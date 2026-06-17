„Nu are niciun sens”. Ce spun tinerii de 16 și 17 ani despre interzicerea rețelelor sociale în Marea Britanie

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La 16 ani poți vota, te poți căsători, te poți înrola în armată – dar, din primăvara viitoare, nu vei mai putea face livestream pe internet. Acesta este paradoxul pe care tinerii britanici îl sesizează imediat în noua lege anunțată de guvernul de la Londra, care interzice accesul la rețelele sociale pentru cei sub 16 ani și impune restricții semnificative pentru cei de 16 și 17 ani, scrie The Guardian.

Guvernul britanic a anunțat interzicerea accesului la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani. Începând din primăvara viitoare, aceștia nu vor mai putea accesa Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook sau X. Pentru cei de 16 și 17 ani, livestreamingul și comunicarea cu persoane necunoscute – inclusiv în jocurile online – vor fi dezactivate implicit.

Reporterii The Guardian au cerut opiniile unor tineri de 16 și 17 ani. Iată ce au spus.

„Planul este greșit – nu are niciun sens”

„Voi termina școala la 17 ani și voi merge la universitate tot la 17 ani, dar nu aș putea face livestream? Nu are niciun sens. Dacă pot vota, pot părăsi casa părintească, mă pot căsători, pot plăti taxe și mă pot înrola în armată, de ce nu pot folosi telefonul cum vreau?

M-am bazat pe sesiunile de pregătire prin livestream pentru examenele recente, și știu că și copiii mai mici din școala mea vorbeau despre asta și erau îngrijorați că această resursă nu le va mai fi disponibilă după introducerea interdicției.

Oamenii care trăiesc în zone rurale ar putea pierde și ei legătura cu lumea prin platforme precum TikTok. Folosirea rețelelor sociale pentru a căpăta încredere în sine și a descoperi hobby-uri noi va dispărea.

Sper doar că politicienii din Westminster își vor da seama că planul este greșit și vor mai arunca o privire asupra lui”. – Mia, 16 ani, Scoția

„Să propui o interdicție digitală este ridicol”

„Recunosc că există probleme reale legate de utilizarea rețelelor sociale, dar mă îngrijorează faptul că această măsură a fost grăbită mai degrabă ca o victorie politică decât ca o soluție bazată pe dovezi.

Nimeni nu ar trebui să stea pe Instagram până la trei dimineața – dar să propui o interdicție digitală este ridicol. Guvernul nu are răspuns la nicio întrebare despre „cum?”, ci doar că aceasta este soluția „Australia plus”... Australia plus ce, și cum?” – Robert, 16 ani, sud-estul Angliei

„Ar trebui interzis accesul copiilor, nu al adolescenților”

„Nu sunt de acord cu blocarea totală a rețelelor sociale pentru cei sub 16 ani. Nu e vina noastră că internetul este un loc nesigur; ar trebui să dăm vina pe companiile de tehnologie pentru că nu fac mai mult.

Cred că ar trebui interziși copiii, nu adolescenții. Sub 13 ani ar fi o idee mai bună. Interdicția pentru cei de 16 și 17 ani este, de asemenea, completă ridicolă. La această vârstă putem avea relații sexuale. De ce să avem un program de culcare ca și cum am fi bebeluși? Suntem practic recunoscuți ca tineri adulți, deci această restricție nu este potrivită”. – Nate, 16 ani, Țara Galilor de Sud

„Cred că va avea un impact pozitiv asupra generațiilor viitoare”

„Nu cred că interdicția este un lucru rău. Cred că are o intenție bună – să protejeze copiii de prădători de pe internet și să îi ferească de dependența de rețelele sociale.

Dacă putem împiedica alte generații să devină dependente de internet și de aceste platforme, cred că este absolut un lucru extraordinar. Rețelele sociale au un impact atât de mare asupra sănătății mintale. Cred că am văzut cu toții o deteriorare a sănătății mintale a tinerilor pe măsură ce popularitatea rețelelor sociale a crescut. În ansamblu, interdicția are o intenție bună și cred că va afecta pozitiv generațiile viitoare”. – Hayley, 16 ani, Shropshire

„Adolescenții vor găsi o cale să ocolească interdicția”

„Salut interdicția rețelelor sociale, deși sunt sceptic în privința eficienței ei. Când eram mai mic, cu puțină ingeniozitate, am reușit să ocolesc controalele parentale standard de pe dispozitivele mele. Adolescenții, dacă li se dau câteva luni, vor găsi cu siguranță o cale să ocolească interdicția.

Este îmbucurător să aud de această interdicție, dar sunt extrem de sceptic în privința capacității guvernului de a face ceva eficient. Tot ce am cunoscut este inconsecvență politică și instabilitate, și simt că paguba a fost deja făcută – dar sper că această interdicție îi va oferi unui început mai bun fratelui meu mai mic”. – Fraser, 17 ani, Edinburgh

„Ar putea împinge tinerii spre spații mai puțin reglementate”

„Cererea și oferta nu se opresc doar pentru că primul-ministru spune asta, iar istoria arată că, dacă adaugi farmecul unei interdicții minore unei acțiuni, o faci și mai atrăgătoare pentru majoritatea oamenilor.

Interdicția ar putea împinge oamenii spre locuri mai puțin reglementate – locuri unde nu s-ar fi dus înainte.

De ce a promis guvernul că va interveni „mai puțin” în viețile noastre, când de fapt plănuiește să înăsprească legea față de un grup deja stigmatizat – adolescenții?” – Max, 17 ani, Wiltshire

„Deciziile privind utilizarea rețelelor sociale ar trebui luate în familie, nu de guvern”

„Mulți adolescenți folosesc rețelele sociale pentru exprimare creativă, educație și rețele de sprijin, nu doar pentru divertisment. Interdicția ridică întrebări despre unde se trasează granița dintre protejarea tinerilor și restricționarea libertăților lor. Cred că deciziile privind utilizarea rețelelor sociale ar trebui luate în familie, nu de guvern”. – Leo, 16 ani, Cumbria

„Grupurile marginalizate ar putea pierde accesul la comunitățile online”

„Cred că aș fi fost mult mai fericit și mai puțin nesigur pe mine fără rețelele sociale, și cred că e ceva de care copiii se pot lipsi – dar cred că grupurile marginalizate, care poate se simt incomod în spațiile publice, vor fi afectate, deoarece prietenii lor sunt în mare parte online.

Am descoperit că și comunitățile muzicale online pot fi cu adevărat utile și îmbogățitoare când eram mai mic. Ne-am conectat prin dragostea comună față de trupe și am devenit prieteni online. Cred că ar fi foarte trist ca tinerii să rateze acele comunități și prietenii din cauza interdicției.

Deși nu sunt de acord cu o interdicție generalizată, sunt de acord că ar trebui controale mai stricte asupra derulării infinite și poate asupra conținutului pe care îl pot vedea tinerii – cu siguranță ar trebui mai multe restricții în această privință”. – Owen, 17 ani, West Yorkshire

„Interdicția îi pedepsește pe copii, nu companiile de tehnologie”

„Nu susțin o interdicție generalizată. O consider paternalistă. Că tot veni vorba, cred că unele restricții sunt necesare – dar mai degrabă pentru companiile care furnizează serviciile decât pentru copiii care le folosesc. Simt că interdicția îi pedepsește pe copii, nu companiile de tehnologie.

Tonul politicii propuse sugerează că cei sub 16 ani nu pot fi lăsați să-și gestioneze singuri timpul liber – ceea ce nu sunt de acord.

A trata rețelele sociale ca pe o forță universal negativă este reducționist. Pentru mulți dintre noi, nu este atât o dependență, cât ceva la care participăm cu adevărat cu plăcere. Comunitățile online pot fi sănătoase și pline de sprijin”. – Alice, 17 ani, Yorkshire