Răsturnare de situație în Franța. Consiliul Constituțional a anulat interzicerea rețelelor sociale pentru copii

Legislatorii francezi au aprobat o interdicție a accesului la rețelele sociale pentru tinerii sub 15 ani. sursa foto: Getty

Consiliul Constituțional al Franței a blocat vineri un proiect de lege care interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 15 ani, susținând că acesta încalcă libertatea de exprimare, o lovitură pentru președintele Emmanuel Macron, care a cerut guvernului său să rescrie legislația, potrivit Reuters.

„Prin interzicerea accesului minorilor sub vârsta de 15 ani la anumite servicii online, legea impune în mod inerent fiecărei persoane, chiar și unui adult, să își dovedească vârsta înainte de a le accesa”, a declarat Consiliul Constituțional în decizia sa.

„Cu toate acestea, prin faptul că nu specifică condițiile și limitele în care trebuie furnizate astfel de dovezi, legislativul nu a stabilit garanțiile legale necesare pentru a asigura respectarea acestor cerințe”, a adăugat acesta.

Legislatorii francezi au aprobat o interdicție a accesului la rețelele sociale pentru tinerii sub 15 ani, devenind primii din Europa care urmează exemplul Australiei, a cărei primă interdicție la nivel mondial a interzis accesul persoanelor sub 16 ani la platforme precum Facebook, TikTok și YouTube în decembrie.

Macron i-a ordonat prim-ministrului Sebastien Lecornu să reelaboreze proiectul de lege pentru a lua în considerare preocupările Consiliului Constituțional, a anunțat Palatul Elysee într-un comunicat.

Palatul Elysee a declarat că Macron este hotărât ca reforma să intre în vigoare înainte de primăvara anului 2027, când Franța va organiza alegeri prezidențiale. Macron nu poate candida pentru un al treilea mandat.