vorbit cu Mohammed bin Salman de când a anunțat noua condiție.

Mohammed bin Salman a declarat în mod explicit că Arabia Saudită nu își va normaliza relațiile cu Israelul în lipsa unei perspective clare pentru crearea unui stat palestinian.

„Președintele a publicat această declarație în urmă cu doar câteva ore. Nu cred că a vorbit la telefon cu MBS între timp. Este un subiect pe care l-a abordat în discuțiile anterioare și despre care a vorbit de multe ori în trecut”, a declarat Leavitt.

Orice acord care dă Arabiei Saudite acces la tehnologie nucleară ar putea genera controverse atât în Statele Unite, cât și în Orientul Mijlociu, deoarece capacitatea de a îmbogăți combustibil nuclear ar putea, teoretic, să conducă în cele din urmă la dezvoltarea unor arme nucleare.

Potrivit oficialului american, acordul include și limitări privind tipul de inspecții care ar putea fi făcute asupra programului nuclear saudit, aspect care ar putea stârni scepticism în rândul membrilor Congresului american.

Israelul, despre care se crede că deține arme nucleare nedeclarate oficial, s-a arătat de mult timp reticent față de posibilitatea ca Arabia Saudită să obțină acces la tehnologie nucleară.