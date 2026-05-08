Imperiul financiar din jurul lui Viktor Orban se clatină: Companii conectate politic pierd sute de milioane la bursă

La un moment dat, în 2025, performanța incredibilă a 4iG a reprezentat o zecime din întregul câștig anual al pieței bursiere din Budapesta. Foto: Getty Images

Prăbușirea acțiunilor unor companii apropiate de cercul premierului Viktor Orban zdruncină povestea "miracolului bursier” de la Budapesta, după ce grupul 4iG — simbol al ascensiunii capitalismului de stat maghiar — a pierdut sute de milioane de dolari din capitalizare într-un declin abrupt început în 2025, potrivit unei analize FT.

Corecțiile severe lovesc și alte companii conectate politic, precum Opus Global, MBH Bank sau Gránit Bank, alimentând întrebări despre sustenabilitatea boomului bursier construit pe relații de putere și influență guvernamentală.

Anul trecut, FTAV a relatat despre ascensiunea rapidă și curioasă a unei companii, conectată la guvernul ungar. La un moment dat, în 2025, performanța incredibilă a 4iG a reprezentat o zecime din întregul câștig anual al pieței bursiere din Budapesta.

Ce a explicat această creștere monstruoasă? Prețurile acțiunilor sunt lucruri complexe, care reflectă valoarea actualizată a fluxurilor de numerar viitoare estimate, utilizând o rată de actualizare specifică fiecărei companii, modelată de prime de risc ce pot fi influențate de nenumărate variabile macro și microeconomice. Așadar, este greu de spus cu certitudine.

Dar, câteva momente-cheie ies în evidență, coincizând aproximativ cu diferitele salturi ale prețului acțiunilor:

Știrea că președintele și acționarul majoritar al 4iG, Gellért Jászai, a călătorit împreună cu Viktor Orbán la Mar-a-Lago pentru a se întâlni cu Elon Musk.

Știrea privind numirea lui Jászai, în 2025, ca ambasador al Ungariei responsabil pentru dezvoltarea relațiilor economice internaționale.

Știrea că Richard Grenell, emisarul special al președintelui american Donald Trump, a fost numit în boardul consultativ al 4iG.

Știrea că guvernul ungar urma să transfere către companie o parte din participațiile sale în nouă companii din domeniul apărării.

Oricare ar fi fost motivele reale din spatele creșterii prețului acțiunilor, a fost un pariu extrem de reușit. Dar apoi trendul a fost inversat, după ce Peter Magyar a câștigat alegerile.

Deși acțiunile 4iG sunt acum în cădere abruptă — ștergând aparent sute de milioane de dolari din capitalizarea bursieră a companiei — acesta nu este singurul titlu de la Bursa din Budapesta care a avut performanțe slabe în ultima perioadă.

Opus Global avusese o evoluție promițătoare, deși mai puțin spectaculoasă, între 2023 și 2025. Însă, din februarie anul acesta, acțiunile sale au scăzut cu 40%.

Cel mai mare acționar al companiei este un asociat al lui Jászai — Lőrinc Mészáros — un personaj care revendică tripla coroană de a fi cel mai bogat om din Ungaria, cel mai bun prieten din copilărie al lui Orbán și fost primar al orașului în care au crescut Orbán și Mészáros (și care a trecut printr-o adevărată renaștere).

O altă companie legată de Mészáros — MBH Bank — s-a confruntat, de asemenea, cu un mediu bursier dificil. Acțiunile băncii — a doua cea mai mare din Ungaria — sunt în cădere de la începutul lui 2025 și au pierdut până acum în acest an mai mult de o cincime din valoare.

Între timp, acțiunile Gránit Bank — controlată majoritar de ginerele lui Orbán, István Tiborcz, prin holdingul său BDPST Group — au fost puternic lovite de la listarea din decembrie 2024. Vânzările s-au accelerat ulterior, iar prețul acțiunilor a scăzut cu peste un sfert anul acesta.

Indicele Bursei de Valori din Budapesta este în creștere cu aproape un sfert în aceeași perioadă. Cea mai mare creștere într-o singură zi — 4,9% — a avut loc pe 13 aprilie.