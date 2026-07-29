Dunărea a atins un minim istoric în Ungaria. La Budapesta, cota apei a coborât la 28 de centimetri

Dunărea secată. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Nivelul Dunării a atins un minim istoric în Ungaria, fiind înregistrați doar 28 de centimetri la stația hidrometrică din Budapesta. NIvelul mic al apei afectează și funcționarea Centralei Nucleare de la Paks: din cauza debitului foarte redus al fluviului, puterea unuia dintre reactoare a fost diminuată cu 254 MW. Ministerul Transporturilor și Investițiilor a declarat că, în prezent, aproximativ 15 nave sunt blocate pe sectorul ungar al fluviului, iar majoritatea navelor de marfă sunt, de asemenea, obligate să staționeze din cauza adâncimii insuficiente, potrivit publicației IndaPlay.

Unele nave de transport pot circula doar cu o încărcătură foarte redusă, folosind 10–20% din capacitatea lor maximă.

Autoritățile au precizat că, în ciuda nivelului foarte redus al apei, nu au fost introduse restricții generale de navigație. Decizia de a continua deplasarea aparține comandantului fiecărei nave, care trebuie să țină cont de nivelul apei, de informațiile privind bancurile de nisip și de pescajul propriei ambarcațiuni.

Direcția Generală Națională pentru Gospodărirea Apelor a informat, marți după-amiază, că în următoarele zile nu sunt prognozate precipitații importante nici în bazinul alpin al Dunării, nici în bazinul Tisei.

Primarul din Budapesta, Karácsony Gergely, a scris pe Facebook faptul că situația nu se va opri aici.

„Nivelul apei Dunării la Budapesta nu a fost niciodată atât de scăzut, iar conform previziunilor, situația nu se va opri aici — se așteaptă scăderi și mai mari”, a scris el.

Și în România debitul Dunării continuă să scadă și va ajunge, la începutul lunii august, la aproximativ 1.500 de metri cubi pe secundă, de peste trei ori sub media multianuală pentru această perioadă, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Valoarea este de aproape trei ori mai mică decât media multianuală a lunii iulie, de 4.750 mc/s, și apropiată de nivelurile înregistrate în 2005. Cel mai mic debit al Dunării a fost consemnat în 1985, când fluviul avea la intrarea în țară 1.400 mc/s.

În noaptea de luni spre marți, o navă de croazieră, care opera sub pavilion elveţian și se deplasa spre Bulgaria, a eşuat pe Dunăre, în apropierea unei localităţi din Mehedinţi, cu aproape 240 de oameni sunt la bord, din cauza nivelului extrem de scăzut al fluviului.

Debitul Dunării la intrarea în România a scăzut, în weekend, la cel mai redus nivel înregistrat din 1996 până în prezent. Situația a obligat autoritățile să limiteze folosirea apei pentru irigații și a afectat parțial transportul naval și activitățile turistice de-a lungul fluviului.