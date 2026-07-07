Australia a interzis accesul minorilor la rețelele sociale, însă verificările de vârstă dau greș: "Interdicția poate fi ușor ocolită”

Toate cele 50 de conturi de test sunt încă active și au fost distribuite pe nouă dintre cele zece platforme supuse restricțiilor de vârstă. sursa foto: Getty

Platformele online din Australia se împiedică încă din prima etapă a implementării sistemelor de verificare a vârstei utilizatorilor, ceea ce face ca interdicția fără precedent privind accesul adolescenților la rețelele sociale să fie ineficientă, potrivit unui studiu realizat de echipa care a consiliat guvernul australian în implementarea restricțiilor, potrivit Reuters.

Din decembrie, noua lege australiană privind rețelele sociale obligă platforme precum Instagram, Snapchat și YouTube să interzică persoanelor sub 16 ani să dețină conturi. Operatorii trebuie să ia „măsuri rezonabile” pentru a respecta legea, iar guvernul le-a recomandat să utilizeze mai multe metode de verificare pentru a stabili vârsta utilizatorilor.

Interdicția a fost însă intens criticată, studiile sugerând că majoritatea persoanelor sub 16 ani continuă să poată accesa platformele. Ca urmare, luna trecută Australia a dublat amenda maximă prevăzută pentru nerespectarea legii și a avertizat că ar putea acționa în instanță giganții din tehnologie.

O echipă de testeri software, care anul trecut a testat sisteme de verificare a vârstei pe un eșantion de peste 1.000 de australieni, a constatat că platformele nu au cerut nicio dovadă privind vârsta pentru niciunul dintre cele 50 de conturi create după intrarea în vigoare a legii și pentru care utilizatorii au declarat că au 16 ani, au declarat cercetătorii pentru Reuters.

Descoperirea, care nu fusese raportată anterior, scoate la iveală o vulnerabilitate în mare parte ignorată până acum: deși procesul s-a concentrat până în prezent asupra acurateței programelor de verificare a vârstei bazate pe fotografii, etapa inițială de filtrare – care estimează categoria de vârstă a unei persoane pe baza activității sale online – nu pare să identifice utilizatorii tineri pentru verificări suplimentare.

„Ar trebui să vi se ceară să demonstrați câți ani aveți, însă nici măcar o dată nu ni s-a cerut să ne verificăm vârsta sau să folosim măsuri de verificare”, a declarat Andrew Hammond, director în cadrul companiei de testare KJR, care a realizat studiul inițial în 2025.

Potrivit lui Hammond, toate cele 50 de conturi de test sunt încă active și au fost distribuite pe nouă dintre cele zece platforme supuse restricțiilor de vârstă, inclusiv Instagram, deținut de Meta, Snapchat, TikTok și YouTube, deținut de Alphabet.

Platformele au înregistrat vârsta utilizatorilor

Unele dintre conturile fictive au primit reclame la produse bancare destinate tinerilor, un indiciu că platformele au înregistrat categoria de vârstă a utilizatorului, a spus Hammond. El a adăugat că un cont creat pe platforma X a lui Elon Musk, în care utilizatorul a declarat că are 16 ani, a primit conținut pornografic.

Niciuna dintre platforme nu le-a permis utilizatorilor să își creeze un cont dacă au declarat că au sub 16 ani. Însă doar una dintre ele – platforma australiană de live streaming Kick – a refuzat să permită deschiderea unui cont fără prezentarea unei dovezi privind vârsta, a arătat studiul de monitorizare.

Snap și TikTok au refuzat să comenteze concluziile studiului, în timp ce Google și X, deținută de xAI Holdings, nu au răspuns solicitărilor Reuters.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat că testul realizat de Hammond pare incompatibil cu recomandările autorității de reglementare, care prevăd trecerea la „verificarea formală a vârstei atunci când indicatorii comportamentali sugerează că utilizatorii ar putea fi minori sau când un cont este raportat”.

Acesta a adăugat că toate conturile fictive au declarat o vârstă peste limita minimă și că nu este clar dacă „au publicat conținut sau au avut un comportament similar celui al unui utilizator real cu vârsta sub 16 ani”.

Un purtător de cuvânt al Kick a declarat că nu ar fi fezabil ca platforma să se bazeze pe estimarea automată a vârstei, deoarece este un serviciu nou și nu dispune de suficiente date pentru a face astfel de evaluări.

Un reprezentant al comisarului australian pentru eSafety a declarat că autoritatea de reglementare „rămâne încrezătoare că platformele vizate de restricțiile de vârstă dispun de tehnologia și resursele necesare pentru a împiedica minorii australieni sub 16 ani să dețină conturi”.

Potrivit acestuia, abordarea recomandată, bazată pe verificări progresiv mai stricte, „asigură, dacă este implementată corect, că nu există un singur punct vulnerabil al sistemului”.

Critici privind testul din 2025

După ce inițial s-a afirmat că interdicția australiană a dus la eliminarea a aproximativ 4,7 milioane de conturi suspectate că aparțin unor minori într-o singură lună, implementarea măsurii a fost însoțită aproape constant de rapoarte privind nerespectarea regulilor.

Până în martie, guvernul australian avertizase deja că ar putea intenta acțiuni de aplicare a legii împotriva a cinci platforme, iar luna trecută a anunțat dublarea amenzii maxime, acuzând companiile că au pregătit terenul pentru eșecul interdicției.

Platformele au susținut însă că respectă recomandările autorității de reglementare, care prevăd ca primul pas să fie o verificare cu un nivel redus de intruziune. Totodată, acestora le este interzis să se bazeze exclusiv pe documente de identitate emise de stat, din cauza preocupărilor privind protecția vieții private.