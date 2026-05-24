Peter Magyar își taie salariul la jumătate față de Viktor Orban. Toți politicienii din Ungaria vor câștiga mai puțini bani

2 minute de citit Publicat la 20:24 24 Mai 2026 Modificat la 20:25 24 Mai 2026

Premierul ungar Peter Magyar a anunțat reduceri semnificative ale salariilor pentru clasa politică, precizând că și propriul său venit lunar va fi tăiat la 3,8 milioane de forinți brut (aproximativ 10.600 de euro), sub jumătate față de salariul fostului premier Viktor Orban, scrie Daily News Hungary.

Într-un interviu acordat sâmbătă seara postului RTL, Magyar a spus că salariile miniștrilor, parlamentarilor, primarilor și ale directorilor din companiile de stat vor fi reduse considerabil în cadrul noilor măsuri ale guvernului.

Potrivit acestuia, pachetul său salarial va fi format din 2,3 milioane de forinți brut, salariul de premier, plus 1,5 milioane de forinți, indemnizația de parlamentar, ceea ce duce la un total lunar de 3,8 milioane de forinți brut (aproximativ 10.600 de euro).

Prin comparație, ultimul salariu raportat al lui Viktor Orban era de 7,8 milioane de forinți brut (circa 22.000 de euro).

Tăieri și la indemnizațiile parlamentarilor

Magyar a anunțat și reducerea indemnizațiilor parlamentare, despre care a spus că au permis până acum decontări de până la 7 milioane de forinți pe lună pentru combustibil, cazare și cheltuieli de personal.

În noul sistem, plafonul lunar ar urma să scadă sub 5 milioane de forinți, iar premierul a precizat că nu intenționează să folosească aceste sume la maximum.

El a susținut că vechiul sistem permitea direcționarea indirectă a unor sume importante de bani publici către structuri de partid legate de Fidesz.

„Vor fi posibile doar salarii mai mici pentru miniștri și secretari de stat”, a spus Magyar, subliniind că liderii politici trebuie să dea dovadă de reținere și modestie într-o perioadă economică dificilă.

Vizate și companiile de stat

Reducerile nu se opresc la nivelul miniștrilor și parlamentarilor. Magyar a confirmat că vor fi vizate și salariile directorilor din companiile de stat, precum și cele ale membrilor consiliilor de supraveghere și consultative.

El estimează că aceste măsuri ar putea aduce economii de aproximativ 50 de miliarde de forinți (circa 139 de milioane de euro) doar în cadrul parlamentului.

Guvernul intenționează, de asemenea, să înăsprească regulile privind pașapoartele diplomatice și utilizarea girofarurilor pe mașinile oficiale. Potrivit lui Magyar, doar premierul și Ministerul de Interne vor mai avea dreptul să folosească semnalele luminoase albastre, și doar în cazuri strict necesare.

„Trebuie să dăm un exemplu”

Magyar a spus că reformele nu vizează doar reducerea cheltuielilor, ci și transmiterea unui mesaj politic.

„Contează ce fel de exemplu oferim oamenilor din Ungaria și lumii”, a declarat el în interviu.

Premierul a adăugat că politicienii și funcționarii publici trebuie să se vadă ca slujitori ai cetățenilor, nu ca o elită privilegiată.