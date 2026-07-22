Trump aprobă un acord nuclear cu Arabia Saudită care ar permite regatului să îmbogățească uraniu, afirmă un oficial american

1 minut de citit Publicat la 15:39 22 Iul 2026 Modificat la 15:39 22 Iul 2026

Donald Trump și prințul moștenitor Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite, în noiembrie 2026, la Casa Albă. Sursa foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a aprobat un acord nuclear cu Arabia Saudită care ar putea permite regatului să își îmbogățească propriul combustibil pentru reactoare nucleare civile, potrivit unui oficial american citat de CNN.

Acordul va avea o durată de 30 de ani și ar putea fi anunțat chiar de miercuri, a declarat oficialul, adăugând că înțelegerea prevede implicarea unor companii americane care vor furniza tehnologie și expertiză pentru dezvoltarea programului nuclear saudit.

Administrația Trump intenționează să transmită acordul Congresului SUA după ce acesta va fi anunțat oficial.

Un acord care ar putea genera controverse și în SUA și Arabia Saudită

Orice acord care oferă Arabiei Saudite acces la tehnologie nucleară ar putea genera controverse atât în Statele Unite, cât și în Orientul Mijlociu, deoarece capacitatea de a îmbogăți combustibil nuclear ar putea, teoretic, să conducă în cele din urmă la dezvoltarea unor arme nucleare.

Potrivit oficialului american, acordul include și limitări privind tipul de inspecții care ar putea fi efectuate asupra programului nuclear saudit, aspect care ar putea stârni scepticism în rândul parlamentarilor americani.

Israelul, despre care se crede pe scară largă că deține arme nucleare nedeclarate oficial, s-a arătat de mult timp reticent față de posibilitatea ca Arabia Saudită să obțină acces la tehnologie nucleară.

Iranul, principalul rival regional al Arabiei Saudite, deține un stoc de uraniu îmbogățit și a declarat că își va continua programul nuclear chiar și după luni de bombardamente americane, susținând că acesta are exclusiv scopuri civile.

Relația dintre Trump și prințul moștenitor Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite

Relațiile dintre președintele Donald Trump și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), s-au consolidat în ultimii ani.

După vizita lui Trump în Arabia Saudită din mai 2025, liderul de facto al regatului a efectuat, în perioada 18-19 noiembrie 2025, o vizită oficială de lucru la Washington, la invitația președintelui american.

Cei doi au discutat despre investiții, cooperarea în domeniul apărării, dezvoltarea inteligenței artificiale, energie și programul nuclear civil al Arabiei Saudite, în încercarea de a aprofunda parteneriatul strategic dintre cele două state.

Vizita a avut loc la doar câteva luni după turneul lui Trump în Golf și a fost însoțită de un forum economic americano-saudit la care au participat lideri ai unor companii importante din domeniile tehnologiei, energiei, apărării și sănătății, semn al interesului ambelor părți pentru extinderea colaborării economice.