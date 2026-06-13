Descoperire macabră într-un sat din Polonia: rămășițele a 32 de fetuși erau îngropate pe un teren care a aparținut unui patolog

O parte din material ar fi fost preluată dintr-un spital în timpul pandemiei de COVID-19. Foto: Getty Images

O descoperire macabră a fost făcută într-un sat din Polonia. În timpul unor lucrări de renovare pe un teren care a aparținut unui medic patolog, autoritățile au descoperit rămășițele a 32 de fetuși. Doctorița a fost reținută, dar deocamdată nu a fost audiată, deoarece i s-a făcut rău și a fost internată de urgență în spital, relatează Euronews.

Este rumoare în satul Lutoryż, de lângă Rzeszów, unde în urmă cu câteva zile au fost descoperite rămășițele umane. Terenul era unul privat și era amenajat de noii proprietari, care au făcut descoperirea teribilă. Ei au cumpărat parcela de la un medic patolog.

„Pe 10 iunie 2026, Parchetul Districtual din Rzeszów a fost notificat că pe o proprietate din satul Lutoryż au fost descoperite cantități semnificative de obiecte care constituie deșeuri medicale, în principal blocuri de parafină și lame de microscop.

Conform constatărilor de până acum, aceste obiecte au fost descoperite în timpul unor lucrări de terasament efectuate pe proprietate.

Printre deșeurile descoperite se aflau un făt uman și alte rămășițe despre care se crede că provin de la fetuși aflați în stadiu incipient sau fragmente fetale. Experți medico-legali au fost trimiși la fața locului și au confirmat că rămășițele securizate sunt rămășițe de fetuși umani”, a declarat Krzysztof Ciechanowski, purtător de cuvânt al Parchetului Regional din Rzeszów, într-un comunicat.

Presa locală a relatat că este vorba, în total, de rămășițe de la 32 de fetuși.

Anchetatorii au atras atenția că stabilirea finală a numărului de rămășițe necesită teste de specialitate și identificarea materialului găsit pe proprietate.

Lucrările de pe teren vor continua până săptămâna viitoare, însă procuratura nu va mai oferi momentan informații suplimentare.

Parchetul desfășoară cercetări, printre altele, pentru profanare de cadavru și depozitare ilegală de deșeuri periculoase. Aceste infracțiuni se pedepsesc cu până la doi ani, respectiv până la doisprezece ani de închisoare.

Medicul Magdalena H., în vârstă de 57 de ani, fosta proprietară a terenului, a fost reținută în Zamość și urma să fie audiată de anchetatori.

Potrivit informațiilor din presa locală, aceasta a susținut că rămășițele provin din material medical folosit pentru examene patologice. Relatări neoficiale sugerau, de asemenea, că o parte din material ar fi fost preluată dintr-un spital în timpul pandemiei de COVID-19.

Magdalena H. urma să fie adusă în fața procurorului pentru a explica originea rămășițelor și modul în care au fost depozitate. Totuși, audierea nu a mai avut loc. Potrivit Radio Rzeszów, femeia s-a simțit rău în timpul procedurilor și a avut nevoie de asistență medicală, fiind în cele din urmă transportată la spital.