Restructurare uriașă la Porsche: 9.000 de angajați vor pleca din companie

Porsche renunță la unul din cinci angajați. Vânzările slabe și China lovesc constructorul german. Foto: Getty Images

Porsche va renunța la 9.000 de locuri de muncă până în 2035, adică aproximativ unul din cinci posturi. Constructorul german încearcă să își reducă cheltuielile după scăderea vânzărilor, problemele de pe piața din China și concurența tot mai puternică din industria auto, scrie Reuters.

În urma unui acord anunțat luni, după luni de negocieri, conducerea Porsche și reprezentanții angajaților au convenit asupra desființării a încă 5.000 de posturi, fără concedieri forțate, prin măsuri precum plecările naturale din companie și programele de retragere voluntară.

Aceste măsuri se adaugă unui prim pachet de 3.900 de posturi, convenit în februarie 2025, și altor 500 de locuri de muncă a căror desființare a fost anunțată anul acesta de directorul general Michael Leiters, în contextul închiderii unor subsidiare.

Porsche avea aproximativ 42.600 de angajați la sfârșitul anului 2024.

După ce a preluat conducerea companiei la începutul acestui an, Leiters a primit misiunea de a reorganiza afacerea, după prăbușirea vânzărilor pe piața chineză, cândva extrem de profitabilă pentru Porsche, și blocarea strategiei privind vehiculele electrice.

Reducerea numărului de locuri de muncă corespunde, în linii mari, scăderii volumului vânzărilor, a declarat Daniel Schwarz, analist în industria auto la banca de investiții Metzler. „Aceste măsuri sunt inevitabile pentru reducerea costurilor, deoarece nu este de așteptat o revenire la o creștere puternică în China”, a spus el.

Și alți constructori auto germani, printre care Mercedes-Benz și BMW, își reduc costurile, în timp ce încearcă să facă trecerea la vehiculele electrice și să țină pasul cu rivalii chinezi, confruntându-se în același timp cu efectele tarifelor vamale ridicate.

Acordul anunțat de Porsche include și garanții privind menținerea fabricilor deschise pentru încă cinci ani, până la sfârșitul lui 2035, precum și investiții de 2,1 miliarde de euro în principala fabrică din Stuttgart-Zuffenhausen și în centrul de cercetare și dezvoltare din Weissach, au transmis compania și consiliul angajaților într-un comunicat.

Anunțul a venit după ședința de miercurea trecută a Consiliului de Supraveghere al Porsche, în care membrii acestuia au aprobat reducerile suplimentare.

Predecesorul lui Leiters, Oliver Blume, a rămas director general al Volkswagen, după ce a renunțat la conducerea simultană a celor două companii, o situație criticată de numeroși investitori.

Blume susține acum dublarea numărului de posturi care urmează să fie desființate în întregul grup Volkswagen, până la 100.000. El spune că măsurile sunt necesare pentru ca grupul să rămână competitiv, în condițiile în care tot mai multe mărci chineze intră pe piața europeană.

De asemenea, Blume a avertizat că patru dintre fabricile grupului, inclusiv una a mărcii premium Audi, riscă să fie închise după 2030.