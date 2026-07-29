Gigantul din Gambaga, unul dintre cei mai înalți oameni din lume, a murit la 33 de ani. Avea 2,23 metri și continua să crească

Sulemana Abdul Samed a murit la 33 de ani. Avea 2,23 metri și continua să crească. Foto: Instagram/patrickyawboamah

Moartea lui Sulemana Abdul Samed, cel mai înalt bărbat din Ghana, a provocat un val de tristețe, mai ales în nordul țării, unde înălțimea sa îl transformase într-o adevărată celebritate locală. Bărbatul în vârstă de 33 de ani a murit luni, într-un spital din orașul Tamale, situat în nordul țării, la aproximativ 160 de kilometri sud de satul său natal, Gambaga. El fusese internat după ce mai multe răni de la nivelul picioarelor i se infectaseră.

„Toată lumea știa cât de generos și bun era. Din momentul în care a murit și până acum, foarte mulți oameni continuă să vină la casă pentru a afla ce s-a întâmplat cu adevărat”, a declarat pentru BBC o rudă a sa, Sulemana Abdul Kudus.

Diagnosticat cu gigantism după vârsta de 20 de ani, el avea o înălțime de 2,23 metri atunci când a fost măsurat de BBC, la sfârșitul anului 2022.

Este posibil ca până la moarte să fi crescut și mai mult.

Cunoscut de toată lumea sub porecla Awuche, care în limba hausa înseamnă „Să mergem”, el s-a confruntat mult timp cu probleme provocate de sindromul Marfan, o afecțiune genetică din cauza căreia avea membrele extrem de lungi.

A avut dificultăți și în a-și plăti tratamentele medicale, însă recent găsise un binefăcător în persoana fratelui președintelui Ghanei, John Mahama, care îl întâlnise și el pe „uriașul din Gambaga”.

Ibrahim Mahama, un om de afaceri de succes, se oferise să îi plătească tratamentul la Spitalul Universitar din Tamale și prezentase, la începutul acestei luni, detalii despre îngrijirile medicale care urmau să îi fie acordate.

Kudus a declarat pentru BBC că rănile de la picioarele lui Awuche nu au fost provocate direct de sindromul Marfan, dar că este posibil să fi fost o complicație a stării sale de sănătate.

El a murit luni dimineață, în spital, deși medicii spuseseră că răspundea bine la tratament.

„Toată lumea este pur și simplu tristă”, a spus Kudus, adăugând că locuitorii din Gambaga au fost șocați de moartea sa subită. Awuche le făcuse satul cunoscut.

„Oriunde ajungea în țară și era întrebat de unde vine, spunea că este din Gambaga, iar oamenii știau că de acolo provine cel mai înalt bărbat. A oferit comunității o identitate și, în același timp, era foarte popular”, a spus Kudus.

Abia la vârsta de 22 de ani a început să crească mai repede decât cei de vârsta lui

Awuche nu fusese dintotdeauna neobișnuit de înalt. El a povestit pentru BBC că lucra într-o măcelărie din Accra, capitala Ghanei, atunci când a observat primele schimbări.

„Mi-am dat seama că limba mi se mărise atât de mult în gură, încât nu mai puteam respira cum trebuie”, a spus el.

Câteva zile mai târziu, a observat că și celelalte părți ale corpului începuseră să crească. În cele din urmă, Awuche a fost diagnosticat cu sindromul Marfan, o boală care afectează țesuturile conjunctive ale organismului.

În urmă cu nouă ani, înălțimea l-a obligat să renunțe la visul de a deveni șofer și să se întoarcă în Gambaga.

El spunea că sindromul Marfan îi afectase și viața socială.

„Obișnuiam să joc fotbal, ca orice alt tânăr. Eram atletic, dar acum nu mai pot să merg nici măcar pe distanțe scurte”, mărturisea el.

Cu toate acestea, la momentul reportajului BBC, părea să își păstreze optimismul și se bucura de celebritatea sa.

Familia a anunțat că a decis ca Awuche să fie înmormântat în Tamale, nu în Gambaga, deoarece satul ar fi fost copleșit de numărul mare de oameni veniți să îl conducă pe ultimul drum.